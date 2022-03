Supply chain: nasce il Centro studi Assoram

L'associazione della distribuzione primaria presenta una nuova iniziativa. Nel comitato scientifico, presieduto da Carlo Mambretti, anche rappresentanti di Farmindustria, Egualia e Confindustria dispositivi medici

di Redazione Aboutpharma Online

Un Centro studi dedicato alla supply chain della salute, coinvolgendo diversi attori della filiera. È l’iniziativa annunciata da Assoram, l’associazione nazionale della distribuzione primaria. “L’esigenza di un approccio multidisciplinare e interattivo ai temi della supply chain dei prodotti della salute – si legge in un comunicato – è oggi avvertita ancora più intensamente data la realtà socio-economica caratterizzata da un sempre maggiore dinamismo. Assoram lancia il suo Centro studi e lo fa scegliendo di inserire nel comitato scientifico diverse anime della filiera health, dalla produzione alla dispensazione, passando per la logistica e il trasporto”.

Il comitato scientifico

A presiedere il comitato scientifico è Carlo Mambretti, vicepresidente di Assoram. Gli altri componenti sono: Mila De Iure (dg Assoram), Fernanda Gellona (dg Confindustria dispositivi medici), Luca Nava (dg Cosmetica Italia), Stefano Ilacqua (Centro studi Egualia), Carlo Riccini (Centro studi Farmindustria), Paolo Betto (vicedirettore Federfarma) ed Eugenio Leopardi (Centro studi Federfarma).

“L’idea di coinvolgere i direttori generali e i responsabili di Centri studio delle altre rappresentanze nasce da un modus operandi di Assoram, che si è molto rafforzato durante la pandemia: il dialogo costante con gli altri anelli della filiera per promuovere una maggiore conoscenza dei processi e favorire allineamenti su istanze di interesse comune”, afferma Carlo Mambretti.

Gli obiettivi

Tra i principali obiettivi del comitato scientifico, spiega Assoram, “lo studio e la diffusione dei valori etici e delle best practice” e in parallelo “l’analisi e promozione di progetti innovativi di sviluppo della filiera su scala nazionale e internazionale e di eventi istituzionali e formativi per promuovere la conoscenza di un settore così peculiare, sia dal punto di vista dei processi che della normativa”.

Appuntamento a ottobre

Il 6 ottobre 2022 il Centro studi organizzerà il suo primo appuntamento, riunendo rappresentanti della filiera e delle istituzioni al Milano innovation district (Mind). “La scelta del Mind come primo palcoscenico del nostro Centro Studi non è casuale: in quel luogo si sta concentrando il capitale umano e professionale che disegnerà l’industria del futuro. Ci offre la possibilità di connetterci con altre filiere in modo dinamico, verticalizzando la continua condivisione di conoscenze e competenze specifiche”, conclude Mambretti.