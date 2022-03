Msd ferma gli investimenti in Russia e rafforza le donazioni per l’Ucraina

Sulla scia di altre multinazionali, l’azienda (conosciuta come Merck in Usa e Canada) annuncia anche lo stop ad attività promozionali, nuovi studi clinici e arruolamenti per quelli in corso. E i profitti dei medicinali essenziali venduti sul mercato russo saranno devoluti

di Redazione AboutPharma Online

Anche Msd ferma gli investimenti in Russia. Lo annuncia l’azienda (conosciuta come Merck in Usa e Canada) in comunicato: “Manterremo lo scambio scientifico di informazioni in aree terapeutiche cruciali. Tuttavia, la società non effettuerà ulteriori investimenti in Russia. Ciò include l’interruzione di tutte le attività promozionali, gli investimenti di capitale e le iniziative di sviluppo del business”. Inoltre, “sono stati sospesi la pianificazione di nuovi studi in Russia e lo screening e l’arruolamento per le sperimentazioni cliniche in corso”. Mentre, precisa il gruppo, “stiamo continuando a trattare i pazienti già arruolati in studi clinici esistenti e a raccogliere dati da questi”. Iniziative simili sono state adottate di recente da altre aziende come Novartis, Pfizer e Bayer.

I profitti provenienti dal mercato russo a sostegno dell’Ucraina

L’azienda si dice “rattristata” per quanto sta accadendo in Ucraina: “Continuiamo a rimanere uniti al popolo ucraino. Speriamo in una risoluzione urgente e pacifica, e le nostre preoccupazioni principali sono la sicurezza e il benessere dei nostri dipendenti e garantire ai pazienti l’accesso continuo ai farmaci e ai vaccini necessari per la salute”, si legge nel comunicato.

Sul fronte della solidarietà, Msd annuncia che tutti i profitti derivanti da medicinali e vaccini essenziali venduti sul mercato russo saranno destinati a iniziative umanitarie. “Msd non dispone di strutture di ricerca o di produzione in Russia – precisa inoltre l’azienda – e sta operando in conformità con tutte le sanzioni internazionali, mentre è impegnata a garantire l’accesso a medicinali e vaccini essenziali”.

Le altre iniziative

Già altre iniziative sono state messe in campo da Msd per dare una mano a fronteggiare la crisi umanitaria. Le elenca il comunicato: la consegna della pillola anti-Covid molnupiravir in Ucraina attraverso un accordo di fornitura e acquisto con il Governo; la donazione di molnupiravir a Direct Relief per la distribuzione ai rifugiati; la donazione di vari prodotti, da inalatori per i pazienti con asma ad antibiotici e farmaci oncologici. E ancora: un milione di dollari per partner umanitari, Croce Rossa americana, Direct Relief, International Medical Corps e Project Hope; l’utilizzo del programma di donazioni per i dipendenti di Stati Uniti e Porto Rico per raccogliere fondi da devolvere ai soccorsi in Ucraina. “Al 28 marzo, le nostre donazioni totali in denaro e prodotti ammontano a oltre 65 milioni di dollari”, spiega l’azienda. Anche Msd Animal Health darà il suo contributo donando vaccini agli allevatori ucraini per sostenere la filiera zootecnica.