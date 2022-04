Otsuka Italia: Alessandro Lattuada nominato managing director

Nel settore farmaceutico da oltre 20 anni, va a guidare la filiale dell’azienda giapponese focalizzata su diverse aree e in particolare su patologie mentali

di Redazione Aboutpharma Online

Alessandro Lattuada è il nuovo managing director di Otsuka Italia. Da vent’anni nel settore farmaceutico, ha ricoperto ruoli sia nel marketing che nelle vendite, in Italia ed all’estero ed ha guidato la filiale italiana di Almirall. Più recentemente è stato direttore di business unit per Shire e Takeda, con ambiti e responsabilità sempre crescenti nell’area Rare Desease. Laureato in Farmacia all’Università di Torino, Lattuada ha conseguito un Mba presso la Scuola di amministrazione aziendale (Saa) del capoluogo piemontese.

L’azienda

L’azienda giapponese è impegnata in diverse aree terapeutiche: sistema nervoso centrale (CNS), l’endocrinologia, la nefrologia, l’ematologia e molto altro. Per Otsuka Italia è prevale l’impegno nell’area della salute mentale, ma a livello globale ha programmi di ricerca nel campo della tubercolosi, dell’oncologia e delle terapie digitali.

Rafforzare la filiale italiana

“Otsuka Italia esprime soddisfazione per l’arrivo di un manager di grande esperienza e solidità, sottolineando che le competenze di Alessandro Lattuada sono idonee ad assicurare la centralità del Paese Italia all’interno dell’organizzazione globale di Otsuka e a rafforzare ulteriormente l’efficienza operativa della struttura, a beneficio di dipendenti, stakeholder e pazienti”, commenta l’azienda in un comunicato