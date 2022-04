Payback 2019-2020: l’industria ha versato 2,7 miliardi (il 98% del dovuto)

Lo certifica l’Agenzia italiana del farmaco, a seguito di una nuova ricognizione aggiornata al 31 marzo sul meccanismo di ripiano degli sforamenti dei tetti di spesa

di Redazione Aboutpharma Online

L’industria del farmaco ha versato 2,7 miliardi di euro per il payback 2019-2020. Lo certifica l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) dopo aver effettuato una nuova ricognizione, aggiornata al 31 marzo. Si tratta del 98,4% (2.714.904.138 euro) del totale dovuto alle Regioni (2.757.247.558) euro per lo sforamento del tetto di spesa per acquisti diretti (ex ospedaliera).

Il 2019

Per il 2019, su un totale di 156 società tenute a versare gli oneri di ripiano, 130 (83,3%) risultano totalmente adempienti con i pagamenti, mentre sette (4,5%) hanno pagato parzialmente e le restanti 19 (12,2%) non hanno comunicato alcun versamento. “Con riferimento alle aziende parzialmente adempienti e inadempienti si osserva che le aziende titolari di Aic relativi a gas medicinali (10) hanno comunicato di aver pagato alle Regioni solamente il 10% di quanto dovuto ossia euro 116.043”, precisa l’Aifa.

Il 2020

Con riferimento all’anno 2020, su un totale di 134 società, quelle totalmente adempienti sono il 92,5% (124). Solo tre (2,24%) hanno pagato parzialmente e sette (5,22%) non hanno comunicato alcun pagamento. “Il 100% delle aziende parzialmente adempienti/inadempienti nei confronti degli oneri di ripiano 2020 non risulta adempiente anche per l’anno 2019 reiterando pertanto il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente”, conclude l’Aifa.

IL REPORT