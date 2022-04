Epilessia: come gestire chi è resistente alla terapia farmacologica anticrisi

Circa un terzo delle persone affette da epilessia non risponde ai farmaci anticrisi. Per loro la prima opzione di cura è la resezione chirurgica del focus epilettico. Se non è possibile o viene rifiutata le uniche alternative sono la dieta chetogenica, la stimolazione cerebrale profonda e la stimolazione del nervo vago, oppure altre cure sperimentali. *IN COLLABORAZIONE CON LIVANOVA

di Hps-AboutPharma

Una significativa percentuale di persone affette da epilessia diventa resistente ai farmaci antiepilettici e continua a manifestare crisi epilettiche. Per l’International League Against Epilepsy (ILAE) l’epilessia farmacoresistente è caratterizzata da una “persistenza delle crisi epilettiche dopo l’assunzione di due differenti farmaci anticrisi (sia in monoterapia che in combinazione) per un periodo e una dose adeguati.

Tale soglia è stata fissata in base ai dati emersi da studi di coorte prospettici che hanno dimostrato come la probabilità di essere liberi dalle crisi diminuisca esponenzialmente dopo il secondo fallimento terapeutico, fino ad arrivare al 4% circa di probabilità di successo con il terzo farmaco anticrisi. Nonostante nel tempo siano state sviluppate nuove molecole per trattare l’epilessia, la percentuale di pazienti con una nuova diagnosi di epilessia farmacoresistente è rimasta stabile passando dal 64% nel 2000 al 63,7% nel 2018 secondo il follow-up a lungo termine di uno studio di coorte di Glasgow (“Treatment outcomes in patients with newly diagnosed epilepsy treated with established and new antiepileptic drugs: a 30-year longitudinal cohort study”. JAMA Neurol. 2018).

Le caratteristiche dell’epilessia farmacoresistente

Nonostante la ricerca farmacologica abbia portato alla formulazione di nuove molecole per la gestione delle crisi epilettiche, queste non sono controllate nel 30% delle persone affette da epilessia. In teoria, possono essere osservati almeno quattro pattern di farmacoresistenza: (i) resistenza de novo, in cui la persona affetta non affronta mai un periodo libero da crisi; (ii) resistenza ritardata, in cui in seguito ad un periodo caratterizzato da libertà da crisi, queste ritornano e diventano incontrollabili; (iii) un pattern fluttuante tra periodi di farmacoresistenza e periodi in cui le crisi epilettiche sono controllate dai farmaci ed infine; (iv) un pattern in cui inizialmente l’epilessia è farmacoresistente ed in seguito le crisi vengono controllate dai farmaci.

Esistono alcuni fattori predisponenti l’insorgenza della farmacoresistenza correlati alle caratteristiche del paziente, come l’insorgenza della malattia nell’infanzia, la disabilità intellettiva, l’epilessia sintomatica e l’esame neurologico anormale. La farmacoresistenza è inoltre particolarmente frequente nei pazienti con epilessia correlata a un’eziologia genetica, specialmente in quelli con gravi encefalopatie dello sviluppo ed epilettiche. In Italia – secondo quanto riporta un documento della Regione Veneto relativo al Decreto n. 11 del 26/04/2021, con approvazione del Percorso diagnostico terapeutico assistenziale delle persone affette da epilessia – si stima che le persone con epilessia attiva siano circa 400-480 mila; quindi, considerando che circa il 30% è farmacoresistente, si stimano circa 120-144 mila persone affette da epilessia refrattaria ai farmaci anti-crisi.

Diagnosi e trattamento dell’epilessia che non risponde ai farmaci anticrisi

La diagnosi di epilessia refrattaria può richiedere tempo e varia a seconda della frequenza delle crisi epilettiche, che in alcuni casi si verificano diverse volte alla settimana, altre poche volte all’anno. In caso di epilessia resistente ai farmaci accertata è importante rivolgersi a un epilettologo presso un centro specializzato per valutarne il motivo e vagliare altre opzioni terapeutiche, onde evitare conseguenze indirette (es. lesioni da cadute, incidenti, annegamento e compromissione della vita quotidiana) o dirette che possono danneggiare il cervello e aumentare il rischio di morte improvvisa e inaspettata nell’epilessia (Sudden Unexpected Death in Epilepsy, SUDEP), soprattutto in caso di crisi tonico-cloniche generalizzate.

In caso di epilessia farmacoresistente la prima opzione terapeutica è la chirurgia, se il paziente è candidabile. Per capirlo viene fatta una visita pre-chirurgica mirata a delineare la zona epilettogena e una valutazione del rapporto rischio/beneficio tra resezione o disconnessione di una regione cerebrale e il deficit neurologico minimo. Per tutti coloro che non risultano idonei alla chirurgia, o che la rifiutano o che non traggono beneficio da essa, valide opzioni sono la stimolazione del nervo vago, la stimolazione cerebrale profonda e/o la dieta chetogenica. Il trattamento dell’epilessia farmacoresistente deve poter gestire tutti i sintomi di questa malattia. Oltre alle crisi epilettiche, infatti, in queste persone si devono gestire problemi di umore/comportamento, memoria, sonno e altre comorbidità come l’insorgenza di depressione e stress cardiaco.

