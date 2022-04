Novartis si riorganizza: unisce pharma e oncologia per risparmiare un miliardo entro il 2024

Con il nuovo assetto nasceranno medicines Us e medicines international. La prima orientata al mercato americano, la seconda agli altri Paesi. Tra gli obiettivi dell'operazione, diventare leader di vendite negli Stati Uniti e aumentare il posizionamento a livello internazionale

di Redazione AboutPharma Online

Ridurre i costi di almeno un miliardo di dollari entro il 2024. Novartis si riorganizza e guarda alla sostenibilità finanziaria dei prossimi anni. In particolare, il colosso farmaceutico svizzero intende unire le due unità “pharma” e “oncology”, per poi creare altrettante entità di commerciali separate con un focus geografico più forte e responsabilità indipendenti su profitti e perdite in tutte le aree terapeutiche. L’obiettivo di tale operazione, riporta una nota della società, è diventare una delle prime cinque società degli Stati Uniti in termini di vendite, aumentando al tempo stesso la propria posizione di leadership internazionale.

Cosa cambia

In concreto, con il nuovo assetto nasceranno medicines Us e medicines international. La prima orientata al mercato americano, la seconda agli altri Paesi. La nuova unità “strategy and growth”, invece, si occuperà di strategia, ricerca e sviluppo, mentre le attuali sezioni “technical operations” e “customer & technology solutions” saranno fuse per dare vita al comparto “operation”.

“Il modello organizzativo più semplice che annunciamo è fondamentale per la nostra strategia di crescita in quanto ci renderà più agili e competitivi, migliorerà l’orientamento al paziente e al cliente, sbloccherà un potenziale significativo nella nostra pipeline di ricerca e sviluppo e guiderà la creazione di valore attraverso l’efficienza operativa”, ha affermato Vas Narasimhan, Ceo di Novartis

Chi lascia

Nell’ambito della riorganizzazione, tre alti dirigenti lasciano il gruppo basilese. Si tratta di Susanne Schaffert, finora responsabile oncologia, Robert Weltevreden, numero uno di customer & technology solutions, e John Tsai, direttore medico.