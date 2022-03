Produzione conto terzi: il fondo Alto Partners acquisisce Mipharm

L’azienda italiana è stata ceduta dalla società di private equity Mandarin Capital Partners, che l’aveva rilevata nel 2016

di Redazione Aboutpharma Online

Mipharm, azienda italiana specializzata nella produzione farmaceutica conto terzi (Cdmo), è stata acquisita dal fondo di private equity Alto Partners. A cederla Mandarin Capital Partners (Mcp), società indipendente di private equity che l’aveva rilevata nel 2016. Contestualmente sono state cedute le quote detenute dal presidente e ceo, Maurizio Silvestri, attraverso Euteam, da Cassiopea Partners e da altri manager.

41 milioni di fatturato

Nel 2021 Mipharm ha registrato un fatturato di 41 milioni di euro (di cui oltre il 60% di export). Vanta uno dei maggiori siti di produzione di farmaci conto terzi in Italia, con quattro approvazioni ricevute dalla Fda. Oltre a dedicarsi alla produzione e al packaging del farmaco finito, Mipharm offre alle case farmaceutiche clienti servizi ad hoc di ricerca e sviluppo nell’ambito dei processi produttivi.

Percorso di crescita

“Ringraziamo Mandarin Capital Partners per la fiducia ed il supporto ricevuti in questi anni, che hanno permesso anche la realizzazione di significativi investimenti impiantistici per oltre 20 milioni di euro. Siamo lieti e ansiosi di cominciare la collaborazione con il nuovo azionista, che ha manifestato la volontà di supportare ulteriormente i nostri piani di crescita anche attraverso acquisizioni e alleanze strategiche”, commenta l’ad di Mipharm, Maurizio Silvestri.

Così invece Lorenzo Stanca, managing partner di Mcp: “In questi anni, soprattutto grazie al lavoro di Maurizio Silvestri, abbiamo razionalizzato ed ammodernato la società, migliorandone significativamente la marginalità e mettendola in grado di competere al meglio sui mercati internazionali. Ne è prova, tra le altre, la recente partnership con un importante cliente americano, che ha affidato e già avviato la produzione presso gli stabilimenti di Mipharm del suo innovativo nasal spray per il trattamento delle cefalee gravi”.

I partner

Per l’operazione Cassiopea Partners ha agito in qualità di financial advisor esclusivo di Mcp. Inoltre, Mcp è stato supportato da RP legal per le tematiche legali, da EY per la vendor due diligence contabile e fiscale, da Goetzpartners per gli aspetti di business e da Tauw per le materie Ehs e Esg. Alto Partners è stato assistito ­da Lmcr Studio legale. Pwc ha svolto la due diligence contabile mentre Kpmg quella fiscale.