La chirurgia

La chirurgia resettiva consiste nella rimozione dell’area del cervello che causa le crisi epilettiche, il cosiddetto focus epilettico. È limitata ai casi in cui tale area può essere rimossa senza danneggiare funzioni critiche come il linguaggio. Può ridurre le crisi nei pazienti con epilessia del lobo temporale (viene rimosso interamente o solo una parte, come l’ippocampo o l’amigdala) e nei pazienti con epilessia del lobo extratemporale. Il beneficio è evidente sulla qualità della vita, l’evoluzione cognitiva – in particolare per i bambini – e le comorbilità psichiatriche. Altre procedure chirurgiche comprendono la lesionectomia – che consiste nella rimozione di una lesione che causa l’epilessia, come un tessuto cicatriziale da una lesione cerebrale, un tumore, alterazioni arterio-venose, o la callosotomia, una procedura palliativa per casi particolarmente gravi di epilessia.

La chirurgia di disconnessione prevede invece l’interruzione delle “comunicazioni” tra i neuroni che consentono la diffusione delle convulsioni. Una delle più note è l’emisferectomia funzionale in cui viene rimossa parte di un emisfero e tagliate le connessioni con l’altro emisfero cerebrale. Può essere eseguita però solo in una piccola popolazione di pazienti e nonostante il tasso di successo elevato nel liberare il paziente dalla crisi epilettiche, presenta effetti collaterali importanti. Infine, la transezione subpiale multipla, consiste nella disconnessione di fibre nervose e viene considerata quando un focolaio epilettico può essere identificato ma non rimosso perché si trova in una regione cerebrale funzionalmente rilevante. Comporta però deficit neurologici in circa il 19% dei casi.

Stimolazione del nervo vago

Per le persone affette da epilessia refrattaria ai farmaci anti-crisi, che non possono essere trattate con la chirurgia, oppure che la rifiutano, un’opzione ulteriore già in uso da diversi anni è la stimolazione del nervo vago. Questa è approvata dal 1994 in Europa come terapia aggiuntiva ai farmaci anticrisi nelle persone affette da epilessia, le quali crisi (sia di origine focale o generalizzata) non siano controllate dalla terapia farmacologica. Si tratta di una tecnica di neurostimolazione e consiste nell’impianto sottocutaneo di un piccolo generatore simile a un pacemaker, che produce impulsi elettrici ripetuti e li invia al nervo vago di sinistra. Da qui gli impulsi sono inviati al cervello dove aiutano a inibire i disturbi elettrochimici che causano le crisi epilettiche. Alcuni studi avrebbero evidenziato un effetto sulla gestione delle crisi epilettiche che sembra migliorare negli anni, ma che non implica una sospensione del trattamento farmacologico.

La procedura di stimolazione del nervo vago è stata testata inizialmente nell’epilessia focale e a seguire sono stati condotti anche studi nelle epilessie generalizzate, come Sindromi di Lennox Gastaut o di Dravet. (cfr. “Vagus nerve stimulation in 436 consecutive patients with treatment-resistant epilepsy: Long-term outcomes and predictors of response”. Epilepsy & Behavior; “Vagus nerve stimulation for drug-resistant epilepsy: A European long-term study up to 24 months in 347 children”. Epilepsia; “Efficacy of vagus nerve stimulation over time: Review of 65 consecutive patients with treatment-resistant epilepsy treated with VNS >10years”. Epilepsy & Behavior).

Oltre alla stimolazione continua, il sistema di stimolazione vagale, prevede uno strumento, un magnete che se passato nelle vicinanze dello stimolatore sottocute induce una stimolazione extra su richiesta del paziente, o del caregiver, quando si è in presenza di un’aura che precede la crisi epilettica, oppure durante la crisi per ridurne la durata. Una revisione sistematica della letteratura riporta che il 42% delle persone che utilizzano il magnete ne ha ricevuto beneficio e il 28% riesce ad interrompere la crisi epilettica durante il suo corso (Vagus nerve stimulation magnet activation for seizures: a critical review, 2015).

Infine, dispositivi di stimolazione del nervo vago di ultima generazione sono in grado di monitorare la frequenza cardiaca e identificarne aumenti rapidi e improvvisi (la cosiddetta tachicardia ictale) con un software intelligente (tali variazioni nell’82% delle persone con epilessia sono associate alle crisi). Quando il valore di frequenza cardiaca supera una soglia pre-impostata, anche in questo caso, si attiva un’extra stimolazione automatica per prevenire l’insorgenza della crisi epilettica. Nel 2017, durante una conferenza, è stato mostrato, infatti, che l’intervento precoce con una stimolazione ulteriore a quella di base correlava con crisi epilettiche più brevi nei pazienti trattati con stimolazione del nervo vago (Seizure detection and neuromodulation: A summary of data presented at the XIII conference on new antiepileptic drug and devices (EILAT XIII)).

