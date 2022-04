Forum nazionale Pharma, consegnati dieci premi Farmindustria-Sif a giovani ricercatrici

I riconoscimenti da cinquemila euro ciascuno sono stati assegnati a ragazze, under 38, che fanno parte dell’Accademia e di altri enti di ricerca e che si sono distinte nella ricerca farmacologica

di Redazione Aboutpharma Online

Premiati dieci ricercatrici dell’Accademia e di altri enti di ricerca, soci della Società italiana di farmacologia, durante il 14esimo Forum nazionale Pharma. I premi di Farmindustria-Sif di cinquemila euro ciascuno sono stati assegnati per riconoscere il valore del lavoro svolto da queste ricercatrici e il loro contributo al settore farmaceutico.

Le premiate

Il presidente della Società italiana di farmacologia, Giorgio Racagni, e il presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi, hanno assegnato il riconoscimento a Sara Carpi, NEST (National Enterprise for nanoScience and nano Technology) Istituto Nanoscienze-CNR e Scuola Normale Superiore di Pisa; Valentina Citi, Università di Pisa, Dipartimento di Farmacia; Chiara Colarusso, Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Farmacia (Difarma); Federica Ferrari, Università degli Studi di Pavia, Dipartimento di Biologia e Biotecnologie; Marianna Lucafò, Irccs Burlo Garofolo di Trieste, Dipartimento di Diagnostica; Chiara Macchi, Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari; Claudia Pisanu, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Dipartimento di Farmacia; Letizia Pruccoli, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Dipartimento di Scienze per la Qualità della vita; Sara Schiavi, Università degli Studi di Roma Tre, Dipartimento di Scienze; Luisa Seguella, Sapienza Università di Roma, Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia “V. Erspamer”.

Le condizioni del bando

Le ricercatrici premiate, tutte under 38, avevano pubblicato, nel corso del 2020 o entro il 31 maggio 2021, un lavoro in extenso su ricerche in ambito farmacologico, eseguito in un laboratorio italiano del quale sono prime o ultime autrici. Inoltre, il bando richiedeva cinque lavori pubblicati negli ultimi anni (dal 2016 al 2020).