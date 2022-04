Logistica, Bomi si espande in Francia acquisendo Tendron Pharma

Ora il gruppo potrà svolgere, nel mercato francese, servizi di trasporto con mezzi e autisti di proprietà, limitando il contributo di partner terzi

di Redazione AboutPharma Online

Bomi Group si espande in Francia acquisendo, attraverso la filiale parigina, Tendron Pharma, la divisione di Tendron Transports dedicata al trasporto dei prodotti farmaceutici. “Con questa novità, per la prima volta in Francia, il gruppo potrà svolgere i servizi di trasporto con mezzi e autisti di proprietà, limitando il contributo di partner terzi”, spiega una nota della multinazionale della logistica integrata per il settore healthcare.

La flotta Tendron Pharma

Tendron Pharma dispone di una flotta di 25 veicoli di proprietà, composta sia da furgoni che da camion, tutti a temperatura controllata (15-25°), che nella regione di Ile-de-France trasporta farmaci e devices dallo stabilimento farmaceutico ai distributori, tra i quali le farmacie, gli ospedali e le cliniche e i medici. La flotta, comprende automezzi pesanti secondo gli standard Euro 6, veicoli leggeri a metano, dotati di strumenti per misurare l’impronta di CO² per ogni consegna. Il tragitto delle merci, inoltre, è monitorato in tempo reale con strumenti digitali. Tendron Pharma dispone di una struttura di 2.500 mq, a temperatura controllata, e una capacità di 1.200 pallet.

Logistica su misura

“Con quest’ultima operazione, Bomi Group espande ulteriormente la sua presenza sul territorio, adattando le modifiche alle realtà e alle esigenze locali, facendo la differenza sul mercato a beneficio dei clienti”, commenta Stefano Camurri, Head of Cluster Italy&France di Bomi Group. “Personale specializzato, una flotta di proprietà, l’attenzione alle politiche di sostenibilità, grazie a controlli e protocolli interni, permettono a Bomi Group di aumentare il valore e il prestigio aziendale che rende possibile la ‘distribuzione’ della salute al cittadino attraverso la consegna puntuale, precisa e sicura ai clienti, e – conclude – una gestione della supply chain ‘end-to-end’ dalla fabbrica al paziente finale”.

Attualmente, Bomi Group in Francia ha un portafoglio attivo di circa 30 clienti tra cui grandi multinazionali e medie aziende locali principalmente appartenenti ai settori diagnostica in vitro, diagnostica per immagini e apparecchiature ospedaliere.