Radioterapia: accordo commerciale tra Ge Healthcare ed Elekta

L’obiettivo è fornire agli ospedali un’ampia offerta di soluzioni per l’imaging e il trattamento di pazienti oncologici

di Redazione Aboutpharma Online

Ge Healthcare ed Elekta hanno firmato un accordo di collaborazione commerciale globale nel campo della radio-oncologia. L’obiettivo è fornire agli ospedali un’offerta per l’imaging e il trattamento di pazienti oncologici che necessitano di radioterapia. La partnership guarda sia ai mercati sviluppati che a quelli in via di sviluppo.

Radioterapia di precisione

“Gli ospedali – spiega una nota delle due aziende – sono sempre più alla ricerca di una tecnologia di simulazione e guida flessibile e interoperabile. Il 50-60% di tutti i pazienti affetti da cancro ha bisogno di una radioterapia che richiede un imaging di alta qualità e un’attrezzatura e un software sofisticati per colpire con precisione i tumori risparmiando i tessuti sani. L’imaging di precisione è fondamentale per determinare le dimensioni, la forma e le caratteristiche dei tumori e per differenziare i tessuti sani. Fornire la dose di radioterapia più appropriata richiede un posizionamento avanzato del paziente, tecnologie di gestione del movimento e tecniche all’avanguardia come VMAT o SBRT. La combinazione delle soluzioni di imaging di Ge Healthcare con le soluzioni di radioterapia di Elekta – sottolinea la nota – si tradurrà in un’offerta ancora più convincente per gli ospedali e, in definitiva, per i loro pazienti”.

Migliorare l’accesso alla radioterapia

Jan Makela, presidente e Ceo Imaging di Ge Healthcare, sottolinea come l’accesso alla radioterapia sia “una sfida significativa” in diverse parti del mondo. “Siamo lieti che questa collaborazione sia un passo nella giusta direzione per rendere più facilmente disponibili soluzioni sanitarie di precisione più complete. La cura del cancro – sottolinea Makela – può essere migliorata solo se gli addetti ai lavori operano insieme e questa è una delle numerose collaborazioni che stiamo perseguendo, a beneficio dei caregiver e dei pazienti, mentre sviluppiamo le nostre offerte di oncologia per contribuire a consentire una cura più precisa”.

Sinergie

Soddisfatto Gustaf Salford, Ceo di Elekta: “Siamo entusiasti di questa collaborazione con Ge Healthcare. Abbiamo molti fornitori di assistenza sanitaria comuni che vedono chiare sinergie e vantaggi con i nostri rispettivi portafogli di prodotti. Questo ci permetterà di promuovere congiuntamente soluzioni per le esigenze di ogni centro oncologico. Elekta – conclude – si sforza di assicurare che gli ospedali e i centri oncologici possano creare ecosistemi senza soluzione di continuità che facilitino un’efficiente cura del cancro end-to-end”. L’accordo non è esclusivo, il che significa che ogni parte può continuare a cooperare con altri partner.