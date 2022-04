Digital health: Dedalus Italia sceglie Massimo Angileri come general manager

Ligure, classe 1970, negli ultimi 25 anni ha lavorato in diverse aziende del settore healthcare, con ruoli di rilievo internazionale

di Redazione Aboutpharma Online

Massimo Angileri è stato nominato general manager di Dedalus Italia. Ligure, classe 1970, vanta 25 anni di esperienza nel settore delle tecnologie e soluzioni per l’healthcare. Approda in Dedalus, infatti, dopo aver ricoperto in Philips il ruolo di Connected care director per Italia, Israele e Grecia. In precedenza, ha lavorato in Carestream, sino a diventare vice president Sales & Services Europe and Emea. Ancor prima è stato Worldwide service director in Kodak.

Alla guida di Dedalus Italia

“Sono orgoglioso di entrare in Gruppo come Dedalus, riconosciuto a livello mondiale come una delle eccellenze del nostro Paese e capace di passare a livello globale dai poco più di 200 milioni del 2019 agli attuali oltre 760”, commenta Angileri. “In questo nuovo incarico – aggiunge – avrò la fortuna di collaborare con un imprenditore come Giorgio Moretti e un ad del livello di Andrea Fiumicelli, e di guidare una squadra di eccellenti risorse” .

Il gruppo

Dedalus Italia è tra i protagonisti della digitalizzazione nella sanità pubblica e privata nel nostro Paese. È parte di Dedalus Group, “primo operatore nei sistemi clinico-sanitari e diagnostici in Europa e uno dei maggiori a livello mondiale” spiega una nota. “Siamo certi che Massimo Angileri porterà in Dedalus non solo le sue competenze e la sua esperienza, ma soprattutto spirito creativo e capacità manageriali non comuni che ci permetteranno di continuare a crescere, in Italia come all’estero”, commenta l’ad del gruppo, Andrea Fiumicelli.