Club degli investitori e Italian angels for biotech insieme per sostenere le imprese italiane delle scienze della vita

Le due realtà hanno siglato una partnership strategica per condividere e potenziare gli investimenti in realtà italiane che operano nel settore delle biotecnologie, medtech e healthcare

di Redazione AboutPharma

Club degli investitori e Italian angels for biotech (Iab) si allenano per sostenere l’innovazione nelle scienze della vita. Le due realtà, attive nel campo nell’angel investing, hanno siglato una partnership strategica per supportare gli imprenditori italiani che operano nel settore delle biotecnologie, medtech e healthcare. L’intesa prevede la condivisione di investimenti, analisi e sinergie mettendo a disposizione di chi fa impresa, competenze, capitale e un network di oltre trecento business angel. Il mercato del biotech si prevede raggiungerà un valore totale di circa 2,44 miliardi di dollari entro il 2028 (fonte Research market).

Il mercato in Italia

In questo contesto, anche in Italia il comparto delle biotecnologie segue un trend di crescita positivo, con un fatturato che supera gli 11 miliardi di euro (dati Assobiotec). Peraltro, lo scenario biotech italiano ha già portato alla luce diverse eccellenze: Erydel, Genenta Science, AorticLab, Kither biotech, Resalis therapeutics e Medsniper, per fare qualche esempio. I due gruppi, si legge in una nota, uniranno le forze per colmare il divario italiano tra eccellenza scientifica e creazione di valore, facilitando la trasformazione da ricerca a progetto di impresa.

Un’alleanza strategica

“Le life science sono strategiche per il Club e l’accordo con IAB permetterà di selezionare e supportare al meglio gli imprenditori in questo settore. L’Italia ha un mercato del Venture Capital ancora molto frammentato e siamo convinti che le alleanze e le integrazioni tra gli operatori siano la chiave di volta per la creazione di valore in futuro”, ha commentato Giancarlo Rocchietti, presidente e fondatore del Club degli investitori.

“Questa alleanza crea importanti sinergie tra l’expertise di IAB e le capacità imprenditoriali e d’investimento del Club che offriranno un importante strumento di accelerazione dell’innovazione nel settore delle life science”, ha aggiunto Luca Benatti, presidente e fondatore di Italians angels for biotech.