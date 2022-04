David Denton è il nuovo cfo di Pfizer

Dopo una carriera in Lowe's Companies entra ufficialmente in carica dal prossimo 2 maggio, prendendo il posto di Frank D'Amelio che lascia l'azienda dopo 15 anni

di Redazione Aboutpharma Online

David M. Denton è il nuovo Chief financial officer ed Executive vice president di Pfizer. Entrerà ufficialmente in carica dal prossimo 2 maggio, prendendo il posto di Frank D’Amelio che lascia l’azienda dopo 15 anni. Denton sarà membro dell’Executive leadership team di Pfizer, coordinato dal presidente e amministratore delegato, Albert Bourla.

La carriera

Denton arriva da Lowe’s Companies che opera nel settore della vendita al dettaglio, dove ha ricoperto il ruolo di Cfo e vicepresidente esecutivo. Ha conseguito una laurea in economia aziendale presso la Kansas State University e un Mba alla Babcock Graduate School of Management presso la Wake Forest University e vanta 25 anni di esperienza finanziaria e operativa, inclusi più di 20 anni nel settore sanitario. È stato vicepresidente esecutivo e Cfo di Cvs Health e ha ricoperto diversi ruoli dirigenziali, anche in Deloitte Touche Tohmatsu. In Pfizer, Denton avrà il compito di supervisionare la gestione finanziaria dell’azienda, coordinare le attività di finanza aziendale, inclusi audit, tesoreria, tasse, assicurazioni, pianificazione e analisi delle operazioni.

Una risorsa per l’azienda

“La continua solidità finanziaria della nostra azienda è essenziale – ha detto Albert Bourla, presidente e amministratore delegato – per la capacità di Pfizer di realizzare i nostri obiettivi e di creare valore a lungo termine per tutti i nostri stakeholder. Dave Denton porta con sé una profonda esperienza finanziaria, un track record di risultati raggiunti e vere intuizioni sul sistema sanitario di oggi. Per questi motivi, è il leader perfetto per prendere il timone della nostra talentuosa organizzazione finanziaria e fornire una visione finanziaria strategica completa che aiuterà a guidare la crescita e il successo futuri di Pfizer”. Bourla ha anche ringraziato Frank D’Amelio “per i suoi numerosi e duraturi contributi a Pfizer, incluso il tutoraggio di tanti degli attuali leader eccezionali e il miglioramento della vita di così tanti pazienti in tutto il mondo”.

Spingere sul progresso scientifico

“Viviamo in un momento di progresso scientifico senza precedenti – ha commentato David Denton – e Pfizer è un’azienda che non ha eguali nella sua ambizione di fare la differenza nella vita dei pazienti. Per me, non potrebbe esserci opportunità professionale più grande di sfruttare tutti i miei anni di finanza e affari esperienza per svolgere un ruolo nell’aiutare a realizzare questa aspirazione, lavorando a fianco di un team ad alte prestazioni che è stato costruito per la crescita e il miglioramento dei rendimenti per gli azionisti”.