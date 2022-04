Cura del diabete, Becton Dickinson completa lo spin-off di Embecta

L'iniziativa rientra nella strategia di crescita Bd 2025. In seguito a questa operazione Embecta punterà al consolidamento come produttore leader di dispositivi per l'iniezione dell’insulina

di Redazione AboutPharma Online

Becton Dickinson completa lo spin-off di Embecta, società che detiene l’ex attività di Bd diabetes care. A seguito di tale operazione, Embecta punterà al consolidamento come produttore di dispositivi per l’iniezione dell’insulina.

La strategia

Lo spin-off di Embecta rientra nella strategia Bd 2025. Nella logica iniziale della scissione, riporta una nota, c’era la creazione di due società indipendenti con un valore attraente a lungo termine per gli azionisti di Bd e caratteristiche strategiche, operative e finanziarie migliorate. Ciascuna società si concentrerà sul proprio core business e sui portafogli di prodotti, con Bd che manterrà le sue posizioni di leadership di categoria nei segmenti Bd medical, Bd life sciences e Bd Interventional.

Cammini paralleli

“Il completamento di questo spinoff è un risultato significativo sia per Bd che per Embecta”, ha affermato Tom Polen, Ceo e presidente di Bd. “Andando avanti, ciascuna delle nostre organizzazioni sarà in grado di concentrarsi su investimenti e innovazione nelle nostre rispettive attività principali, supportare i nostri clienti e i pazienti, guidare la crescita strategica e aumentare il valore a lungo termine per gli azionisti”.

I termini dell’accordo

Secondo i termini finanziari dell’accordo, gli azionisti riceveranno una quota di azioni ordinarie di Embecta ogni cinque azioni ordinarie di Bd possedute alla chiusura dell’attività il 22 marzo 2022. Embecta inizierà ore le negoziazioni sul listino Nasdaq.