Serve chiarezza su equivalenza e sovrapponibilità terapeutica

In apertura del 14° Forum Pharma della Società italiana di farmacologia, uno degli argomenti è la necessità di raggiungere una sintonia su principi cardine

di Elisabetta Gramolini

Trovare un linguaggio comune, cominciando a stilare criteri condivisi sui concetti di equivalenza e sovrapponibilità terapeutica, sono i temi della prima tavola rotonda che ha aperto la tre giorni del 14° Forum Pharma, promosso dalla Società italiana di farmacologia (Roma, 6-8 aprile 2022).

Ad introdurre la discussione, intitolata “Come riconoscere l’innovazione e definire l’equivalenza sovrapponibilità terapeutica”, è Patrizia Popoli, direttore del Centro nazionale per la ricerca e la valutazione preclinica e clinica dei farmaci presso l’Istituto superiore di sanità e presidente della commissione tecnico-scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa). “Per l’equivalenza – ricorda – non ci sono dei criteri scritti e anche la sovrapponibilità li meriterebbe. La commissione sta provando a fare una riflessione su cosa si può cambiare riguardo a equivalenza e rimborsabilità ma il documento è ancora in valutazione”.

Il vocabolario del farmaco

I concetti di sovrapponibilità terapeutica e di equivalenza sono stati visti come sinonimi ma in realtà, come spiega Annamaria Marata, coordinatore della commissione regionale del Farmaco della Regione Emilia Romagna, membro della commissione tecnico scientifica dell’Aifa, “sono stati attribuiti significati diversi nel corso del tempo”. Ciò ha creato problemi negli anni: “cercare – continua – di definire i termini è importante. Equivalenza è il primo ad essere stato usato, a seguito del quale sono arrivate le generalizzazioni poiché nel nostro Paese si è usato il termine dei ‘generici equivalenti’. Poi sono arrivati i biosimilari di molecole simili e sovrapponibili”.

Il punto critico, individuato da Marata, è che il termine sovrapponibile è stato usato per principi attivi diversi: “speriamo – dice – arrivi presto una definizione del concetto di sovrapponibilità mentre quello di equivalenza è normato. L’equivalenza è usata nelle gare d’acquisto, mentre la sovrapponibilità potrebbe avere usi più ampi, come per esempio nelle raccomandazioni. L’equivalenza prevede una gara con un solo vincitore. Se si fanno gare con la sovrapponibilità, invece, la rosa può essere più ampia. Quando si parla di equivalenza o sovrapponibilità l’esempio deve sempre prevedere cosa è diverso. L’equivalenza è un concetto più stretto e limitato. Quello di sovrapponibilità è più ampio, modulabile e negoziabile. L’equivalenza può essere vista come un sottoinsieme della sovrapponibilità”.

Premiare l’innovazione

Chi ha parlato della esigenza di condurre la discussione sull’identificazione dei termini equivalenza e sovrapponibilità è Antonio Addis, dirigente dell’unità di Epidemiologia del Farmaco presso il dipartimento Epidemiologia della Asl Roma 1. “Il tema della equivalenza ha occupato le discussioni della commissione tecnico scientifica dell’Aifa. Il reale numero di equivalenze è ridotto. Se continuiamo a essere ingessati rischiamo di non far progredire la discussione e di non premiare ciò che è importante, cioè ciò che è innovativo”.

Criteri da rivedere

A monte, la sovrapponibilità dovrebbe riguardare l’approvazione in termini di rimborsabilità. A dirlo è Filippo Drago, ordinario di Farmacologia, presidente del Centro di ricerca e consulenza in Hta e discipline regolatorie del farmaco (Cerd) dell’Università di Catania. “Non c’è dubbio che l’equivalenza si deve applicare a farmaci il cui principio è identico. Il problema sta nel trovare un ambito in cui usare farmaci con principi attivi diversi con gli stessi vantaggi costo-benefici. La determina 204 del 2014 dispone che le regioni richiedano un parere ad Aifa. Ebbene, negli ultimi quattro anni, solo due esiti sono stati pubblicati, uno nel 2019 e uno nel 2020. I criteri per l’equivalenza sono stabiliti dalla legge numero 135 ma andrebbero rivisti, alla luce del fatto che si riferiscono a elementi non soddisfacenti. C’è da rivedere il criterio di equivalenza e capire cosa si intende per sovrapponibilità”.

Il docente suggerisce che “Aifa dovrebbe disegnare un algoritmo, analogo a quello realizzato per il concetto di innovatività, magari alla luce di quello che esiste già in Francia e Germania”. Dell’avviso che vadano espressi criteri condivisi è Giuseppe Pompilio, responsabile del settore value, access e regional partnership di Novartis farma spa Italia. “Ai concetti di equivalenza e sovrapponibilità aggiungo il livello dei comparatori. Quello che vedo sulla sovrapponibilità è che l’equivalenza terapeutica ha identificato i criteri che hanno permesso di capire di che stiamo parlando ma su sovrapponibilità e comparazione manca ancora la codifica di principi chiari per tutti. È un contesto in cui la nebbia va diradata”.

Sintesi da condividere

Arrivare a un linguaggio comune per definire i due concetti è il messaggio che lancia anche Giuseppe Traversa, dell’Area strategia ed economia del farmaco in Aifa. Nella discussione, “c’è un’area di mezzo in cui emergono delle differenze”. Traversa cerca di spiegare come sarebbe più facile se fossero le aziende stesse a convincere i concorrenti che il loro farmaco è migliore: “In questo modo vengono fuori delle categorie sovrapponibili che sono insiemi di farmaci nelle linee guida più accreditate. È così che si danno delle opzioni ai medici. Questo – osserva – è il livello della sovrapponibilità. Se si concorda su questo, diventa più facile. Bisogna evitare il rapporto uno a uno, cioè un’azienda verso l’Aifa. È l’insieme della ricerca farmacologica che deve arrivare a una sintesi condivisa”.

Circolo virtuoso

Chi parla infine della sostenibilità che può derivare dal risparmio e può generare un investimento in innovazione è Stefano Collatina, vicepresidente con delega per l’Area Biosimilari di Egualia e coordinatore del gruppo autonomo Italian biosimilars group. “I farmaci biosimilari – commenta – hanno valore aggiunto perché liberano risorse”. In questo modo si va nella direzione della sostenibilità secondo Collatina che è convinto come “il miglior amico del farmaco innovativo è il biosimilare”.