Inoltre, più recentemente è stato pubblicato uno studio effettuato su pazienti farmacoresistenti riceventi il trattamento di stimolazione vagale “convenzionale” (solo stimolazione automatica e magnete) che in seguito, al momento del cambio della batteria, hanno ricevuto stimolatori di recente generazione capaci di leggere la tachicardia ictale e innescare una stimolazione automatica. Il 71% dei pazienti hanno ricevuto un’ulteriore riduzione del 50% della frequenza delle crisi quando lo stimolatore è stato cambiato con la versione più recente in grado di utilizzare la tachicardia ictale come potenziale biomarcatore di crisi e quindi innescare una stimolazione aggiuntiva e responsiva.

Il meccanismo d’azione

Non è ancora completamente chiaro quale sia il meccanismo d’azione attraverso il quale la stimolazione del nervo vago interrompa le crisi epilettiche, tuttavia è riconosciuto che la neuromodulazione possa avere un effetto anti-epilettico in cronico sulle crisi. Studi clinici dimostrano, infatti, dopo trattamento con stimolazione vagale, una ridotta sincronizzazione spaziale e ridotta severità delle crisi, data proprio da una lateralizzazione (localizzazione) delle crisi stesse (Investigating the correlation between short-term effectiveness of VNS Therapy in reducing the severity of seizures and long-term responsiveness, 2017).

È stato dimostrato come la stimolazione del nervo vago riduca la comparsa di anomalie epilettiformi (Interictal Epileptic discharges, IEDs) e la frequenza di picchi e attività punta-onda nell’EEG dei pazienti trattati; inoltre aumenta la durata degli intervalli liberi da picchi negli stessi tracciati EEG. Studi meccanicistici effettuati in modelli pre-clinici hanno evidenziato la modulazione di due neurotrasmettitori come la noradrenalina e la serotonina in specifiche aree cerebrali (locus coeruleus, i nuclei del Raphe, ippocampo, amigdala e corteccia prefrontale) spiegando in parte l’effetto antiepilettico e anti-depressivo della stimolazione vagale (“Electrophysiological and neurochemical effects of long-term vagus nerve stimulation on the rat monoaminergic systems”, 2013).

Tra i più comuni effetti collaterali della stimolazione del nervo vago si riscontrano la raucedine o il cambiamento nella voce, mal di testa, dispnea, gola infiammata e tosse aumentata. Tutti, nella maggior parte dei casi si verificano solo durante l’attività di stimolazione (per lo più ogni 3-5 minuti) e si riducono nel tempo. Inoltre, possono essere ridotti al minimo regolando i parametri di stimolazione. Nel 3% dei casi si può verificare un’infezione della tasca tissutale in cui si trova il generatore che si risolve con un antibiotico.

La stimolazione cerebrale profonda

Un intervento di chirurgia palliativa, utilizzata per ridurre la frequenza e severità delle crisi nelle persone con epilessia resistente ai farmaci che non possono eseguire la chirurgia curativa, è la stimolazione cerebrale profonda (anche nota come Deep brain stimulation, DBS). Si tratta di una tecnica di recente introduzione basata sull’inibizione corticale antidromica coinvolgente l’area epilettogena, nella quale è determinante la scelta del sito di stimolazione. Consiste nell’’impianto di elettrodi in profondità, in aree specifiche del cervello e la conseguente stimolazione di tale aree con piccoli impulsi elettrici inviati da una neurostimolatore impiantato sotto la pelle nella parte superiore del torace (sotto la clavicola).

Attualmente in Europa è stato approvato l’approccio ANT DBS – una metodica “open-loop” in cui lo stimolo viene erogato ad intervalli prestabiliti – che consiste nella stimolazione del complesso nucleare anteriore del talamo, area chiave sia per la modulazione dell’eccitabilità talamo-corticale in generale, sia per la modulazione dei circuiti a livello del sistema limbico (Il Libro Bianco dell’epilessia).

La dieta chetogenica

Anche una dieta povera di carboidrati e ad alto contenuto di grassi (detta chetogenica) sembrerebbe essere di supporto nella gestione delle crisi epilettiche, in particolare nei bambini e adolescenti affetti da epilessia farmacoresistente (““The Efficacy of the Ketogenic Diet—1998: A Prospective Evaluation of Intervention in 150 Children”. Pediatrics; “Therapeutic Success of the Ketogenic Diet as a Treatment Option for Epilepsy: a Meta-analysis”. Iranian Journal of Pediatrics).

La chetosi che viene indotta con questo tipo di alimentazione modifica infatti diversi processi biochimici nel cervello che potrebbero inibire l’attività epilettica. Resta il limite del tasso elevato di interruzione della dieta, pari a circa il 45%, data la difficoltà di metterla in pratica quotidianamente. Sono state sviluppate anche varianti meno restrittive di tale regime alimentare, come la dieta chetogenica Mct (medium-chain triglycerides), basata sull’utilizzo di trigliceridi a catena media o la dieta Atkins modificata, più compatibile con la vita quotidiana e con effetti simili alla dieta chetogenica.

