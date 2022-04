Malattie respiratorie, Pfizer acquisirà ReViral per 525 milioni di dollari

La società britannica sviluppa terapie antivirali che prendono di mira il virus respiratorio sinciziale. Secondo le stime del colosso farmaceutico americano l'operazione dovrebbe garantire ritorni in termini di ricavi annuali pari a 1,5 miliardi

di Redazione AboutPharma Online

Pfizer acquisirà ReViral, società biofarmaceutica focalizzata sulla scoperta, lo sviluppo e la commercializzazione di nuove terapie antivirali che prendono di mira il virus respiratorio sinciziale (Rsv). La multinazionale farmaceutica americana lo ha comunicato tramite una nota ufficiale, in cui si specifica che complessivamente l’operazione potrebbe ammontare a 525 milioni di dollari, con ritorni in termini di ricavi annuali pari a 1,5 miliardi. L’annuncio arriva a meno di un mese dal completamento dell’operazione di acquisizione di Arena Pharmaceuticals per 6,7 miliardi.

Reviral, cosa fa

ReViral, si apprende dalla nota, ha un portafoglio di promettenti candidati terapeutici, tra cui sisunatovir, un inibitore somministrato per via orale progettato per bloccare la fusione del virus Rsv nella cellula ospite. Tale farmaco ha ridotto significativamente la carica virale in uno studio di sperimentazione umana di fase 2 Rsv negli adulti sani ed è attualmente in fase 2 di sviluppo clinico nei bambini. Il programma di sviluppo di sisunatovir dovrebbe continuare sia nella popolazione adulta che in quella pediatrica. Un secondo programma è incentrato sull’inibizione della replicazione di Rsv mirata alla proteina N virale. Il candidato principale in questo programma è attualmente in fase 1 di sviluppo clinico.

I farmaci sviluppati

Sisunatovir ha ottenuto la designazione fast track dalla Food and drug administration (Fda). A giugno 2021, l’azienda ha annunciato il completamento con successo della parte A dello studio di fase 2 (Reviral1) su sisunatovir per il trattamento delle infezioni da Rsv nei neonati ospedalizzati. Si tratta di uno studio adattativo globale in tre parti per valutare la sicurezza, la tollerabilità, il profilo farmacocinetico (Pk), gli effetti antivirali e l’effetto clinico di dosi orali singole e multiple di sisunatovir, in neonati altrimenti sani di età compresa tra 1 e 36 mesi ricoverati in ospedale con Rsv Lrti.

A seguito di una revisione approfondita da parte del comitato di monitoraggio della sicurezza dei dati dello studio, sisunatovir ha mostrato un profilo di esposizione alla farmacocinetica e sicurezza favorevole per passare alla seconda parte, la fase dello studio in doppio cieco, controllata con placebo in cui i pazienti ricevono il farmaco o il placebo due volte al giorno per cinque giorni.

Il virus

L’Rsv è un patogeno respiratorio, che può portare a infezioni delle basse vie respiratorie (Lrti) gravi e pericolose per la vita nelle popolazioni ad alto rischio, inclusi i bambini piccoli, gli individui immunocompromessi e gli anziani. Si stima che causi infezioni in circa 64 milioni di persone, provocando circa 160 mila morti, a livello globale ogni anno.

Lotta alle malattie infettive

“In Pfizer ci impegniamo nella lotta alle malattie infettive, come dimostrato dalla consegna del primo vaccino autorizzato e dalla prima terapia orale per combattere Covid-19”, ha affermato Albert Bourla, presidente e amministratore delegato di Pfizer. “Stiamo continuando a far crescere la nostra pipeline – attraverso gli sforzi di ricerca e sviluppo, tramite programmi sperimentali di vaccini contro l’Rsv, nonché investimenti strategici in aziende come ReViral – con un focus sulle capacità end-to-end per aiutare proteggere i pazienti da malattie gravi, ospedalizzazione e morte”.