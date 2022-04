Nasce Idorsia: la chimica non ha età, come la passione

Fondata nel 2017 ha da poco inaugurato la sua filiale italiana affidata a Francesco Scopesi. Specializzata nella ricerca e sviluppo di small molecules, si prepara a “rivoluzionare” la terapia dell’insonnia. Dal numero 197 del magazine. *IN COLLABORAZIONE CON IDORSIA

La chiamano startup ma ha già un passato illustre alle spalle. Sulla scena biofarmaceutica italiana ed europea si è appena affacciata Idorsia, una nuova società con sede in Svizzera già attiva negli Usa e Giappone, nata nel 2017 dallo scorporo delle attività di ricerca e sviluppo di Actelion, ceduta in quello stesso anno con l’intero portfolio prodotti al colosso americano Johnson& Johnson.

Con Actelion, costituita nel 1997, Idorsia ha in comune i fondatori, lo spirito primigenio e la passione per l’innovazione, la scienza – in particolare per la chimica delle piccole molecole – e per tutto ciò che questa può fare per migliorare la vita e la salute delle persone. Idee e sentimenti trasmessi da Jean-Paul e Martine Clozel, coniugi francesi, entrambi medici con una rispettiva e robusta formazione in clinica e ricerca applicata, che hanno creato Actelion prima e Idorsia poi. Quali ne siano oggi l’impronta e le prospettive lo spiega bene Francesco Scopesi (nella foto in apertura), manager di lungo corso che da settembre 2021 ha preso le redini di Idorsia Italia. Genovese, pragmatico, affabile.

Scopesidi startup se ne intende. Il momento della carriera cui fin qui è più affezionato (e sì che è passato per Pharmacia e poi Pfizer) è legato agli albori di Shire (2003) dove è rimasto fino al 2019 con il grado di General manager Italia. “Un percorso bello, formativo. Lì ho vissuto merger, lanci di farmaci importanti, esplorato tante aree terapeutiche, in un ambiente a misura d’uomo come piace a me. Siamo partiti da 3 milioni di fatturato per arrivare a 330. Ora si ricomincia” dice sorridendo.

Idorsia nasce nel 2017 ma arriva da lontano: cosa ha di nuovo e, date le dimensioni, perché chiamarla “startup”?

È un’azienda molto particolare e affascinante. Nasce dal demerge di Actelion ma ha conservato tutta la parte di ricerca scientifica rimasta in capo ai coniugi Clozel, la cui storia personale, fatte le dovute proporzioni, rimanda a quella di Pierre e Marie Curie. Jean Paul e Martine conoscono bene la clinica, amano la scienza e sono una coppia molto unita. I risultati che hanno ottenuto nella vita lo dimostrano: sono stati capaci di creare un’azienda di grandissimo successo come Actelion e poi non paghi sono ripartiti dai loro laboratori. In questo Idorsia è una startup: può vantare una ricerca ultraventennale ma dal punto di vista dell’approccio al mercato è nuovissima ed ha un focus molto speciale sulla chimica organica. Si parte dalla ricerca per poi approdare alle aree terapeutiche. Non il contrario.

Sarà anche una startup però ha dodici molecole in pipeline, 1200 dipendenti, opera già in Usa, Giappone ed è in rampa di lancio sul mercato europeo…

Aggiungo che i ricercatori sono circa seicento. Per dire che la connotazione scientifica è fortissima.

La metà dei collaboratori… E gli altri?

Il resto sono le figure necessarie per fare girare un’azienda.

Dove sono R&D e produzione?

La ricerca e sviluppo sono ad Allschwill in Svizzera. Quanto alla produzione l’azienda fa fronte al fabbisogno dei clinical trial, allargati e prolungati. Mentre e destinati al mercato non sarebbe efficiente avere un sito di produzione proprietario e ci si rivolge al Cdmo.

La vostra ricerca si concentra per ora in Cns, cardio, immunologia e malattie rare. Da cosa dipende la scelta di tali aree terapeutiche, comunque molto presidiate?

Sono aree molto vaste e non sempre presidiate. Pur essendo nel CNS, per esempio, non lo è la sub area del vasospasmo a seguito di emorragia subaracnoidea. Ma il motivo principale è un altro. Come accennavo prima è la scienza che porta nell’area terapeutica e non il contrario, questa è la particolarità di Idorsia. Faccio un altro esempio?

