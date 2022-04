Magrini (Aifa): “Garantire a tutti l’accesso alle terapie innovative”. E apre alla revisione dei fondi dedicati

Il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco è intervenuto durante il 14esimo Forum nazionale pharma, organizzato dalla Società italiana di farmacologia (Sif). Nel suo discorso ha accennato alla realizzazione della "Commissione unica", che potrebbe unire Comitato scientifico e prezzi

di Redazione AboutPharma Online

Garantire accesso alle terapie innovative a una platea sempre più ampia di popolazione, tenendo sotto controllo i criteri di sostenibilità. E magari aprire un dialogo sul tema della revisione dei fondi dedicati ai farmaci innovativi Sono questi gli obiettivi a cui deve tendere il Servizio sanitario nazionale. Parole e musica di Nicola Magrini, direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), intervenuto durante il 14esimo Forum nazionale pharma, organizzato dalla Società italiana di farmacologia (Sif).

L’importanza dell’accesso

Proprio sulla parola “accesso” si è focalizzata la Lettura magistrale (dal titolo “Innovazione, entità dei benefici e sostenibilità del Ssn: un’equazione risorvibile?”), con cui Magrini ha aperto il suo intervento in occasione della manifestazione. “La parola ‘accesso’, che fino a pochi anni fa era poco usata e comprensibile, oggi fa parte del lessico corrente, anche giornalistico, e questo rappresenta un grande passo avanti rispetto al passato. Si parla ormai frequentemente di accesso ai vaccini, ai tamponi, agli ambulatori e agli antivirali. “La relazione tra innovazione e sostenibilità è oggi possibile in Italia e in Europa e garantire a tutti quelli che ne hanno bisogno l’accesso alle terapie innovative è il compito principale di un sistema sanitario, ha spiegato il dg di Aifa.

Medicinali innovativi

Un passaggio significativo del discorso di Magrini ha riguardato il concetto di farmaco innovativo. “Definire un medicinale ‘innovativo’ dovrebbe indicare un farmaco che è altamente efficace, come lo sono stati i vaccini anti-covid, che avevano il 95% di efficacia nel prevenire le forme gravi, ma non è corretto dire che tutto ciò che è innovativo è altamente efficace”, ha proseguito Nicola Magrini, ricordando che “tra Aifa e l’innovazione c’è una relazione privilegiata, che permette di dare priorità, attraverso la Commissione Tecnico Scientifica, ai farmaci più importanti per garantire il rapido accesso alle cure”.

Revisione dei fondi?

Proprio sul tema dei farmaci innovativi, Magrini invita a una riflessione sui fondi da destinare al settore. “L’Agenzia lavora proprio con l’obiettivo di mettere a disposizione nel minor tempo possibile farmaci innovativi importanti e per questo motivo si può avviare un ragionamento importante anche sulla revisione dei fondi dedicati a questi medicinali, collegandoli all’accesso precoce, sulla ‘Commissione Unica’, che potrebbe costituire un unico Comitato Scientifico e Prezzi con maggiore visibilità ed efficienza, e sulla possibilità di rendere più flessibili e adeguati ai nuovi farmaci i criteri Aifa di innovatività, prevedendone alcuni aggiuntivi, ad esempio sull’antibiotico-resistenza”, ha concluso Magrini.