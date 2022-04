Salute pubblica, l’Ue stanzia 540,5 milioni di euro per la scorta strategica “rescEU”

L'Hera sarà il motore dell'operazione per dotare l'Europa di riserve che consentano di far fronte alle emergenze chimiche, biologiche e radionucleari e prevenire eventuali minacce alla sicurezza dei cittadini

di Redazione Aboutpharma Online

L’Unione europea si prepara ad affrontare futuri rischi per la salute pubblica, dalle pandemie alle minacce chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari (CBRN). Per prepararsi a ogni evenienza la Commissione Ue ha messo in campo 540,5 milioni di euro per la scorta strategica “rescEU”, realizzata in collaborazione con l’Autorità per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (Hera). Inoltre, ha previsto una riserva di decontaminazione “rescEU” che comprende sia personale sia attrezzature per la decontaminazione di persone, infrastrutture, edifici, veicoli o apparecchiature critiche esposti ad agenti CBRN. Sarà sviluppata e ospitata da Croazia, Germania e Spagna e finanziata dall’Ue con un bilancio iniziale di 66,7 milioni di euro.

Rafforzare la capacità di risposta alle crisi

La necessità di una risposta preventiva a futuri crisi sanitarie è diventata sempre più impellente con la pandemia prima e con la guerra Russia-Ucraina dopo. L’Hera è stata istituita proprio per rafforzare la capacità dell’Europa di prevenire, individuare e rispondere rapidamente alle emergenze sanitarie di carattere transfrontaliero, che si tratti di minacce naturali o di origine umana, finanziando lo sviluppo, la produzione e l’acquisizione di contromisure e attrezzature mediche fondamentali.

La scorta “rescEU”

La scorta “rescEU” comprende attrezzature e medicine, vaccini e altri trattamenti per curare pazienti esposti ad agenti Chimico-Biologico-Radiologico-Nucleare-esplosivi CBRN in emergenza, oltre a una riserva di decontaminazione composta da attrezzature e un’équipe di risposta specializzata.

La fornitura di ioduro di potassio

Come primo passo, l’Ue ha mobilitato la sua riserva medica “rescEU” per l’approvvigionamento di compresse di ioduro di potassio che possono essere utilizzate per proteggere le persone dagli effetti nocivi delle radiazioni. Circa tre milioni di pillole allo iodio sono già state consegnate all’Ucraina attraverso il meccanismo di protezione civile dell’Ue, con l’aiuto di Francia e Spagna.

Prepararsi alle potenziali minacce

“Stiamo adottando misure concrete – ha detto Janez Lenarčič, Commissario per la Gestione delle crisi – per aumentare la preparazione dell’Europa rispetto alle potenziali minacce. Stiamo costituendo sia una riserva di decontaminazione sia una nuova scorta di apposite attrezzature per le emergenze chimiche, biologiche o nucleari. Ringrazio gli Stati membri per l’impegno profuso. Il nostro obiettivo è fornire ai nostri cittadini capacità di reazione rapide dovesse mai verificarsi una tale emergenza”.

Il ruolo di Hera

La sicurezza sanitaria richiede preparazione, come ha sottolineato la Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, Stella Kyriakides. “La preparazione alle minacce chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari è un aspetto fondamentale della salvaguardia della sicurezza dei nostri cittadini – ha continuato – ed è un elemento chiave di una solida Unione europea della salute. L’Hera è la nostra sentinella, e lavora incessantemente a sostegno delle azioni dell’Ue, attraverso il meccanismo di protezione civile, a favore della preparazione dell’Ucraina e dei nostri Stati membri”.

Gli agenti CBRN

L’esposizione ad agenti CBRN può essere provocata da catastrofi involontarie (ad esempio una perdita in un impianto chimico, un incidente in una centrale nucleare, la diffusione di una malattia infettiva), oppure da atti intenzionali (ad esempio un attacco terroristico). La Commissione Ue si sta preparando ad affrontare una tale minaccia (nella speranza che non si verifichi mai), con una scorta, pianificata con gli Stati membri, che comprenderà equipaggiamenti di protezione individuale e dispositivi di rilevamento, identificazione e monitoraggio, medicine, vaccini e altri trattamenti, e con una riserva di decontaminazione.