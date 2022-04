Anagni, in fumo il progetto da 100 milioni di Catalent per la produzione di vaccini

La multinazionale voleva realizzare prima due bioreattori e poi altri sei, iniziando la produzione dei principi attivi nello stabilimento in provincia di Frosinone, ma le lungaggini burocratiche hanno portato a spostare il centro in Gran Bretagna

di Redazione Aboutpharma Online

Il sogno di Anagni di diventare il centro della produzione di vaccini in Italia è finito. La multinazionale Catalent che un anno fa aveva annunciato di voler investire cento milioni di dollari per realizzare due bioreattori (e poi altri sei) ha deciso di spostare le sue mire in Gran Bretagna. A bloccare i piani l’eccessiva burocrazia che ha impedito di ottenere le autorizzazioni in tempi brevi.

Lo stabilimento di Anagni

La Catalent ha già uno stabilimento in provincia di Frosinone nel quale viene infialato il farmaco anti-Covid di Astrazeneca e quello di Johnson & Johnson e aveva deciso di investire altri cento milioni di dollari per realizzare prima due bioreattori e poi altri sei, iniziando la produzione dei principi attivi. Alla fine del maxi investimento (previsto per il prossimo anno) il sito produttivo avrebbe avuto 16 mila litri di capacità produttiva. Un progetto che avrebbe trasformato Anagni in un hub anti-Covid pronto a far fronte ad altre emergenze sanitarie.

La burocrazia

Le lungaggini burocratiche hanno fatto desistere la Catalent che in oltre un anno non è riuscita ad ottenere i visti necessari, a partire dall’analisi dei terreni. Anagni, infatti, rientra nell’area Sin (Sito di Interesse Nazionale) del Bacino del fiume Sacco che da decenni è oggetto di studi contro l’inquinamento. Le attività di bonifica e risanamento non sono stati fatte ma permangono molti vincoli stringenti. Le autorizzazioni della Provincia e della Regione in tema ambientale devono obbligatoriamente passare anche al vaglio del Ministero della Transizione ecologica, allungando i tempi. Un’occasione persa per l’Italia nel processo di consolidamento della produzione biofarmaceutica del nostro Paese.