Prego…

Uno dei nostri punti forti è la ricerca sull’endotelina (gli studi su questo peptide e sul suo ruolo nel contrastare l’ipertensione polmonare sono stati il cavallo di battaglia di Martine Clozel nonché il “core” di Actelion, n.d.r.). La sintesi e lo sviluppo di small molecules in questo settore hanno portato all’identificazione di una molecola interessante che rientra sia nell’area terapeutica cardiovascolare sia nel CNS. La prospettiva che ne deriva dipende da ciò che questa molecola può fare, magari per rispondere al bisogno insoddisfatto di gruppi di pazienti. Potrebbe curare una malattia rara, se ha determinate caratteristiche, o un target più ampio di popolazione.

Oltre alla “sensibilità” degli scienziati, che ruolo hanno in questo algoritmi e intelligenza artificiale?

Sicuramente l’azienda usa i big data per capire dove e se il risultato delle sintesi chimiche può essere applicato. La cosa importante però è questa: non si parte per un’area terapeutica che sembra essere redditizia ma si organizza la ricerca per approdarvi. Per intendersi, non facciamo né faremo l’ennesima statina, ma seguiamo una passione scientifica – se alle spalle c’è una motivazione – e andiamo avanti. Lo trovo molto affascinante.

Dove e perché pensate di fare la differenza?

Essere un’azienda che arriva al paziente, mantenendolo sempre al centro dei propri pensieri e azioni è il “mantra” farmaceutico di oggi. Idorsia, in più, immagina la sintesi dei propri prodotti a quale paziente potrebbe servire e procede in quella direzione. C’è una diversa sfumatura secondo me.

Cosa che però vi espone anche a qualche rischio, dal punto di vista puramente di mercato…

Sicuramente. Ma sono rischi che i coniugi Clozel hanno messo in conto. Credo però che la competenza scientifica e la passione che contraddistingue questa azienda li minimizzi.

Facciamo un passo indietro. A cosa si deve la specializzazione nelle small molecules, al tempo dei farmaci biologici?

C’è spazio per tutti e ce n’è ancora molto per la chimica organica. Questa porta alla sintesi di farmaci e molecole che trovano impiego in patologie ancora senza risposta. La cosa più importante è che i trattamenti sviluppati in questo ambito possano garantire facilità di somministrazione, convenienza e sicurezza, oltre a coprire numerosi bisogni insoddisfatti (per tutti gli altri per fortuna che esistono i farmaci biologici!). Idorsia vanta ricercatori di eccellenza nella chimica organica e in questo la Svizzera e l’area di Basilea in particolare hanno una tradizione molto forte. I Clozel si sono formati lì ed hanno realizzato composti di grande rilevanza terapeutica, mantenendo caratteristiche di maneggevolezza tipiche delle small molecules. Insomma, per fortuna esistono le Car-T ma fa piacere sapere che la buona e vecchia chimica organica può darci ancora delle soddisfazioni.

Quando e perché nasce Idorsia Italia?

Nasce a settembre 2021 e coincide con il mio arrivo (anche se il deposito in Camera di Commercio risale a due mesi prima). La sua costituzione rientra in un progetto più ampio che coinvolge i cinque più grandi paesi europei: Spagna, Francia, Germania, Gran Bretagna e Italia. Partiamo con una struttura essenziale composta da sette persone divise tra Direzione Medica e Direzione marketing per preparare la presenza di Idorsia sul mercato. Stiamo comunque ampliando l’organico e più avanti vedremo come procedere con le altre funzioni aziendali al momento esternalizzate (es. Finance, Market access etc.). La forza vendite è esterna almeno nelle fasi iniziali. Abbiamo già una partnership con Syneos Health a livello internazionale.

Il vostro focus principale, al momento, è la terapia dell’insonnia con l’ambizione dichiarata di volerla “rivoluzionare”. Perché e in che modo?

L’insonnia è un bisogno insoddisfatto. Colpisce una percentuale di popolazione che varia dal 7 al 10% e sappiamo che 1/3 della vita è o dovrebbe esser dedicato al sonno. La letteratura scientifica dimostra che il sonno è importante non solo banalmente per far riposare il corpo e la mente ma perché al buon sonno è legato al buon funzionamento del metabolismo. Molti studi ci dicono che durante il sonno c’è il processo di riparazione del Dna attivo. Ma c’è un caveat: del sonno va rispettata l’architettura e l’alternanza tra le varie fasi. Se non si dorme bene anche i processi metabolici possono risentirne. Purtroppo buona parte delle persone, ma anche della classe medica, non percepisce l’insonnia come una patologia ma spesso la considera un sintomo, un’espressione di un’altra malattia. Oggi invece sappiamo che è una malattia di per sé e quindi riteniamo che ci sia una risposta da dare nel modo più fisiologico possibile. Il nostro farmaco (non ancora approvato) dovrà proprio garantire un sonno più “vero”.

L’insonnia è una patologia con un’origine complessa e multifattoriale. Può legarsi a depressione, a disturbi d’ansia generalizzati, apnea notturna etc. Qual è il target delle vostre ricerche?

L’origine e le correlazioni vanno indagate dal medico (per inciso gli interlocutori di Idorsia al momento sono psichiatri, neurologi, medici di medicina generale e i circa cinquanta Centri del sonno presenti in Italia, n.d.r.). Dal punto di vista fisiologico l’inquadramento non è semplice. Sappiamo però che il neuropeptide orexina è fortemente implicato nel meccanismo di alternanza sonno/veglia e quindi una sua iperattivazione potrebbe far sì che il soggetto fatichi a prendere sonno e/o a mantenerlo.

Quello che c’è da sapere sull’insonnia e si può osare chiedere (al medico)

Non morirò mai nel sonno, non dormo così bene.” Fa sorridere, probabilmente perché in molti, al giorno d’oggi, potrebbero rispecchiarsi nella battuta dell’umorista Don Herold. L’insonnia è un disturbo così comune che spesso viene sottovalutato e neppure considerato una malattia. Si tratta invece di una patologia vera e propria, con conseguenze sul funzionamento diurno e sulla qualità della vita dei pazienti, associata spesso a numerosi altri disturbi.

L’insonnia viene definita come la difficoltà nell’addormentarsi o nel dormire in modo continuativo nel corso della notte con conseguenti stanchezza e affaticamento durante il giorno. Una notte insonne capita a tutti, così come un periodo di insonnia relativamente breve, di meno di quattro settimane, causata da un fattore di stress ben preciso (insonnia acuta).

L’insonnia cronica viene diagnosticata se il disturbo si verifica almeno tre volte alla settimana per tre mesi. Si stima che la prevalenza dell’insonnia cronica sia del 10%– 20% circa, con una maggiore incidenza tra le donne e gli anziani. In Italia, secondo i dati dell’Associazione Italiana per la Medicina del Sonno (AIMS), ne soffre un adulto su quattro.

Fino al 2005, dal punto di vista diagnostico, veniva fatta una distinzione tra insonnia primaria e insonnia secondaria, con l’idea che spesso questo disturbo potesse semplicemente essere una conseguenza di un’altra condizione medica o psichiatrica. Oggi tale distinzione è scomparsa e nel DSM V è stato introdotto il concetto di “disturbo dell’insonnia”. Questa scelta riflette la comprensione del fatto che, sebbene l’insonnia accompagni frequentemente altri disturbi, può anche precedere una condizione di comorbilità, persistere nonostante il trattamento efficace dell’altra patologia o aggravarne i sintomi.

Un disturbo dell’ipereccitazione?

Il sonno è un evento fisiologico, un processo fondamentale per l’organismo, incredibilmente conservato nel corso dell’evoluzione. Nell’uomo sono due i processi critici che favoriscono il sonno a fine giornata: l’impulso del sonno dipendente dalla veglia (omeostatico) e la ritmicità circadiana. Nel primo caso parliamo di processi nervosi che favoriscono il sonno, innescati dall’attività del cervello durante il giorno, mentre nel secondo ci riferiamo alle oscillazioni circadiane intrinseche governate dai nuclei dell’ipotalamo, quindi alla produzione di molecole i cui livelli variano nel corso delle 24 ore (come accade per la melatonina).

L’insonnia può insorgere nel momento in cui questi processi non sono coordinati, se si verifica una disfunzione in uno dei due. Viene spesso considerata un disturbo dell’ipereccitazione, intesa come un’intensa attività del sistema nervoso che interferisce con il naturale “disimpegno dall’ambiente” necessario per dormire. In particolare, nei pazienti affetti da insonnia è stata osservata una ridotta disattivazione delle regioni cerebrali coinvolte nel controllo esecutivo, nell’attenzione e nella consapevolezza di sé.

Esistono numerosi fattori ambientali che possono interferire con i processi del sonno e quindi favorire lo sviluppo dell’insonnia, come l’uso di alcuni farmaci, l’abuso di sostanze, l’uso (ormai sempre più comune) di dispositivi elettronici, lo stato socio-economico.

Ma anche lo stato professionale, fattori circadiani come il dover fare turni di notte al lavoro, l’inquinamento acustico e luminoso. La dieta svolge un ruolo fondamentale. L’uso di caffeina o bevande energetiche durante il giorno e il consumo di alcol sono strategie comuni di autotrattamento disadattivo: i pazienti possono pensare che la caffeina aiuti a superare l’affaticamento diurno e l’alcol faciliti l’addormentamento, quando in realtà entrambi peggiorano l’insonnia.

Secondo le linee guida europee per la diagnosi e il trattamento dell’insonnia pubblicate nel 2017 dal Journal of Sleep Research, visti tutti i fattori che potrebbero svolgere un ruolo nell’insorgenza del disturbo, la procedura diagnostica dovrebbe includere un colloquio clinico consistente in un’accurata anamnesi del sonno, proprio per valutare il comportamento in materia di igiene del sonno, le abitudini del sonno, l’ambiente in cui si dorme, gli orari di lavoro, i fattori circadiani e le indicazioni di altri disturbi del sonno.

Non chiedere e non dire: una malattia sottostimata

“Né mio marito né mio figlio hanno notato che la notte non chiudo occhio. Né io ho intenzione di parlargliene, mi direbbero subito di andare da un dottore. E invece io so bene che non servirebbe a nulla. Così me ne sto zitta”.

Più o meno consapevolmente, nel suo bellissimo e inquietante racconto “Sonno”, Haruki Murakami ha descritto un problema ben documentato: spesso i pazienti non danno la necessaria importanza alla propria insonnia, non ne parlano con il proprio medico e ricorrono al “fai-da-te” per gestire il disturbo. In un Position Paper sulle sfide dell’insonnia nel 21esimo secolo, pubblicato a inizio 2021 dall’European Journal of Neurology, gli autori citano un’indagine condotta negli studi dei medici di base in Norvegia.

I ricercatori hanno interrogato i pazienti nelle sale d’attesa sul loro sonno, scoprendo una prevalenza dell’insonnia superiore al 50%. D’altra parte i medici di famiglia che li avevano in cura stimavano una prevalenza dell’insonnia tra questi stessi pazienti del 10% circa. Un dato che indica una scarsa comunicazione tra medico e paziente sul tema. Questo fenomeno del “non chiedere, non dire”, osservano gli autori del Position Paper, non è ben compreso ma deriva probabilmente da una mancanza di conoscenza da parte sia dei pazienti che dei medici di famiglia delle conseguenze negative per la salute dell’insonnia cronica.

D’altra parte gli stessi medici di medicina generale non sempre sono informati a sufficienza su questa patologia così comune. Nello stesso Position Paper (il cui primo autore è il professor Luigi Ferini- Strambi, Ordinario di Neurologia all’Università Vita-Salute di Milano e Direttore del Centro di Medicina del Sonno IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano), gli esperti osservano che la maggior parte delle scuole di medicina e dei programmi di tirocinio in medicina di famiglia dedicano pochissimo tempo alla valutazione e al trattamento dei disturbi del sonno in generale e alla valutazione e gestione dell’insonnia in particolare.

Sarebbe invece fondamentale inquadrare in modo appropriato da subito il disturbo dell’insonnia, indirizzando il paziente verso uno specialista che può essere il neurologo o lo psichiatra all’interno dei Centri di medicina del sonno.

Le patologie associate all’insonnia

L’insonnia è spesso associata ad altre patologie. Da molto tempo, ad esempio, si conosce la relazione ormai ben documentata, complessa e bidirezionale, tra i problemi del sonno e i disturbi psichiatrici. Primo tra tutti la depressione maggiore, per la quale l’insonnia è addirittura un criterio diagnostico, non stupisce quindi che il 90% delle persone affette da questa patologia soffra di insonnia. Una serie di studi longitudinali indicano che avere l’insonnia aumenti la probabilità di sviluppare successivamente un disturbo depressivo maggiore di nuova insorgenza.

