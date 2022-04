Veeva systems, Armando Inserra a capo della divisione commerciale per l’Italia

di Redazione AboutPharma Online

Armando Inserra è il nuovo head of commercial di Veeva Systems per l’Italia. L’azienda è attiva nello sviluppo di soluzioni software cloud per il settore delle life science. Nel suo nuovo ruolo, Inserra avrà l’obiettivo di supportare i clienti nel percorso di trasformazione digitale e di facilitare l’adozione delle proprie soluzioni innovative.

Il profilo

Inserra ha oltre venti anni di esperienza nel settore, con una forte specializzazione su modelli commerciali, strategie digitali e advanced analytics. Nella sua esperienza precedente, in qualità di vice president di consulting and services per Italia e Grecia, ha guidato le attività di consulenza e i servizi in ambito commerciale di Iqvia.

La formazione

Inserra ha una laurea in Economia conseguita presso l’Università degli Studi di Siena, un master in business administration e un executive master in healthcare and Pharmaceutical Administration conseguiti presso la Luiss Business School di Roma.

Verso la digitalizzazione

“Sono molto felice che Armando si unisca a Veeva per guidare il business commercial cloud in Italia”, ha dichiarato Philipp Luik, vice president, commercial strategy Europe di Veeva. “La sua esperienza nell’affiancare le realtà del settore life science nell’implementazione di nuove strategie commerciali digitali si rivelerà estremamente preziosa per i nostri clienti”. Fondata nel 2007, Veeva ha aperto la sua prima sede in Italia, a Milano, nel 2021.