Day hospital in oncologia ancora poco “digital”: le raccomandazioni di Cittadinanzattiva

Secondo un monitoraggio dell’associazione su 44 strutture, c’è ancora molto da fare su informatizzazione, gestione delle terapie e raccordo tra ospedale e territorio

di Redazione Aboutpharma Online

Ancora poca digitalizzazione. Attese lunghe per la somministrazione delle terapie. Una continuità ospedale-territorio mai sviluppata a pieno. Sono queste alcune carenze dei Day hospital onco-ematologici italiani secondo un monitoraggio di Cittadinanzattiva, che ha condotto un’indagine su un campione di 44 strutture e, sulla base dei risultati, formulato una serie di raccomandazioni.

Gestione dei tempi

Una parte dell’indagine è dedicata alla gestione del tempo del paziente oncologico che deve frequentare il Day hospital (Dh). Oltre il 40% delle strutture, spiega Cittadinanzattiva, non monitora i tempi tra le varie fasi al fine di migliorare il percorso di cura e oltre il 20% non utilizza software per la gestione del percorso del paziente. Il 13,6% convoca i pazienti alla stessa ora, senza scaglionarli in base alla tipologia di terapia. Oltre il 22% non separa i percorsi tra chi deve effettuare controlli o terapie brevi e chi deve sottoporsi a terapia infusionale,

Informatizzazione

Oltre il 50% dei day hospital non ha attivato servizi di telemedicina e più del 30% non prevede il case manager, figura di raccordo tra ospedale e territorio.La ricetta elettronica non è rilasciata nel 20% delle strutture monitorate, il fascicolo sanitario non è attivo e non alimentato nel 34%, la cartella clinica informatizzata è assente nel 54% delle strutture.

Servizi sperimentali

Durante l’emergenza Covid sono state sperimentate alcune procedure e servizi che Cittadinanzattiva auspica possano essere mantenute. Il 18% dei Dh ha attivato la consegna dei farmaci a domicilio, il 31% ha individuato luoghi di cura più prossimi al paziente, in particolare presso il domicilio (18%); il 35% ha optato per terapie brevi o orali più facilmente gestibili al domicilio o che richiedono un tempo di permanenza nei Dh minore.

Le raccomandazioni

Queste alcune delle “Raccomandazioni civiche” formulate dall’associazione per migliorare i percorsi per i pazienti oncologici: