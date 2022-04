Il fatturato netto dell'azienda, nel campo della salute animale, è passato da 4,1 miliardi del 2020 a 4,3 miliardi dello scorso anno. Il portfolio di animali da compagnia rimane il segmento più redditizio

di Redazione AboutPharma Online

Boheringer Ingelheim cresce nel business della salute animale. In termini di fatturato netto, nel 2021, l’azienda ha riportato una crescita del 6,2% rispetto all’anno precedente (passando da 4,1 miliardi di vendite nette nel 2020 a 4,3 miliardi). A riportarlo è una nota ufficiale sui principali risultati finanziari ottenuti dal gruppo tedesco lo scorso anno.

I dettagli

In termini di vendite, prosegue la nota, il portafoglio di animali da compagnia rimane di gran lunga il segmento più grande dell’azienda. Il prodotto più venduto, un antiparassitario per cani, ha fatto registrare una crescita del 16,6% e un fatturato netto di 916 milioni (contro gli 804 milioni del 2020).

Un altro antiparassitario per cani e gatti ha riportato performance significative, con un fatturato netto in aumento del 4,8% a 418 milioni di euro (contro i 406 milioni euro del 2020). La crescita in questo segmento è stata alimentata anche dal fatto che molte persone hanno acquistato un nuovo animale domestico durante la pandemia di Covid-19.

Il bestiame

Il segmento del bestiame è cresciuto solo moderatamente a causa della pandemia in corso e della peste suina africana, soprattutto in Asia e in Europa. Mentre il segmento globale dei suini è cresciuto del 3%. In questo ambito, il vaccino per suini ha registrato un calo delle vendite del -2,7% a 253 milioni di euro (contro i 264 milioni di euro del 2020).