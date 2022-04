Antibioticoresistenza ridotta con cicli di trattamento più brevi ma ugualmente efficaci

È quanto emerge da uno studio randomizzato della Yale School of Public Health pubblicato su mBio, condotto su bambini affetti da polmonite acquisita in comunità pediatrica

di Redazione AboutPharma Online

Cicli più brevi di antibiotici sono ugualmente efficaci ma riducono il rischio di sviluppare resistenze. È quanto emerge da uno studio randomizzato della Yale School of Public Health pubblicato su mBio, condotto su bambini affetti da polmonite acquisita in comunità pediatrica (Cap), spesso trattata con 10 giorni di antibiotici. La resistenza agli antibiotici infatti è una grave minaccia per la salute pubblica e strategie terapeutiche che coinvolgono cicli di antibiotici più brevi sono state proposte per ridurre il potenziale di resistenza agli antibiotici.

“Definire la durata ottimale della terapia antibiotica per la polmonite pediatrica è stata un’area prioritaria per la ricerca” spiegano gli autori della ricerca. “Studi recenti hanno dimostrato che cinque giorni possono essere efficaci quanto dieci giorni di terapia per le forme non complicate”.

Lo studio pediatrico

L’effetto dell’approccio è stato verificato su 171 bambini tra i 6 e i 71 mesi arruolati nello studio SCOUT-CAP (NCT02891915) e curati per polmonite in otto ambulatori pediatrici statunitensi. Tutti i bambini hanno ricevuto la prescrizione di comuni antibiotici (per esempio amoxicillina o l’associazione amoxicillina-acido clavulanico). Tuttavia la metà è stata curata con un ciclo più lungo (10 giorni), l’altra un ciclo di trattamento breve (5 giorni).

Meno antibioticoresistenza

All’inizio e alla fine del trattamento i ricercatori hanno effettuato i tamponi orofaringei, che hanno poi utilizzato per il sequenziamento metagenomico. In questo modo hanno osservato che, a parità di efficacia del trattamento, i bambini che avevano ricevuto un trattamento più breve, mostravano minori indicatori di resistenza agli antibiotici, per esempio quei geni che fanno acquisire ai batteri la capacità di eludere la risposta ai farmaci. Inoltre, conservavano popolazioni di batteri buoni più abbondanti nell’intestino.

Ridurre i cicli di antibiotici

In particolare l’abbondanza relativa di commensali come Neisseria subflava era maggiore nei bambini che ricevevano la strategia standard e le specie Prevotella e Veillonella parvula erano più elevate nei bambini che ricevevano la strategia a corso breve. “Concludiamo che i bambini che hanno ricevuto cinque giorni di terapia con beta-lattamici per la Cap avevano un’abbondanza significativamente inferiore di determinanti della resistenza agli antibiotici rispetto a quelli che hanno ricevuto un trattamento standard di dieci giorni” scrivono i ricercatori. “Questi dati forniscono un ulteriore motivo per ridurre l’uso di antibiotici quando possibile”.

Cinque milioni di giornate

“Nel periodo 2014-2015, in Usa sono state effettuate 931.748 prescrizioni di antibiotici per la polmonite in persone di età inferiore ai 20 anni” aggiungono in conclusione. “L’adozione di cicli di trattamento di 5 giorni potrebbe portare a una riduzione dell’esposizione agli antibiotici di circa 5 milioni di giornate nei bambini statunitensi con vantaggi sia per i singoli bambini sia per i membri della comunità in generale”, concludono.