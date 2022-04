Accesso ai farmaci innovativi, le proposte di Efpia per ridurre le disuguaglianze in Europa

Secondo l'analisi dell'Associazione che rappresenta le principali aziende farmaceutiche europee, l'Italia è uno dei Paesi in cui le attese sono più alte (4 mesi). Ma il problema è diffuso. Pronto un documento che racchiude i suggerimenti dell'industria per ridurre i tempi di prezzo e rimborso dei singoli Stati

di Redazione AboutPharma Online

In Italia ci vogliono circa 429 giorni (14 mesi), in Romania 899 giorni (due anni e mezzo), mentre in Germania “solo” 133 (4 mesi). Sono i tempi di attesa stimati per accedere alle terapie innovative da parte dei pazienti in Europa. Li ha diffusi l’European federation of pharmaceutical industries and associations (Efpia), in un documento in cui avanza una serie di proposte da parte di tutte le aziende farmaceutiche associate, finalizzate a ridurre le disuguaglianze nell’accesso dei pazienti ai farmaci. AboutPharma affronterà il tema con un approfondimento nel prossimo numero del magazine (maggio). Intanto qui un estratto che riassume i contenuti principali dell’analisi di Efpia.

Scadenze stringenti per la definizione del prezzo

Da oggi, si legge in una nota dalla federazione europea, le aziende dell’Efpia si impegnano a presentare domanda per la determinazione del prezzo e il rimborso in tutti i Paesi dell’Ue il prima possibile e non oltre due anni dall’autorizzazione al mercato centrale dell’Ue, a condizione che i sistemi locali lo consentano. L’impegno è concepito per aiutare a fornire un accesso più rapido ed equo ai farmaci per i pazienti in tutta Europa.

I numeri del settore

I dati pubblicati di recente dall’Efpia (in collaborazione con Iqvia) hanno mostrato che le disparità nel tempo necessario ai pazienti per accedere a nuovi medicinali in diversi Stati membri dell’Ue sono in aumento. Oltre ai dati già citati, significative disparità si sono verificate, per esempio, termini di disponibilità di farmaci innovativi poiché meno del 30% dei prodotti approvati a livello centrale sono disponibili negli Stati membri più piccoli e dell’Europa orientale rispetto al 92% in Germania e al 46% in media nell’Unione europea.

Le previsioni

Secondo le analisi di Iqvia, l’impegno a presentare domanda aumenterebbe la disponibilità dei medicinali dal 18% al 64% in diversi paesi, a seconda delle risorse a disposizione dei payer del Paese per la valutazione dell’aumento del numero di domande. Fondamentalmente, il modello stima anche che l’impegno ridurrebbe il tempo di attesa dei pazienti per i nuovi farmaci da 4 a 5 mesi in diversi paesi come Bulgaria (-179 giorni), Polonia (-129 giorni) e Romania (-155 giorni).

Dieci fattori che causano ritardi

Tuttavia, il tempo che intercorre tra l’ottenimento dell’autorizzazione all’immissione in commercio e le richieste delle aziende per i prezzi e il rimborso in un Paese è solo una parte del problema. Secondo un’ulteriore analisi della Charles river associates, ci sono dieci fattori correlati che causano barriere e ritardi nell’accesso dei pazienti a nuovi farmaci. Queste cause sono radicate nei sistemi e nei processi di accesso degli Stati membri e nel loro corrispondente impatto sul processo decisionale commerciale.

Per questo motivo, l’impegno a presentare la domanda sarà supportato dal lancio di un portale online in cui i titolari di autorizzazione all’immissione in commercio potranno fornire informazioni tempestive in merito ai tempi e all’elaborazione dei prezzi e domande di rimborso nei paesi dell’Ue. Portare maggiore trasparenza alle barriere e ai ritardi nell’accesso, prosegue la nota di Efpia, faciliterà la ricerca di soluzioni in partenariato. Un position paper di Efpia (dal titolo “Addressing patient inequalities in Europe“) approfondisce ulteriormente l’argomento.

Variazioni di prezzo a seconda dei Paesi

Inoltre, l’Efpia sta aprendo discussioni su un sistema più equo per gli Stati membri dell’Ue in cui il prezzo dei medicinali innovativi può variare da Paese a Paese a seconda del loro livello economico e della loro capacità di pagare. Su questo argomento un approfondimento arriva dal documento “A shared approach to supporting equity-based tiered pricing”. Qui si illustrano le caratteristiche principali di un sistema di tariffazione a più livelli basato sull’equità, ancorato al principio di solidarietà tra gli Stati membri e sancito dai trattati dell’Ue. Per realizzare un sistema più equo e basato sull’equità è necessario che la Commissione e gli Stati membri modifichino i sistemi di tariffazione di riferimento esterni e adottino meccanismi per prevenire le conseguenze indesiderate del commercio interno di medicinali.

Cambiare il panorama dell’accesso ai farmaci

Parlando dell’iniziativa e dei nuovi impegni di Efpia il direttore generale Nathalie Moll ha commentato: “Vogliamo ridurre il tempo necessario per presentare domanda per la determinazione del prezzo e il rimborso in tutti i 27 Stati membri dell’Ue. Serve maggiore trasparenza per svelare le barriere e ai ritardi di accesso, co-creando un pricing basato sull’equità. Come metterlo in atto? Mediante l’adozione di un efficiente sistema di valutazioni Ue dell’efficacia relativa e la condivisione di informazioni sull’attuazione di nuovi meccanismi di determinazione dei prezzi. Crediamo di poterlo fare insieme per creare un cambiamento radicale nel panorama dell’accesso per i pazienti in tutta Europa”.