Gsk acquisterà Sierra Oncology per 1,9 miliardi di dollari

La società statunitense prevede di chiedere a breve l'approvazione alla commercializzazione negli Stati Uniti per il suo farmaco sperimentale momotinib, sviluppato per il trattamento di pazienti anemici con mielofibrosi

di Redazione AboutPharma Online

GlaxoSmithKline punta a rafforzare la sua pipeline di farmaci oncologici e lo fa con l’acquisto della società biofarmaceutica statunitense Sierra Oncology, focalizzata su terapie per il trattamento di forme rare di cancro. Proprio nel corso dell’anno la società con sede in California, punterà ad ottenere l’approvazione alla commercializzazione negli Stati Uniti per il suo farmaco sperimentale momotinib, sviluppato per il trattamento di pazienti anemici con mielofibrosi. L’accordo tra la britannica Gsk e Sierra prevede un pagamento di 55 dollari in contanti per azione ordinaria, per un totale di circa 1,9 miliardi di dollari.

“Sierra Oncology integra la nostra esperienza commerciale e medica in ematologia” ha commentato Luke Miels, Chief Commercial Officer di Gsk. “Momotinib offre un’opzione terapeutica differenziata che potrebbe soddisfare le significative esigenze mediche insoddisfatte dei pazienti affetti da mielofibrosi con anemia, il motivo principale per cui i pazienti interrompono il trattamento”.

Come funziona momotinib

La mielofibrosi è un tumore del midollo osseo che ha un impatto sulla normale produzione di cellule del sangue. L’anemia rappresenta un’esigenza medica non soddisfatta nei pazienti con mielofibrosi e insieme alla dipendenza da trasfusione sono fortemente correlate con una prognosi sfavorevole e una ridotta sopravvivenza globale. Momotinib – che Sierra ha acquisito da Gilead Sciences nel 2018 per 198 milioni di dollari inclusi i pagamenti delle pietre miliari – ha una modalità d’azione differenziata che può portare a effetti benefici del trattamento sull’anemia e ridurre la necessità di trasfusioni trattando anche i sintomi.

Previsioni

Nel gennaio 2022, Sierra Oncology ha annunciato risultati positivi dello studio di fase III Momentum. Lo studio ha raggiunto tutti i suoi endpoint primari e secondari chiave, dimostrando che momotinib ha ottenuto un beneficio statisticamente significativo e clinicamente significativo su sintomi, risposta splenica e anemia, con riduzione anche della dipendenza dei pazienti dalle trasfusioni di sangue. Secondo l’analista Joseph Pantginis di Wainwright momotinib potrebbe generare un picco di vendite negli Stati Uniti di 950 milioni di dollari e 780 milioni di dollari di vendite al di fuori degli Usa.

Pressioni

L’acquisizione, che dovrebbe concludersi nel terzo trimestre, integrerà Blenrep (belantamab mafodotin), il trattamento di Gsk per un’altra forma di cancro del sangue chiamato mieloma multiplo. Se la transazione sarà completata e momotinib sarà approvato dalle autorità di regolamentazione, Gsk prevede che momotinib contribuirà alla crescita del business dei medicinali speciali della società, con l’inizio delle vendite previsto nel 2023 e un potenziale di crescita significativo.

L’attività oncologica di Gsk lo scorso anno ha rappresentato circa il 2,8% delle vendite farmaceutiche totali. E secondo quanto riporta Reuters l’acquisizione sarebbe frutto anche della pressione esercitata dell’azionista attivista Elliott, da quando ha accumulato una partecipazione significativa nella società lo scorso anno, per ampliare la pipeline di farmaci.