Le prove disponibili suggeriscono inoltre che nel 20 – 40% dei casi, i disturbi del sonno non si risolvono nonostante la somministrazione di trattamenti antidepressivi standard. Questa insonnia residua sembra anche essere associata a un aumentato rischio di recidiva della depressione e a una serie di disagi tra cui una diminuzione della concentrazione, sonnolenza e ridotta capacità di prestazione. L’insonnia è anche associata a ideazione suicidaria, tentativi di suicidio e suicidi completati.

Anche il disturbo da stress post traumatico è sempre accompagnato da problemi del sonno, e numerosi studi suggeriscono che il sonno disturbato possa influenzare negativamente i sintomi e il decorso della schizofrenia. L’insonnia può favorire inoltre lo sviluppo di disturbi dell’ansia e aumentare il rischio di sviluppare problemi con il consumo dell’alcol.

Le relazioni con le malattie neurologiche

Lavori recenti indicano un coinvolgimento generale dell’insonnia nello sviluppo di malattie neurodegenerative, in particolare la demenza e, anche in questo caso, come accade per i disturbi psichiatrici, gli studi sottolineano la natura bidirezionale della relazione tra insonnia e disturbi cerebrali. Sembra che l’insonnia possa influenzare la gravità sia dell’epilessia sia del mal di testa, sintomi dell’insonnia sono stati riportati fino all’80% dei pazienti con morbo di Parkinson e almeno il 40% dei soggetti affetti da sclerosi multipla presenta insonnia cronica.

Sempre più ricerche supportano poi una relazione bidirezionale tra il sonno e il morbo di Alzheimer. La chiave di questo rapporto sembrerebbe essere l’infiammazione. Il sistema immunitario ha in un certo senso un ritmo circadiano: i livelli di citochine e immunoglobuline sono più alti durante la notte, mentre il livello di cellule immunitarie nel sangue aumenta in prima serata e diminuisce al mattino. I disturbi del sonno interrompono questa regolazione aumentando i livelli di citochine proinfiammatorie come IL-6, TNF-α e IL-1 e livelli di Proteina C-Reattiva.

È stato riportato che l’insonnia (forse proprio attraverso questo processo infiammatorio) può causare un aumento dei livelli di β-amiloide (il principale componente delle placche amiloidi caratteristiche del morbo di Alzheimer) nel liquido cerebrospinale e che la privazione del sonno e l’insonnia possono indurre l’aggregazione dei peptidi di β-amiloide e della proteina tau (anch’essa coinvolta nella patogenesi dell’Alzheimer).

L’insonnia, e in generale i disturbi del sonno, sono anche stati associati allo sviluppo di altre patologie. Diverse meta-analisi suggeriscono che l’insonnia essere un fattore di rischio significativo per le malattie cardiovascolari, in particolare per l’ipertensione arteriosa, l’infarto del miocardio e l’insufficienza cardiaca cronica e il diabete di tipo 2. Alcune ricerche hanno anche suggerito una relazione tra breve durata del sonno e obesità, ma le prove di tale rapporto sono ancora insufficienti.

Il prezzo dell’insonnia

Risulta evidente che siamo di fronte a un disturbo complesso. L’insonnia non ha un impatto solo di notte, si ripercuote sulle attività diurne provocando cattivo umore, stanchezza, disturbi di attenzione e memoria. Influisce quindi sulla vita quotidiana e lavorativa, in modo a volte importante. Tra i soggetti che soffrono di insonnia è stato riportato un aumentato rischio di incidenti stradali, ma anche di cadute, errori e incidenti sul lavoro. L’insonnia è stata associata ad assenteismo sul lavoro e perdita di produttività.

È facile immaginare che, di conseguenza, l’insonnia rappresenti un onere finanziario importante, sia in termini di costi diretti (costo dei farmaci e delle psicoterapie) sia in termini di costi indiretti (congedi per malattie e prepensionamenti, ad esempio). Uno studio condotto nel 2011 ha classificato i disturbi del sonno al nono posto tra tutti i disturbi neuropsichiatrici rispetto ai costi diretti e indiretti, con una somma media totale di 790 euro all’anno, per paziente. Secondo i dati dell’Oms, nel 2010 l’insonnia si è classificata all’undicesimo posto nell’elenco dei disturbi cerebrali più importanti rispetto al carico globale.

