Dal Senato l’appello di parlamentari ed esperti per la definizione di percorsi regolatori ad hoc e di indicazioni precise sui “nanosimilari"

di Redazione Aboutpharma Online

Servono regole chiare e specifiche per i nanofarmaci. È la richiesta che arriva da una conferenza stampa organizzata al Senato, su iniziativa della senatrice Maria Rizzotti, a cui hanno partecipato esperti e rappresentanti istituzionali. Parliamo di prodotti che utilizzano vettori delle dimensioni di un centesimo di millimetro per veicolare il principio attivo in maniera più mirata. Vengono usati già da tempo in diversi ambiti clinici e l’esempio più recente è costituito dai vaccini anti-Covid a mRna. Ma oggi mancano ancora una definizione univoca e percorsi regolatori ad hoc. Una lacuna che si ripercuote anche sulla valutazione dei “nanosimilari”, cioè i “generici” dei nanofarmaci originator che hanno perso la copertura brevettuale.

Regole chiare e specifiche

“Le agenzie regolatorie italiana ed europea – spiega la senatrice Rizzotti, componente della Commissione Igiene e Sanità del Senato – non sono ancora arrivate a definire un percorso regolatorio chiaro per i nanofarmaci e l’assenza di un processo autorizzativo per i nanosimilari non consente di garantire che le copie rispondano a tutti i criteri di sicurezza ed efficacia. Abbiamo presentato diversi atti di sindacato ispettivo per portare all’attenzione del ministro della Salute questo tema sul quale riteniamo sia prioritario intervenire, nell’ottica di garantire ai pazienti i più alti profili di sicurezza e adattare il sistema per consentire un accesso veloce e sicuro a quest’innovazione”. Già a giugno 2021 la senatrice Rizzotti aveva presentato un’interrogazione e un’altra analoga è stata depositata a fine marzo di quest’anno. Inoltre, nell’ambito del Ddl Concorrenza, un emendamento a firma della senatrice prova a introdurre novità per i nanofarmaci, a partire da una loro definizione giuridica. “Si è determinata finora una totale assenza di linee guida e protocolli per la corretta regolamentazione dei prodotti nanofarmaceutici, che vengono oggi valutati talvolta come farmaci biologici, talvolta come farmaci tradizionali, se non addirittura con procedure ibride che non garantiscono la giusta sicurezza per i pazienti”, spiega la senatrice.

La questione “nanosimilari”

Per quanto riguarda le “copie”, non è previsto né a livello europeo né a livello nazionale, alcun processo autorizzativo per i nanosimilari, come esiste invece per i farmaci biosimilari. e dunque allo stato attuale non è possibile garantire che le copie degli originator rispondano a determinati criteri di produzione, sicurezza ed efficacia. “È essenziale garantire ai pazienti i più alti standard di qualità sia per i nanofarmaci, sia per i prodotti successivi a essi riconducibili”, commenta Paola Minghetti, professore ordinario di Tecnologia e legislazione farmaceutica all’Università degli Studi di Milano. “ L’equivalenza deve essere valutata attraverso un percorso in grado di verificare i parametri che incidono sul comportamento del farmaco. La positiva esperienza maturata con i farmaci biologici e biosimilari – ricorda l’accademica – porta a ritenere che anche per i farmaci non biologici complessi, quali i nanofarmaci, debba essere stabilita una specifica definizione a cui corrisponda un percorso scientifico-regolatorio rigoroso a garanzia della loro piena efficacia e sicurezza”.

Una sfida europea

Ad auspicare un quadro regolatorio adeguato è anche Laura Cigolot, referente dell’organizzazione europea European alliance for access to safe medicines (Eaasm): “I nanofarmaci offrono un grande potenziale per migliorare i trattamenti in diverse aree terapeutiche, tuttavia, la loro complessità implica che non possono essere trattati allo stesso modo di altri farmaci. Non esiste un quadro normativo adatto allo scopo di valutare le copie dei nanofarmaci. Finché non si risolve questo problema, c’è il rischio che la sicurezza del paziente venga compromessa. È dunque fondamentale che i decisori politici, assieme ai rappresentanti dei pazienti, agli operatori sanitari e all’industria farmaceutica, intensifichino le loro azioni per contribuire allo sviluppo di un quadro normativo adatto e sostenibile per garantire la sicurezza dei pazienti e sviluppare medicinali innovativi in Europa”.

Secondo l’Eaasm ci sono almeno tre priorità: “Sviluppare un consenso scientifico sulle definizioni della nanomedicine in Europa, adottare una procedura centralizzata dell’Ema per tutte le nanomedicine e chiarire i criteri normativi per l’approvazione di medicinali nanosimilari”, spiega Cigolot.

Più consapevolezza

Anche dal mondo clinico si segnala l’esigenza di un po’ di chiarezza sul fronte dei nanofarmaci. “Sono numerose le ragioni per sostenere l’importanza di una definizione precisa di nanofarmaci e nanomedicina. Oggi la consapevolezza su questi temi è scarsa e va incrementata. A beneficio dei pazienti, ma anche da un punto di vista economico, per evitare lo sperpero di risorse legato all’uso inappropriato dei farmaci”, commenta Maria Domenica Cappellini, già ordinario di Medicina interna alla Statale di Milano. La senatrice Annamaria Parente, presidente della Commissione Igiene e Sanità, assicura: “Ci impegneremo affinché prima della fine della legislatura si abbia un inquadramento più ordinato della nanomedicina. Abbiamo visto che c’è molto da fare anche a livello europeo e noi stimoleremo il Governo italiano su questo. Più azioni faranno i parlamenti degli Stati membri – conclude – più stimoli avrà l’Europa”. Anche il Parlamento euroepo, con la risoluzione sulla Strategia farmaceutica 2025, ha chiesto di intervenire con un quadro normativo per le nanomedicine.