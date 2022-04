Sostanze naturali complesse: un’efficace difesa delle vie respiratorie

L'epitelio di naso e bocca è la prima barriera contro virus e patogeni ed esplica anche funzioni immunologiche. La ricerca scientifica mette a disposizione sistemi di sostanze naturali che possono coadiuvarne la protezione. Dal numero 196 del magazine. *IN COLLABORAZIONE CON ABOCA

Grazie alla ricerca scientifica oggi sono disponibili sistemi di sostanze naturali a base di frazione tanninica e frazione flavonoidica da amamelide, timo e salgemma che possono essere di aiuto in caso di congestione nasale. Esplicano infatti un’azione astringente locale grazie all’interazione aspecifica tra i sistemi di sostanze e le proteine infiammatorie, in particolare con la bradichinina presente nei fluidi nasali, determinandone la precipitazione. Inoltre riescono a mantenere l’integrità della barriera nasale epiteliale e l’idratazione della mucosa, promuovendone la rigenerazione.

Ulteriori ricerche condotte in ambito metabolomico e di biologia dei sistemi hanno identificato sostanze utili, fin dalla tenera età, per la protezione del cavo orale. Tre in particolare: la frazione tanninica da agrimonia (come riporta la scheda European Scientific Cooperative on Phytotherapy-Escop); la frazione polisaccaridica da malva ed echinacea e la frazione resinoide da grindelia, in grado di coadiuvare la protezione della mucosa orale da agenti esterni come virus e batteri, già causa di infezione delle prime vie aeree. Questo attestano in particolare gli studi scientifici “Evaluation of Efficacy of an Herbal Compound on Dry Mouth in Patients With Head and Neck Cancers: A Randomized Clinical Trial” ed “Efficacy of a traditional Persian medicine preparation for radiation-induced xerostomia: a randomized, open-label, active-controlled trial” rispettivamente in J Evid Based Complementary Altern Med. 2016 Jan;21(1):30-3 e J Integr Med. 2017 May;15(3):201-208).

Il ruolo dell’epitelio

L’epitelio delle vie aeree è infatti la prima linea di difesa contro i virus respiratori, che agisce non solo come barriera fisica e attraverso l’apparato mucociliare, ma anche attraverso le sue funzioni immunologiche. Se a contatto con un virus infatti, attiva una risposta cruciale che si esplica attraverso molteplici meccanismi immunitari innati e adattativi. In particolare l’interazione tra virus respiratori e cellule epiteliali delle vie aeree porta alla produzione di sostanze antivirali, inclusi interferoni di tipo I e III, lattoferrina, β-defensine e ossido nitrico, e anche alla produzione di citochine e chemochine, che reclutano cellule infiammatorie e influenzano l’immunità adattativa. Tutti meccanismi di difesa che provocano una rapida eliminazione del virus. Può capitare però che tali patogeni riescano a eludere tali meccanismi di difesa e le risposte immunitarie. Per esempio possono alterare l’integrità epiteliale attraverso effetti citotossici, aumentando la permeabilità paracellulare e danneggiando i meccanismi di riparazione epiteliale.

Le “Porte di ingresso”

Per mantenere l’omeostasi, un’attenzione particolare dovrebbe essere data a naso e bocca, “porte di ingresso” dell’organismo che lo mettono in contatto con l’ambiente esterno. Agenti potenzialmente nocivi quali allergeni, batteri e virus, fino alle particelle presenti nell’ambiente vengono tendenzialmente fermati grazie a meccanismi tutt’altro che banali. Il naso, per esempio, funge da vero e proprio detector dell’aria: ha la funzione di analizzarla chimicamente per poi umidificarla, riscaldarla e purificarla in modo che arrivi ai polmoni nelle migliori condizioni.

Ed è proprio l’olfatto che permette di riconoscere e selezionare cibi e bevande e di difendere dai pericoli (come in presenza di fumo o gas). Successivamente, le particelle estranee e i microorganismi vengono intrappolati dal muco e dalle ciglia presenti sulla mucosa nasale. La loro eliminazione viene poi favorita anche attraverso lo starnuto, così da limitare la probabilità di ingresso nell’organismo. Anche la bocca infine, grazie alla saliva e alla sua componente enzimatica (il lisozima), combatte l’ingresso di microrganismi indesiderati.

