La nomina arriva in seguito alla decisione del consiglio direttivo dell’Airi. Il nuovo ruolo è stato istituito per la prima volta con la recente riforma dello statuto dell'Associazione. Morisani avrà il compito di contribuire alle attività di gestione con un ruolo di coordinamento

di Redazione AboutPharma Online

Sara Morisani è la nuova direttrice dell’Associazione italiana per la ricerca industriale (Airi). La nomina arriva in seguito alla decisione del consiglio direttivo dell’Airi. Si tratta della prima direttrice nella storia dell’Associazione: secondo quanto riporta una nota, tale ruolo è stato istituito nella recente riforma dello statuto. Morisani avrà il compito di contribuire alle attività e alla gestione dell’associazione con un ruolo di coordinamento.

Il profilo

Formazione universitaria nella facoltà di Scienze Politiche in campo storico-politico con tesi in sociologia, Morisani è stata responsabile dell’ufficio legislativo Fiat poi Fca e ora Stellantis. Insegna alla facoltà di Scienze Politiche dell’università Sapienza di Roma “Teoria e pratica dei rapporti tra stakeholder ed Istituzioni” nel Master per Consulenti di Assemblea parlamentare. Ha inoltre collaborato con il settimanale “Consulenza” del gruppo Buffetti sulle tematiche relative agli incentivi alle imprese.

Un nuovo assetto

“Abbiamo concluso un percorso importante di adeguamento della governance dell’associazione che risponde alle nuove esigenze di servizio e di informazione verso i soci. La nomina della direttrice è una tappa molto importante di questo percorso e siamo lietissimi che la dottoressa Morisani abbia accettato di far parte del progetto. Le sue competenze ed esperienze saranno essenziali per raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti” commenta il presidente di Airi, Andrea Bairati.

“Mi metto a disposizione in un periodo molto favorevole ma al contempo sfidante per la ricerca e l’innovazione sia a livello europeo che nazionale. Il Pnrr e le grandi trasformazioni tecnologiche ed ambientali sono ineludibili e richiedono forti accelerazioni di paradigma” ha aggiunto Morisani.

I numeri di Airi

L’Associazione italiana per la ricerca industriale è stata fondata nel 1974 e oggi rappresenta oltre 70 tra aziende, organizzazioni di imprese, enti di ricerca pubblici e privati, società di consulenza. Gli investimenti dei soci in ricerca ogni anno sono pari a 3,5 miliardi, ai quali si aggiungono 5 miliardi extra nelle innovazioni fino al 2022. Sono 20mila gli addetti diretti alla ricerca e sviluppo dei soci Airi. Nel 2020 il 37% delle domande di brevetti in Europa presentate dalle dieci aziende italiane più performanti, è arrivato da soci Airi.