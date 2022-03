Osteoporosi nel solco dell’appropriatezza

Non si esaurisce il dibattito sul trattamento dell’ipovitaminosi D limitato dalla Nota 96 prodotta dall’Aifa nel 2019. Gli specialisti temono il sotto-trattamento dei pazienti ad elevato rischio di frattura nella popolazione anziana fragile. Dal numero 196 del magazine

di Stefano Di Marzio

La via dell’appropriatezza è accidentata ma non abbandonata. A due anni e mezzo dalla pubblicazione della Nota 96 di Aifa (27 ottobre 2019), che limita la rimborsabilità da parte del Ssn dei farmaci a base di vitamina D negli adulti, per contrastarne la carenza, società scientifiche e specialisti che si occupano di osteoporosi e patologie dello scheletro sono convinti che agli evidenti (e sacrosanti) risparmi economici indotti dalla Nota non corrispondano altrettanto migliori outcomes di salute. Anzi: gli esperti temono che – in base alla robusta quanto annosa letteratura scientifica sul tema – la popolazione anziana ad alto rischio di fratture e rifratture possa pagare un prezzo alto in relazione agli effetti prodotti dalla Nota stessa.

La storia recente

Facciamo un passo indietro. Causa immotivati eccessi prescrittivi, concentrati anche nella fascia femminile di età compresa tra i 40 e i 50 anni, l’Agenzia seguì la strada della razionalizzazione e in soli tre mesi dall’applicazione della Nota 96 la vendita delle confezioni a base di colecalciferolo, colecalciferolo/ sali di calcio e calcifediolo crollò del 30%, generando poi risparmi economici per 117 milioni di euro tra novembre 2019 e gennaio 2021, secondo gli ultimi dati presentati pochi mesi fa dall’Osservatorio Osmed-Aifa.

Ha detto nell’occasione il Direttore generale dell’Agenzia Nicola Magrini: “Che negli anziani la vitamina D sia il primo farmaco per consumi è un dato di interesse e anche preoccupante per via della mancanza di evidenze sulla reale efficacia rispetto alla presunta protezione da infezioni (si parlò ad esempio di protezione del sistema immunitario in chiave anti Covid-19, n.d.r.). C’è un’attenzione eccessiva e impropria per uso di vitamina D, anche a dosi elevate, per il quale non abbiamo dati a supporto (…). In Italia abbiamo una prevalenza d’uso molto elevata fino al 40%, non correlato a dati rispetto all’utilità per ossa e fratture e per la funzione fantasiosa che questo farmaco ha assunto in una pseudocultura”.

Le critiche degli specialisti

Questa interpretazione, tuttavia, rischia di focalizzarsi solo su una parte della realtà. Oggi come allora Sandro Giannini, professore associato di Medicina Interna del Dipartimento di Medicina dell’Università di Padova e presidente del Gruppo Italiano Bone Interdisciplinary Specialists (G.I.B.I.S.), non concorda con la visione. “Le ragioni di Aifa erano concrete: il suo lavoro era necessario e in molte parti ben fatto. Ma restringere la prescrizione senza guardare al problema in termini di appropriatezza ha certamente smorzato la bontà dell’iniziativa. Alcune conseguenze cliniche potrebbero essere sfavorevoli. Sì, la vitamina D è stata venduta troppo in settori che hanno poco a che fare con l’evidenza scientifica e per le ragioni più disparate. Però la Nota 96 è complessa e in parte trascura l’accuratezza terapeutica”.

Il protocollo standard

Per contrastare l’osteoporosi, condizione che predispone alle fratture da fragilità, gravate da conseguenze cliniche, sociali e anche economiche di entità rilevante, le strategie terapeutiche prevedono l’uso di vitamina D associata ai trattamenti identificati in un’altra Nota Aifa, la 79, che include farmaci di natura diversa, ma tutti associati a un ampio e determinante effetto di contrasto al verificarsi delle fratture stesse. L’efficacia dei farmaci inclusi nella nota 79 è stata peraltro testata, nell’ambito della totalità degli studi fino a oggi condotti, sempre in associazione alla vitamina D. Una scelta che, per la robustezza delle evidenze scientifiche su cui risiede, è difesa, praticata e normalmente condivisa dagli specialisti del settore.

