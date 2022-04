Applicazione su larga scala, sostenibilità e tumori solidi le sfide per le terapie Car-T

Ad affermarlo Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità in occasione del 14° Forum Pharma organizzato a Roma dalla Società italiana di farmacologia (Sif): “Sono un’opportunità unica per l’Italia in termini di formazione e sinergia tra accademia e industria farmaceutica”

di Redazione AboutPharma Online

“Oggi abbiamo a disposizione una terapia nuova basata sull’impiego di cellule geneticamente modificate per la cura di malattie ereditarie e tumori. Si basano su due tipi di interventi: la sostituzione di un gene, quindi di una proteina difettiva e responsabile della malattia, oppure il ripristino di un meccanismo che permette di eliminare quanto determina lo sviluppo di una patologia. È questo il caso delle cellule CAR-T che ha già mostrato grande efficacia nel trattamento di leucemie, linfomi e mieloma. La grande sfida è estendere la terapia Car-T ad altri tumori ematologici e neoplasie solide”.

Così Franco Locatelli, Presidente del Consiglio Superiore di Sanità e Direttore del Dipartimento di Oncoematologia e Terapia Cellulare e Genica all’Ospedale Bambin Gesù di Roma durante la lettura Magistrale “Il valore dell’innovazione fornito dalla terapia con cellule geneticamente modificate” che ha aperto la terza giornata del 14° Forum Pharma organizzato a Roma dalla Società Italiana di Farmacologia (SIF).

Le terapie Car-T

Con le Cart-T vengono trattati alcune centinaia di pazienti ogni anno in Italia. Il 40% dei pazienti che avevano fallito tutte le terapie convenzionali riescono ad ottenere sopravvivenza libera da malattia. Studi clinici controllati e randomizzati dimostrano la superiorità delle cellule Car-T rispetto alle cure tradizionali. Terapie complesse e costose ma come spiega Locatelli “da una parte il costo va comparato a un trattamento convenzionale o conservativo di determinate malattie, dall’altro ne va garantita la sostenibilità, soprattutto in Italia, dove si gode di un Servizio Sanitario Nazionale universalistico”.

Si tratta inoltre di terapie vantaggiose da più punti di vista, che garantiscono un’opportunitò sia per creare sinergie tra mondo accademico e industria farmaceutica, sia per formare giovani qualificati in questo ambito, offrendo opportunità occupazionali. “È importante investire a livello nazionale per sfruttare le potenzialità, garantirne applicazioni di larga scala e consentirne la sostenibilità sul lungo periodo” aggiunge il clinico.

Le terapie geniche

Non solo, anche sul fronte della terapia genica di malattie ereditarie, la situazione è promettente. In Italia poi, che è stata la culla dello sviluppo di queste terapie è importante che divengano disponibili per i malati. Locatelli cita l’esempio di una decina di pazienti con talassemia trattati con terapia genica addizionale al Bambin Gesù e una ventina con approcci di editing del genoma che hanno conquistato l’indipendenza dalle trasfusion grazie alle terapie innovative. Risultati importanti se pensiamo che oggi in Italia ci sono 7000 talassemici trasfusione dipendenti e che le cure tradizionali costano 35 mila euro all’anno per ognuno. Ma il problema resta “l’applicabilità di queste terapie su larga scala e la sostenibilità” conclude il clinico