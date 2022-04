L’obiettivo è migliorare l’accesso alle informazioni per sbloccare il potenziale dell’intelligenza artificiale e sostenere ricerca, assistenza sanitaria e lotta al cambiamento climatico

di Redazione Aboutpharma Online

Il Parlamento europeo ha approvato nuove misure per aumentare la condivisione dei dati nella Ue. Tra gli obiettivi, sbloccare il potenziale dell’intelligenza artificiale, favorire l’innovazione rendendo i dati più accessibili a startup e imprese, sostenere la ricerca, l’assistenza sanitaria e la lotta al cambiamento climatico. Si tratta del Data governance act (Dga), concordato con il Consiglio nel novembre 2021, che mira ad accrescere la fiducia dei cittadini nell’intensificazione della condivisione dei dati, creare nuove norme Ue sulla neutralità dei mercati dei dati, favorire il riutilizzo di alcuni dati detenuti dal settore pubblico e creare spazi europei dei dati in settori strategici. Il testo è stato approvato dall’Europarlamento con 501 voti favorevoli, 12 contrari e 40 astensioni.

Fiducia nell’economia dei dati

“Il nostro obiettivo con il Dga – spiega la relatrice Angelika Niebler (Ppe, Germania) – è quello di porre le basi per un’economia dei dati di cui le persone e le imprese possano avere fiducia. La condivisione dei dati può svilupparsi solo se fiducia ed equità sono garantite, stimolando nuovi modelli di business e l’innovazione sociale. L’esperienza ha dimostrato che la fiducia – che si tratti di fiducia nella privacy o nella riservatezza dei dati aziendali di valore – è un tema fondamentale. Il Parlamento ha insistito su un campo di applicazione chiaro, assicurandosi che il principio della fiducia sia iscritto nel futuro dell’economia dei dati in Europa”. E aggiunge: “Siamo all’inizio dell’era dell’IA e l’Europa avrà bisogno di sempre più dati. Questa legislazione dovrebbe rendere facile e sicuro attingere ai numerosi bacini di dati sparsi in tutta l’Ue. La rivoluzione dei dati non aspetterà l’Europa. Dobbiamo agire ora se le aziende digitali europee intendono avere un posto tra i migliori innovatori digitali del mondo”.

Alcune novità

L’obiettivo delle nuove norme è quello di creare fiducia nella condivisione dei dati rendendola più sicura, più semplice e in linea con la legislazione sulla protezione dei dati. Tutto questo sarà possibile grazie a diverse tecniche come l’anonimizzazione dei dati, la condivisione dei dati e accordi legalmente vincolanti firmati dai riutilizzatori dei dati. Le nuove regole consentiranno un migliore utilizzo dei dati raccolti in alcune aree del settore pubblico. Serviranno inoltre a promuovere la creazione di spazi di dati europei per la condivisione di dati in settori chiave, come salute, ambiente, energia, mobilità, produzione industriale, servizi finanziari, pubblica amministrazione o aree tematiche come il Green Deal europeo.

Le nuove regole sui mercati dei dati (di solito piattaforme online in cui gli utenti possono acquistare o vendere dati) contribuiranno ad aumentare la fiducia nei confronti dei nuovi intermediari e a farli riconoscere come organizzatori di dati affidabili. Inoltre, il nuovo quadro normativo faciliterà anche le aziende, i privati e le organizzazioni pubbliche che desiderano condividere i dati a vantaggio della società: è il cosiddetto “data altruism”, ovvero il consenso all’utilizzo dei dati con finalità altruistiche).

Le organizzazioni di intermediazione e quelle per il data altruism riconosciute nell’Unione avranno una maggiore visibilità e useranno un logo comune riconoscibile in tutta l’Unione che certifichi la loro conformità al Dga. Gli enti pubblici non potranno inoltre creare diritti esclusivi di riutilizzo di alcuni dati. Il periodo di esclusiva sarà limitato a 12 mesi per i nuovi contratti, e a due anni e mezzo per quelli esistenti, così da rendere un maggior numero di dati accessibili a startup e piccole e medie imprese.

Ultima tappa in Consiglio

Secondo le stime della Commissione europea, la quantità di dati generati dagli enti pubblici, dalle imprese e dai cittadini dovrebbe quintuplicarsi nel periodo 2018-2025. Le nuove norme consentiranno di utilizzare tali dati e gettare le basi per la creazione di spazi europei per i dati settoriali a beneficio di società, imprese e cittadini. Il testo dovrà ora essere adottato formalmente dal Consiglio Ue ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.