Uno studio italiano retrospettivo di fine 2018 (cui Giannini stesso ha preso parte) condotto su un elevato numero di pazienti già con fratture da fragilità e di età avanzata (circa 80 anni) “e pertanto ad altissimo rischio di ri-frattura e decesso – si legge in una lettera inviata dal professore all’Aifa, in veste di presidente del G.I.B.I.S.– aveva dimostrato come il trattamento con farmaci della Nota 79, soprattutto quando associato a vitamina D e calcio, era in grado di produrre una ampia quanto attesa riduzione dell’incidenza di nuove fratture e della mortalità per tutte le cause (Degli Esposti L et al., “Use of antiosteoporotic drugs and calcium/vitamin D in patients with fragility fractures: impact on re-fracture and mortality risk. Endocrine 2018”).

Lo stesso studio aveva dimostrato come la percentuale di soggetti già in precedenza incorsi in almeno una frattura da fragilità e che erano, quindi, stati posti in terapia con farmaci della Nota 79 più vitamina D e calcio, superasse solo di poco il 40% dei soggetti”.

Questione di silos

A fronte di ciò (e di numerose altre evidenze scientifiche, che confermano come vitamina D e farmaci della nota 79 potenzino reciprocamente il loro effetto anti-fratturativo), il professore rinforza oggi il suo appello all’Agenzia di non trascurare il fatto che “Una riduzione dei consumi di vitamina D nell’ordine del 26-33% nella popolazione di età superiore ai 70 anni (quale quella che si configura con l’adozione della Nota 96, n.d.r.) non rappresenta un criterio di appropriatezza, se con questa si intenda una corretta selezione dei soggetti da trattare.

Piuttosto, dimostra come target l’esclusiva riduzione della spesa”. Ma anche rispetto agli effetti di questa il professore vuole ricordare come altri capitoli dell’economia sanitaria possano risentirne in modo negativo. Uno studio del 2020, che pure lo vede coinvolto (Degli Esposti et al., “Economic Burden of Osteoporotic Patients with Fracture: Effect of Treatment With or Without Calcium/Vitamin D Supplements”. Nutrients and Dietary Supplements 2020) dimostra come “Sulla stessa identica popolazione anziana un maggior rate di trattamento di questi pazienti con farmaci della nota 79, soprattutto quando associati all’assunzione di vitamina D e calcio, comporti una franca riduzione in termini di ospedalizzazione e impiego di protesizzazione per frattura del femore, con una spesa per i farmaci che rimane sempre molto ‘produttiva’ rispetto al notevole risparmio complessivo prodotto”.

Verso le nuove linee guida

Sul versante opposto, a sfogliare la letteratura riportata da Aifa nella Nota 96, si capisce che un consenso scientifico sulla materia è ancora ben lontano. Giannini non si stupisce: “Diversi studi evidenziano dati positivi e negativi della terapia con vitamina D ma su outcomes clinici diversi dalle fratture. Molti, troppi degli studi che hanno riportato dati di non efficacia sono stati erroneamente condotti su pazienti con normali valori di vitamina D nel sangue all’inizio dello studio, per i quali i vantaggi della supplementazione non possono che essere assenti o davvero molto modesti”. Insomma, la partita è ancora in corso. Qualcosa o molto delle future strategie (anche dell’Aifa, perché no) si potrà dedurre da possibili nuove e ulteriori Linee Guida sulla gestione dell’osteoporosi, attualmente in fase di elaborazione da parte di molte società scientifiche nazionali e internazionali.

La profilassi è tutto

Nel frattempo si continua a ragionare sulla presa in carico ideale dei pazienti a rischio di frattura (in molte Regioni esistono già o sono in corso di estensione dei PDTA che vanno in quella direzione). Il modello a cui pensa il professor Sandro Giannini mette al centro il medico di Medicina generale cui tocca sia il primo sospetto diagnostico, sia la gestione dei pazienti già fratturati, che troppo spesso non ricevono la giusta attenzione. “Sì, perché in questi ultimi – aggiunge il professore – i fattori che hanno generato la prima frattura di solito resistono, non vanno via. Bisognerebbe fare come con i pazienti con pregresso infarto del miocardio: quasi tutti sono sottoposti a controlli e terapie costanti, nel timore di recidive pericolose anche per la vita.

Invece, specie per quanto riguarda le fratture di femore, i pazienti possono raggiungere percentuali di sotto-trattamento anche del 50%. Tutto questo, sfortunatamente, non avviene solo in Italia, ma piuttosto è una mala gestione che accomuna la maggior parte dei Paesi, anche quelli con i sistemi sanitari più avanzati. Il paziente rimane, quindi, ad altissimo rischio di ri-frattura, con conseguenze a volte drammatiche in termini di mortalità, non-autosufficienza e costi socio-economici.