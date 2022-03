Consip mette a disposizione delle strutture sanitarie pubbliche 97 tomografi computerizzati

L’iniziativa è stata sviluppata con il supporto della Società italiana di radiologia medica (Sirm) e l’Associazione italiana fisica medica (Aifm). Le apparecchiature diagnostiche potranno essere acquistate o utilizzate in modalità pay-per-use

di Redazione AboutPharma Online

Consip ha rinnovato la sua offerta di apparecchiature diagnostiche, rendendo disponibili per gli acquisti delle strutture sanitarie pubbliche 97 tomografi computerizzati (Tc), di due diverse tipologie – Tc general purpose/cardio e, per la prima volta, Tc per applicazioni avanzate – e con due distinte modalità di approvvigionamento: acquisto e “pay per use”.

Cosa prevede la formula

Quest’ultima formula, in particolare, consente alle strutture sanitarie, attraverso il pagamento di un canone periodico in funzione del numero di esami eseguiti, di avere un prodotto sempre allo “stato dell’arte”, senza ulteriori costi di manutenzione e di aggiornamento tecnologico. È previsto, inoltre, un sistema di incentivi che consentirà alle Amministrazioni, che richiedono il ritiro dell’apparecchiatura obsoleta, di beneficiare di uno sconto proporzionale alla vetustà della stessa.

Garanzie per le amministrazioni

Lo strumento scelto per questa iniziativa – l’accordo quadro con più fornitori aggiudicatari – garantisce alle amministrazioni di rispondere alle diverse esigenze di approvvigionamento in termini tecnologici e prevede anche la possibilità di configurare il tomografo con numerosi applicativi clinici e dispositivi opzionali.

L’accordo quadro ha una durata di 12 mesi, periodo nel quale le amministrazioni potranno emettere ordini verso uno o più degli operatori economici aggiudicatari, sulla base della graduatoria di merito. I contratti attuativi avranno invece una durata di 12 mesi per i Lotti in acquisto e 84 mesi (7 anni) per il Lotto in pay per use.

La valutazione della Commissione

Una parte significativa della valutazione effettuata dalla Commissione (composta da due medici radiologi e un fisico medico) ha riguardato la qualità delle immagini cliniche su casi reali e le prove funzionali su oggetti test, sulla base di protocolli redatti rispettivamente in collaborazione con la Società italiana di radiologia medica (Sirm) e la Associazione italiana di fisica medica (Aifm).