Edema maculare diabetico, ok della Commissione europea all’uso di brolucizumab

L'approvazione si basa sui dati del primo anno degli studi di fase III (Kestrel e Kite) che hanno esaminato il farmaco sviluppato da Novartis (in dosi da 6 mg) rispetto all'utilizzo di aflibercept (2 mg) in pazienti con Dme

Via libera dalla Commissione europea all’uso di brolucizumab 6 mg per il trattamento della disabilità visiva dovuta all’edema maculare diabetico (Dme). L’approvazione europea rappresenta la seconda indicazione per il farmaco sviluppato da Novartis concessa dalla Commissione, che è stata approvata per la prima volta per il trattamento della degenerazione maculare umida correlata all’età nel 2020. La decisione dell’esecutivo europeo si applica a tutti i 27 Stati membri dell’Unione oltre all’Islanda, Norvegia e Liechtenstein

Gli studi

L’approvazione si è basata sui dati del primo anno degli studi di Fase III, randomizzati, in doppio cieco Kestrel e Kite, che hanno raggiunto l’endpoint primario di non inferiorità nella variazione dell’acuità visiva meglio corretta (Bcva) dal basale rispetto ad aflibercept al primo anno.

In entrambi gli studi, dopo la fase di carico, oltre la metà dei pazienti (55,1% in Kestrel e 50,3% in Kite) trattati nel bracco con brolucizumab 6 mg ha mantenuto un intervallo di somministrazione di 12 settimane fino al primo anno. Il dosaggio di aflibercept è allineato alle indicazioni Ue approvate nel primo anno di trattamento.

Evidenze

Complessivamente, una percentuale numericamente inferiore di occhi dei pazienti trattati con il farmaco di Novartis ha presentato liquido intraretinico, liquido sottoretinico o entrambi alla settimana 52 rispetto agli occhi trattati con aflibercept (in Kestrel 60,3% con bracco brolucizumab contro 73,3% nel braccio aflibercept; in Kite 54,2% contro 72,9 %, rispettivamente. Il test per la significatività statistica non è stato eseguito.

Indicazioni d’uso

Secondo le informazioni prescrittive approvate, dopo la fase di carico di cinque dosi iniettate a distanza di sei settimane, i medici possono personalizzare il trattamento per i pazienti con Dme in base alla loro attività della malattia, valutata dalla vista e dai parametri relativi ai liquidi. Nei pazienti senza attività della malattia, i medici devono considerare intervalli di 12 settimane tra i trattamenti con brolucizumab; nei pazienti con attività patologica, i medici dovrebbero considerare intervalli di otto settimane tra i trattamenti3.

“Questa approvazione segna una passo importante per i pazienti con Dme, molti dei quali sono in età lavorativa e lottano con l’aderenza a causa della necessità di gestire molteplici comorbidità legate al diabete”, ha affermato Jill Hopkins, global development unit head, ophthalmology di Novartis.”.

Gli eventi avversi

Gli eventi avversi oculari e non oculari più comuni (≥5%) al primo anno in Kestrel e Kite sono stati emorragia congiuntivale, nasofaringite e ipertensione. I tassi di infiammazione intraoculare (Ioi) in Kestrel erano del 4,7% per brolucizumab 3 mg (inclusa vasculite retinica all’1,6%), 3,7% per brolucizumab 6 mg (inclusa vasculite retinica allo 0,5%) e 0,5% per aflibercept 2 mg. I tassi di Ioi in Kite erano equivalenti (1,7%) tra i bracci brolucizumab 6 mg e aflibercept 2 mg senza vasculite retinica segnalata.

L’occlusione vascolare retinica è riportata in Kestrel per brolucizumab 3 mg (1,1%) e 6 mg (0,5%) e in Kite per brolucizumab e aflibercept (0,6% ciascuno). La maggior parte di questi eventi può essere risolta con l’assistenza clinica di routine. Nello studio Kestrel, la percentuale di pazienti che hanno perso ≥15 lettere dal basale all’anno uno era 1,6% per brolucizumab 3 mg, 0% per brolucizumab 6 mg e 0,5% per aflibercept.

In Kite, la percentuale di pazienti che hanno perso ≥15 lettere rispetto al basale all’anno uno era dell’1,1% per brolucizumab 6 mg e dell’1,7% per aflibercept. Brolucizumab 6 mg è la dose commercializzata.