Carenza di diagnostici in vitro, SIBIoC – Medicina di laboratorio chiede l’intervento delle istituzioni

La Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica si unisce all'allarme lanciato da Confindustria dispositivi medici sui rincari delle materie prime e sull'impatto per le attività di laboratorio

di Redazione Aboutpharma Online

Il rischio di insufficienza di diagnostici in vitro si fa sempre più concreto. Anche la Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica – Medicina di laboratorio (SIBIoC) si unisce all’allarme lanciato da Confindustria dispositivi medici sulla difficoltà di approvvigionamento e di soddisfare i contratti in essere.

Impossibile soddisfare le richieste

“Se come Società Scientifica comprendiamo il rischio per le imprese del diagnostico di essere inserite nel casellario informatico dell’Anac segnalate per inadempienza contrattuale – spiega Tommaso Trenti, presidente di SIBIoC – oltre a tutte le difficoltà dovute all’aumento dei costi e con la conseguente richiesta di revisione dei contratti, grande è la preoccupazione per i laboratori medici di dover gestire una situazione senza poter agire sulle cause che l’hanno creata. La carenza delle forniture rende potenzialmente impossibile per i laboratori medici soddisfare le esigenze cliniche con ricadute negative sul paziente, sull’intero sistema sanitario nazionale e sull’accesso alle cure”.

Chiesto l’intervento delle istituzioni

Biologi, medici, chimici e tecnici impegnati nei laboratori clinici chiedono alle istituzioni sanitarie di attivarsi per individuare i criteri e le procedure per sostenere i laboratori medici che potrebbero trovarsi ad affrontare situazione di emergenza dovute alla carenza di diagnostici e tecnologie, criticità già emerse, definendo priorità assistenziali e di cura. “Unica possibile risposta – continua il presidente Trenti – è definire una strategia di azioni pianificate e di priorità riconosciute con tutti gli stakeholders (ministero della Salute, ministero dello Sviluppo Economico, assessorati regionali, società scientifiche, associazioni di pazienti) per fornire un chiaro indirizzo per prevenire ulteriori criticità a danno del sistema delle cure nelle sue articolazioni e dei cittadini”.