Covid-19, Fda concede la Priority review per l’uso di tocilizumab in pazienti ricoverati con forme gravi

Actemra/ RoActemra per via endovenosa di Roche è usato per il trattamento di adulti ospedalizzati che ricevono corticosteroidi sistemici e richiedono ossigeno supplementare, ventilazione meccanica non invasiva e invasiva oppure ossigenazione extracorporea della membrana. Una decisione definitiva è prevista per la seconda metà di quest'anno

di Redazione Aboutpharma Online

La Food and drug administration (Fda) statunitense ha accettato la domanda di licenza supplementare (sBLA) di Roche e ha concesso la Priority review per Actemra/ RoActemra (tocilizumab) per via endovenosa per il trattamento del Covid-19 negli adulti ospedalizzati che ricevono corticosteroidi sistemici e richiedono ossigeno supplementare, ventilazione meccanica non invasiva e invasiva oppure ossigenazione extracorporea della membrana. Una decisione definitiva da parte dell’Agenzia del farmaco Usa è prevista per la seconda metà di quest’anno, secondo quanto dichiarato da Roche.

Autorizzazione all’uso di emergenza

A giugno 2021, Actemra/RoActemra ha già ricevuto l’autorizzazione all’uso di emergenza (Eua) da parte della Fda statunitense ed attualmente approvato in 16 Paesi in tutto mondo per il trattamento di pazienti ricoverati in ospedale con Covid-19 grave o critico. A febbraio 2022, l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) l’ha inserito tra i farmaci prequalificati e raccomandati per i pazienti con Covid-19 grave o critico, a sostegno dell’accesso alle cure nei Paesi a basso e medio reddito.

Trattamenti per gli ospedalizzati

“L’alto tasso di persone non vaccinate continuerà a mettere a dura prova gli ospedali e i sistemi sanitari di tutto il mondo – ha affermato Levi Garraway, chief medical officer e responsabile dello Sviluppo globale dei prodotti Roche – favorendo la necessità di trattamenti efficaci per i pazienti ricoverati in ospedale con Covid-19. Più di un milione di persone con Covid grave o critico sono già state trattate con Actemra/RoActemra in tutto il mondo, a dimostrazione dell’importante ruolo di questo medicinale nella lotta contro la pandemia”.

I risultati degli studi

La presentazione sBLA si basa sui risultati di quattro studi randomizzati e controllati che hanno valutato Actemra/RoActemra per il trattamento del Covid-19 in oltre 5.500 pazienti ospedalizzati. I dati complessivi suggeriscono che Actemra/RoActemra può migliorare i risultati nei pazienti che ricevono corticosteroidi e richiedono ossigeno supplementare o supporto respiratorio. Oltre a collaborare con le autorità sanitarie, Roche ha stabilito un approccio di accesso completo per migliorare la disponibilità dei suoi farmaci Covid-19 in tutto il mondo, soprattutto per i Paesi a reddito medio-alto e medio basso, e ha implementato una strategia internazionale di prezzi differenziati per soddisfare le esigenze dei pazienti e migliorare l’accessibilità economica. A seguito dell’emergere della variante Omicron, lo scorso dicembre, l’Oms ha riferito che i bloccanti del recettore dell’interleuchina-6, come Actemra/RoActemra, dovrebbero essere ancora efficaci per la gestione dei pazienti con forme gravi di Covid.

I bloccanti del recettore dell’interleuchina-6

Actemra/RoActemra è stato il primo antagonista umanizzato del recettore dell’interleuchina-6 (IL-6) approvato per il trattamento di pazienti adulti con artrite reumatoide (AR) attiva da moderata a grave che utilizzano uno o più farmaci antireumatici modificanti la malattia (DMARD), come come metotrexato (MTX), senza averne sollievo. L’ampio programma di sviluppo clinico di Actemra/RoActemra RA per via endovenosa (IV) comprendeva cinque studi clinici di fase III e arruolava oltre quattromila persone con AR in 41 paesi. Il programma di sviluppo clinico per via sottocutanea di Actemra/RoActemra RA comprendeva due studi clinici di fase III, sperimentato su 1.800 persone con AR in 33 Paesi. L’iniezione sottocutanea di Actemra/RoActemra è anche approvata per il trattamento di pazienti adulti con arterite a cellule giganti (GCA), per il trattamento di pazienti di età pari o superiore a due anni con artrite idiopatica giovanile poliarticolare attiva (PJIA) o artrite idiopatica giovanile sistemica attiva (SJIA) ), e per rallentare il tasso di declino della funzione polmonare nei pazienti adulti con malattia polmonare interstiziale associata a sclerosi sistemica (SSc-ILD).