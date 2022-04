Airc sceglie i vertici Ifom: Azzone presidente, Bardelli direttore scientifico

L’annuncio dell’Istituto di oncologia molecolare di Milano. La Fondazione: “Le nomine sono espressione di un piano di sviluppo per rafforzare il posizionamento nel panorama internazionale e attrarre talenti e investimenti”

di Redazione Aboutpharma Online

Fondazione Airc scegli i vertici dell’Istituto di oncologia molecolare Ifom di Milano. Giovanni Azzone è il nuovo presidente, mentre Alberto Bardelli il direttore scientifico. “Le nomine sono espressione di un piano di sviluppo che punta a rafforzare il posizionamento dell’istituto nel panorama dell’oncologia molecolare internazionale e ad attrarre talenti e investimenti”, commenta Andrea Sironi, presidente di Fondazione Airc.

Chi è Giovanni Azzone

Nato nel 1962 a Milano, Giovanni Azzone è dal 1994 è professore di Impresa e decisioni strategiche presso il Politecnico, di cui è stato rettore dal dicembre 2010 al dicembre 2016. Svolge attività di ricerca nel campo dell’analisi organizzativa, del controllo di gestione e del reporting in imprese industriali e Pubbliche Amministrazioni, con particolare riferimento agli aspetti connessi alla digitalizzazione e alla sostenibilità.

“Diventare presidente di Ifom – commenta Azzone – mi consente di dare un contributo alla sfida collettiva contro il cancro, in un luogo che rappresenta un’eccellenza in questo campo e potrà essere ancora più determinante nei prossimi anni. Questa sfida richiede al sistema della ricerca di fare rete, rafforzando le collaborazioni tra Ifom, Airc e il network nazionale e internazionale”.

In ambito pubblico ha lavorato, tra gli altri, per il ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica; il ministero dell’Economia e della Finanze, il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti; la presidenza del Consiglio dei ministri e il ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, dove dal 2004 al 2010 è stato vicepresidente del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario.

Dal 2016 è membro del cda di Poste Italiane, mentre dal 2021 svolge l’incarico di ombudsman presso l’Istituto italiano di tecnologie ed è membro del Consiglio di ndirizzo di Ifom. Dal 2016 all’aprile 2022 è stato presidente di Arexpo SpA, presidente di Spezia & Carrara Cruise Terminal dal 2020, e dal 2021 è membro del Consiglio di amministrazione di Fondazione Airc per la ricerca sul cancro.

Chi è Alberto Bardelli

Nato a Torino nel 1967, Alberto Bardelli si è laureato in Scienze Biologiche nel 1991 nell’Ateneo della stessa città per poi conseguire un dottorato in Biochimica e Biologia Molecolare all’University College di Londra nel Regno Unito, dal 1999 al 2004 si è specializzato in genomica del cancro con il luminare Bert Vogelstein alla Johns Hopkins University School of Medicine presso l’Howard Hughes Medical Institute di Baltimora. Nel 2004 è tornato in Italia come direttore di un’unità di ricerca dedicata allo studio dei genomi tumorali presso l’Istituto Tumori di Candiolo e il Dipartimento di Oncologia dell’Università di Torino, dove è professore ordinario di Istologia dal 2016.

Il lavoro del suo gruppo di ricerca è incentrato sullo sviluppo della medicina di precisione per i pazienti oncologici, le sue scoperte hanno definito una nuova metodologia diagnostica, chiamata biopsia liquida. A partire dal 2014 è stato inserito da Web of Science nella classifica dei ricercatori più citati al mondo. Le sue scoperte sono state pubblicate in oltre 200 articoli scientifici su riviste internazionali come Nature, Science, Cancer Cell, NatureMedicine, Jama e Lancet Oncology: “Sono orgoglioso di assumere la direzione scientifica di Ifom – commenta Bardelli – una realtà in cui ricercatori italiani e internazionali studiano i meccanismi alla base dello sviluppo del cancro grazie alla possibilità di sviluppare tecnologie all’avanguardia con un approccio multidisciplinare, che coinvolge biologi, fisici, matematici, medici, bionformatici e ingegneri. La scienza di oggi è la medicina del domani: i nostri studi saranno la base su cui mettere a punto nuovi strumenti diagnostici e terapie per i pazienti”. Bardelli è membro di associazioni scientifiche nazionali e internazionali come l’Accademia europea delle Scienze del Cancro dal 2015 e la European molecular biology organization (Embo) dal 2017, è stato presidente dell’European association for cancer research (Eacr) dal 2018 al 2020, è membro del comitato scientifico di Fondazione Airc per la ricerca sul cancro.