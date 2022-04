Oncologia e Covid-19: dalla disruption all’innovazione organizzativa

I risultati del Progetto IoMisuro 2.0 evidenziano come la riorganizzazione dell’attività ambulatoriale e l’attivazione di servizi digitali innovativi abbiano permesso di contenere l’impatto della pandemia sulla gestione del paziente *IN COLLABORAZIONE CON ASTRAZENECA - DAL NUMERO 197 DEL MAGAZINE

di Adrian Hegenbarth, Innovative Value Strategy Lead AstraZeneca - Katia Paolella, Value & Access Specialist AstraZeneca - Elisa Costantini Director Deloitte Consulting Digital Care – Life Sciences

L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha messo alla prova la capacità del Servizio sanitario nazionale di garantire le cure ai pazienti oncologici lungo l’intero percorso assistenziale (screening, diagnosi, trattamento e follow-up), evidenziando la necessità di misurare l’impatto della pandemia sui pazienti e più in generale sul sistema. Con questo obiettivo è nato il progetto IoMisuro 2.0* che ha coinvolto l’ASST Spedali Civili di Brescia e l’AOU Pisana e ha misurato l’evoluzione della domanda – la variazione quantitativa delle prestazioni erogate – e dell’offerta intesa come la trasformazione del modello organizzativo per la gestione del paziente negli anni 2019, 2020 e 2021 (pre-Covid, comparsa, diffusione e contenimento della pandemia).

L’analisi è stata svolta con un approccio quali-quantitativo, basandosi su estrazioni da database amministrativi e sistemi gestionali, interviste con le direzioni sanitarie e gli oncologi dei due Centri e su un questionario rivolto ai pazienti. La metodologia di raccolta dati e le evidenze emerse sono state condivise e validate da un Advisory Board di Progetto composto da esperti autorevoli del mondo clinico, istituzionale e accademico.

Impatto sulle prestazioni erogate



A livello ambulatoriale, nel 2020 entrambi i Centri hanno registrato una diminuzione delle prime visite oncologiche di circa il 15%, correlabile alla temporanea sospensione degli screening e al timore del contagio da parte del paziente nel recarsi alla visita. Nel 2021 è stata osservata una ripresa variabile del numero di prime visite tra i due Centri (+40% e -6% rispetto al 2019), probabilmente dovuta al diverso impatto della pandemia a livello provinciale.

Il numero delle visite di controllo oncologiche invece è rimasto sostanzialmente invariato sia nel 2020 che nel 2021, anche grazie all’implementazione della televisita, che ha coperto circa il 5% delle visite di controllo effettuate nel 2020. Nel 2021 soltanto uno dei due Centri ha mantenuto il servizio, mentre il secondo ha deciso di interrompere questa modalità di fruizione a seguito dalla richiesta sia dei clinici che dei pazienti di effettuare le visite in presenza.

Quanto alle terapie erogate in regime ambulatoriale, in uno dei Centri è stata rilevata una lieve diminuzione delle sedute di radioterapia (-6% nel 2020; -20% nel 2021), mentre non si è riscontrata una riduzione nelle somministrazioni di chemioterapia in nessuno dei due.

L’indisponibilità di terapie intensive (TI), sale operatorie e personale nel 2020 ha causato un significativo calo dell’attività chirurgica di circa il 20% in entrambi i Centri, seguito da una parziale ripresa dell’attività nel 2021 (+10% rispetto al 2020). Analizzando i dati per tipologia di tumore, uno dei due Centri ha rilevato nel 2020 una riduzione del 15% degli interventi sia per la mammella che per il polmone, con un recupero parziale nel 2021 nel primo ambito (+8% rispetto al 2020). Ciò sottolinea come l’attività chirurgica per il polmone risenta ancora dell’indisponibilità di risorse, in particolare delle TI. Nel secondo Centro non sono state evidenziate variazioni nel numero di interventi per queste tipologie di tumore nel periodo in analisi.

Entrambi i Centri hanno registrato una significativa riduzione degli esami istologici e citologici (rispettivamente circa -40% e -30% nel 2020) svolti sia da pazienti con sospetta patologia oncologica che già diagnosticati. Nel 2021 si assiste invece ad una ripresa degli esami istologici e citologici soprattutto nei pazienti con sospetta patologia, suggerendo di dare priorità all’identificazione di nuove diagnosi rispetto al 2019.

