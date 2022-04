Oncologia, AstraZeneca paga 25 milioni di dollari per i diritti sul bispecifico di Harbour BioMed

La multinazionale anglo-svedese riceverà una licenza globale esclusiva per la ricerca, lo sviluppo, la registrazione, la produzione e la commercializzazione di HBM7022 e pagherà fino a 325 milioni di dollari al raggiungimento di futuri traguardi

di Redazione Aboutpharma Online

Un accordo che permetterà ad AstraZeneca di entrare nel mercato dello sviluppo dell’anticorpo bispecifico di nuova generazione HBM7022, come già fatto da altre società quali Amgen, Astellas, BioNTech. La multinazionale farmaceutica anglo-svedese ha dato 25 milioni di dollari in anticipo per i diritti mondiali sul bispecifico di Harbour BioMed (HBM’s) e si è impegnata a pagare fino a 325 milioni di dollari al raggiungimento di traguardi di sviluppo, regolamentazione e commerciale. AstraZeneca riceverà una licenza globale esclusiva per la ricerca, lo sviluppo, la registrazione, la produzione e la commercializzazione di HBM7022 e sarà l’unica responsabile di tutti i costi e le attività associati al suo ulteriore sviluppo e commercializzazione. HBM è, inoltre, idonea a ricevere royalties su più livelli sulle vendite nette.

La funzione di HBM7022

HBM7022 è un anticorpo bispecifico, attualmente in fase preclinica, che reticola le cellule tumorali e le cellule T bersagliando un antigene associato al tumore (Claudin18.2) e CD3, e quindi porta a una potente attivazione delle cellule T e all’eliminazione del tumore. La ricerca dimostra che la molecola a giunzione stretta CLDN18.2 è espressa nel 60% dei tumori gastrici e di altri tumori gastrointestinali, perciò le biotecnologie puntano a creare un arsenale di anticorpi monoclonali, terapie cellulari, bispecifici e candidati mRNA al bersaglio. Legandosi a CLDN18.2 e CD3, l’anticorpo bispecifico potrebbe attivare le cellule T e trasformarle contro il tumore.

Accordo per miglioramenti in oncologia

“HBM7022, uno dei nostri anticorpi bispecifici innovativi rappresentativi generati dalla piattaforma HBICE ha un valore potenziale significativo su base globale – ha detto Jingsong Wang, fondatore, presidente e ceo di Harbour BioMed -. Siamo felici di raggiungere questo accordo con AstraZeneca, uno dei principali innovatori in oncologia con un portafoglio diversificato e una pipeline di farmaci che cambiano la vita. Siamo molto fiduciosi che AstraZeneca massimizzerà il valore di HBM7022 per realizzare il potenziale della molecola”.

Rispondere ai bisogni insoddisfatti dei pazienti

“Siamo entusiasti di concludere questo accordo – ha aggiunto Susan Galbraith, Executive vice president, Oncology R&D, AstraZeneca – con Harbour BioMed per lo sviluppo dell’anticorpo bispecifico di nuova generazione HBM7022. Questa molecola è progettata per sfruttare le cellule T del sistema immunitario del corpo risposta, con potenziale per una forte efficacia nei tumori solidi, compresi i tumori gastrici e pancreatici, che comprendono entrambi vaste popolazioni di pazienti con gravi esigenze mediche insoddisfatte”.