In entrambi i casi, quindi, è proprio il muco respiratorio a rappresentare la prima linea di difesa. È infatti una barriera fisica contro gli agenti esterni (inquinanti, virus, batteri etc.) e contiene numerose sostanze secrete dalle cellule epiteliali con attività antimicrobica e antivirale, proprietà antinfiammatorie e immunitarie.

Prendersi cura di naso e bocca…

Per prendersi cura di naso e bocca è necessario agire preventivamente e in maniera continuativa anche con una corretta igiene quotidiana attraverso lavaggi nasali e orali, rispettando anche altre buone norme come lavarsi spesso le mani, evitare il loro contatto con gli occhi e indossare le mascherine nei periodi pandemici o in ambienti poco salubri come zone industriali, città particolarmente trafficate, luoghi molto polverosi, mezzi pubblici affollati etc. Un valido sostegno può arrivare dalle sostanze naturali che oggi è possibile studiare grazie a metodologie e tecnologie all’avanguardia. Tali sostanze possono essere di supporto ai fisiologici meccanismi di difesa del naso e della bocca, grazie a meccanismi d’azione naturali e non farmacologici. Studi scientifici di vario tipo (preclinici, clinici e di real world) ne confermano oggi la sicurezza e l’efficacia.

… e del sistema immunitario

Nella lotta contro i patogeni, particolare importanza assume anche il rafforzamento del sistema immunitario. Un valido aiuto per supportarlo è la vitamina C, un micronutriente essenziale per l’organismo, utile per mantenerlo in salute. Il corpo ne ha bisogno solo in piccole quantità, ma non riuscendo a sintetizzarlo in autonomia è necessario assimilarlo con l’alimentazione o attraverso integratori alimentari, meglio se completamente naturali. È utile non solo alla normale funzione del sistema immunitario ma anche nei periodi di stress perché contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso, favorisce la riduzione della stanchezza e dell’affaticamento, partecipa inoltre alla sintesi della L-carnitina, molecola coinvolta nel metabolismo dei grassi, ed è importante nella sintesi degli ormoni che regolano la risposta alle situazioni di stress. Considerate le molteplici funzioni che la vitamina C svolge nell’organismo, il suo consumo come integratore alimentare è molto ampio e oggi rappresenta il supplemento alimentare più utilizzato al mondo.

Va detto che il quantitativo di vitamina C che l’organismo riesce ad accumulare è molto limitato (1,2-2 g) e la quantità assunta in eccesso viene prontamente eliminata per via renale. Recenti studi dimostrano che oltre i 200 mg di dosaggio giornaliero, l’assorbimento di vitamina C cala drasticamente e che la quota non assorbita può causare disturbi intestinali. Pertanto è preferibile suddividere l’assunzione in piccole dosi piuttosto che una singola dose elevata. Generalmente gli integratori forniscono vitamina C in forma di acido ascorbico o ascorbato prodotti per sintesi chimica e consigliati a dosaggi di 500-1000 mg al giorno. L’alternativa è rappresentata da integratori di vitamina C di origine naturale di cui l’acerola rappresenta una delle fonti naturali più ricche.

L’importanza della profilassi individuale

Una buona salute di bocca, naso e sistema immunitario dovrebbe essere mantenuta sempre soprattutto nei confronti di tutti i virus influenzali e anche l’esperienza della pandemia ha ricordato l’importanza di rafforzare la profilassi personale. Un esempio riguarda l’espandersi della variante Omicron che ha accentuato i sintomi propri delle alte vie respiratorie come tosse, congestione nasale, stanchezza e gola irritata. Una ricerca rilasciata dal sistema sanitario britannico (“SARSCoV- 2 variants of concern and variants under investigation in England, UK Health Security Agency”) e basata sull’osservazione di 180 mila casi di Omicron e di 88 mila casi di Delta, ha evidenziato sintomi diversi proprio nei pazienti colpiti dalla nuova variante. Il mal di gola è risultato molto più frequente nei casi omicron (53%) che nei delta (34%). Mentre la perdita di gusto e olfatto sembra oggi molto meno diffusa.