L’importanza del sonno

Il sonno è un processo fisiologico essenziale. Per sentirsi riposati gli esseri umani hanno bisogno di dormire tra le 7 e le 8 ore a notte (con differenze individuali e variazioni in base all’età). Il sonno svolge moltissime funzioni, che comprendono la riparazione dei tessuti, la termoregolazione, il ripristino omeostatico, i processi di consolidamento della memoria e la conservazione dell’integrità neuroimmune-endocrina.

È composto da diversi stadi che compaiono in una sequenza precisa. Nella prima fase dell’addormentamento la temperatura corporea si abbassa, il ritmo cardiaco e il metabolismo rallentano. A livello cerebrale i neuroni iniziano a sincronizzarsi (l’elettroencefalogramma mostra onde con una minore frequenza e una maggiore ampiezza). Seguono gli stadi II e III del sonno, in cui tutti questi fenomeni sono accentuati, fino allo stadio IV, in cui le onde sono più lente e più ampie (onde delta). Queste quattro fasi sono conosciute come sonno non REM (nel corso del quale il cervello è praticamente inattivo) e durano circa un’ora, seguite da 10 minuti di sonno REM. L’attività cervello in quest’ultima fase è molto simile a quella dello stato di veglia, con una maggiore incidenza di sogni.

Le otto ore di sonno comprendono quindi cicli alternati di sonno REM e non-REM. Il sonno REM è considerato importante per l’apprendimento, il consolidamento della memoria, la neurogenesi e la regolazione della funzione della barriera ematoencefalica, mentre il sonno non REM è stato correlato alla regolazione del rilascio ormonale, all’abbassamento del set point termico ed è caratterizzato da una riduzione dei parametri cardiovascolari come la pressione sanguigna.

L’amore per la scienza guida il business, non il contrario

“Non farlo per soldi, fallirai. Fallo solo perché ami la scienza, ami l’innovazione e vuoi portare qualcosa al paziente: questa è la giusta motivazione. Inoltre, è fantastico avviare un’azienda, ma è meglio che tu sappia cosa stai facendo. Troppe persone iniziano nel settore farmaceutico o biotecnologico senza sapere cosa stanno facendo.

La nostra attività è molto regolamentata, con molte componenti in cui l’esperienza aiuta davvero”. Questa frase – che spiega molto bene come e perché nasce Idorsia – è contenuta in una lunga intervista rilasciata a una rivista internazionale da Jean-Paul Clozel, Ceo e fondatore di Idorsia con la moglie Martine che ricopre la carica di Executive Vice President and CSO. I due si erano incontrati in Francia – loro Paese di origine – negli anni ’70. Lui si specializzava in cardiologia e lei in pediatria, perfezionandosi successivamente in farmacologia fisiologia in prestigiose università in giro per il mondo, prima di tornare in Europa, in Svizzera, per guidare i team di ricerca in F. Hoffmann-La Roche.

Quando una delle scoperte di Martine trova un’importante applicazione in ambito cardiovascolare, iniziano a collaborare gomito a gomito e nel 1997 fondano Actelion insieme ai colleghi Walter Fischli e Thomas Widmann. Vent’anni dopo la società viene venduta (tranne la parte di ricerca) a Johnson&Johnson e con una dote di 1,4 miliardi di franchi svizzeri viene costituita la nuova società. La dichiarazione di intenti è molto esplicativa: “Idorsia è un’azienda farmaceutica che scopre, sviluppa e commercializza farmaci innovativi basati su piccole molecole per una serie di condizioni, comprese le malattie rare e orfane.

Il nostro scopo è scoprire, sviluppare e rendere disponibili farmaci innovativi che aiutino più pazienti. Abbiamo più idee, vediamo più opportunità e vogliamo ridisegnare l’orizzonte delle opzioni terapeutiche. Ci basiamo sulla scienza con un approccio mirato a sviluppare trattamenti in molteplici aree terapeutiche”. Dal 2017 a oggi Idorsia ha costruito una pipeline di sviluppo diversificata e concentrata su Sistema nervoso centrale, Apparato cardiocircolatorio, disturbi immunologici, malattie rare. Oggi la sua presenza nel mondo è articolata tra Allschwil (Svizzera), Parigi, Monaco di Baviera, Milano, Madrid, Londra, Radnor (Pennsylvania) e Tokyo.