In conclusione, è possibile affermare che l’emergenza sanitaria abbia maggiormente impattato su interventi chirurgici ed esami diagnostici. L’ambulatorio oncologico ha dimostrato una buona capacità di tenuta soprattutto per i pazienti già in carico. Nel corso del 2021 si è osservata una ripresa di tutte le attività ad eccezione di quella chirurgica, e la priorità data alle nuove diagnosi.

Il modello organizzativo

Le principali soluzioni organizzative adottate dai Centri in risposta alla situazione emergenziale comprendono l’estensione degli orari di apertura e la riorganizzazione delle agende ambulatoriali, che hanno consentito di ottimizzare i flussi dei pazienti ed evitare il sovraffollamento delle sale d’attesa. Gli incontri dei team multidisciplinari sono stati condotti in modalità virtuale, evidenziando tuttavia alcuni limiti tra cui la difficoltà nella lettura “digitale” di esami di diagnostica per immagini (Tac, Pet e altri referti) o la limitata possibilità di coinvolgere direttamente il paziente.

In merito all’implementazione della telemedicina, è importante sottolineare che nei primi mesi dell’emergenza si è assistito al ricorso a strumenti “informali” e non codificati per l’erogazione delle visite a distanza, quali il consulto telefonico. Solamente nelle fasi successive le Regioni e gli ospedali hanno messo a disposizione piattaforme dedicate spesso non adatte alla dotazione tecnologica dei Centri e di difficile utilizzo da parte dei pazienti secondo gli intervistati. Le informazioni raccolte attraverso il questionario paziente hanno comunque evidenziato una buona propensione all’utilizzo di strumenti digitali nel proprio percorso di cura (74%) e il desiderio di fruire di canali di comunicazione diretti con i reparti e gli ambulatori di riferimento (73%).

L’evoluzione

In aggiunta all’analisi quantitativa dei volumi delle prestazioni erogate, sono state identificate le soluzioni di tipo tecnologico e organizzativo risultate maggiormente efficaci e che rappresentano il punto di partenza per l’ottimizzazione del modello di gestione del paziente oncologico. Una razionalizzazione dell’accesso agli ambulatori tramite la riorganizzazione delle agende, l’estensione della durata del piano terapeutico e la consegna di farmaci presso farmacie territoriali rappresentano esempi di soluzioni di tipo organizzativo che permettono di ottimizzare il percorso del paziente senza necessità di risorse aggiuntive. L’implementazione di strumenti digitali come la televisita e l’attivazione di linee telefoniche dedicate al supporto del paziente da remoto rappresentano soluzioni innovative che necessitano di investimenti sia sulla dotazione tecnologica che sulla formazione dei professionisti e dei pazienti.

In un momento storico in cui i fondi messi a disposizione dal Pnrr rappresentano un’opportunità unica per ridisegnare i modelli di gestione dei pazienti oncologici, le soluzioni identificate indicano un possibile punto di partenza e gli ambiti di indirizzo di futuri investimenti.

*AstraZeneca e Deloitte Consulting ringraziano per il prezioso contributo i referenti dell’AOU Pisana e dell’ASST Spedali Civili di Brescia, oltre che i membri dell’Advisory Board di progetto: Prof. Gianni Amunni (Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica); Prof. Alfredo Berruti (ASST Spedali Civili di Brescia), Prof. Pierfranco Conte (Istituto Oncologico Veneto), Dott.ssa Rosamaria Iommelli (Regione Campania), Dott. Fabio Marinoni (ASST Spedali Civili di Brescia), Prof. Gianluca Masi (AOU Pisana), Dott. Andrea Michelotti (AOU Pisana), Dott. Luca Morandi (ASST Spedali Civili di Brescia), Dott. Marzio Privato (AOU Pisana), Dott. Camillo Rossi (ASST Spedali Civili di Brescia), Prof. Giuseppe Turchetti (Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa); Federico Dell’Ernia, Paola Guadagnuolo, Anna Mafrica, Alessandro Maianti, Marco Togni (Deloitte Consulting)

