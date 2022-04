La Commissione europea ha approvato enfortumab vedotin per il carcinoma uroteliale avanzato o metastatico

Il farmaco, sviluppato da Astellas e Seagen, può essere utilizzato in monoterapia per pazienti adulti già trattati con chemioterapia contenente platino e un inibitore del PD-1/L1

Via libera della Commissione europea all’uso di enfortumab vedotin per il carcinoma uroteliale localmente avanzato e metastatico. L’esecutivo europeo (in seguito al parere positivo del Chmp dell’Ema, espresso lo scorso dicembre) ha approvato il trattamento del farmaco, sviluppato da Astellas e Seagen, in monoterapia per pazienti adulti già trattati con chemioterapia contenente platino e un inibitore del Pd-1/L1. L’approvazione della Commissione, riporta una nota congiunta delle due aziende, è supportata dai dati ottenuti con lo studio internazionale di fase 3 Ev-301, che ha dimostrato un beneficio in termini di sopravvivenza complessiva (Os) rispetto alla chemioterapia.

Il farmaco

Enfortumab vedotin è un coniugato anticorpo-farmaco (Adc), primo nella sua classe, diretto contro la nectina-4, una proteina che si trova sulla superficie delle cellule e altamente espressa nel tumore della vescica. I dati non clinici, si legge nella nota, suggeriscono che l’attività antitumorale di enfortumab vedotin sia dovuta al suo legame con le cellule che esprimono la nectina-4, cui segue l’internalizzazione e il rilascio dell’agente antitumorale monometil auristatina E (Mmae) nella cellula, che impedisce la riproduzione della cellula (arresto del ciclo cellulare) e ne determinano la morte cellulare programmata (apoptosi).

“L’approvazione di enfortumab vedotin nell’Unione europea è un traguardo fondamentale per le persone affette da carcinoma uroteliale avanzato, che hanno opzioni di trattamento limitate e una scarsa sopravvivenza”, ha commentato Ahsan Arozullah, senior vice president, head of development therapeutic areas di Astellas. “Siamo lieti di collaborare con le autorità sanitarie per garantire il prima possibile alle persone affette da carcinoma uroteliale avanzato l’accesso a questa nuova opzione di trattamento”.

Evidenze dello studio

Lo studio EV-301 ha confrontato enfortumab vedotin con la chemioterapia in pazienti adulti (n = 608) affetti da carcinoma uroteliale localmente avanzato o metastatico, già trattati in precedenza con chemioterapia contenente platino e un inibitore del PD-1/L1. All’epoca dell’analisi ad interim pre-specificata, i pazienti trattati nello studio con enfortumab vedotin (n = 301) hanno ottenuto una sopravvivenza mediana di 3,9 mesi in più rispetto a quelli trattati con la chemioterapia (n = 307). L’Os mediana è stata rispettivamente di 12,9 contro 9 mesi [hazard ratio=0,70 (intervallo di confidenza [IC] al 95%: 0,56-0,89), p = 0,001]. Negli studi clinici, le reazioni avverse più comuni con enfortumab vedotin sono state alopecia, stanchezza, appetito ridotto, neuropatia sensitiva periferica, diarrea, nausea, prurito, disgeusia, anemia, perdita di peso, eruzione cutanea maculo-papulare, cute secca, vomito, aumento della aspartato aminotransferasi, iperglicemia, occhio secco, aumento della alanina aminotransferasi ed eruzione cutanea.

“Lo studio EV-301 è il primo studio randomizzato a dimostrare un miglioramento della sopravvivenza complessiva nei pazienti affetti da cancro uroteliale avanzato già trattati con chemioterapia contenente platino e immunoterapia”, ha affermato Ignacio Durán, professore dell’Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Spagna. “Questa approvazione di enfortumab vedotin da parte della Commissione europea è un momento importante per questi pazienti e i per i medici che li hanno in cura.”

La malattia

Il carcinoma uroteliale è la forma più comune di cancro della vescica. Si stima che in Europa 204 000 persone abbiano ricevuto una diagnosi di cancro uroteliale nel 2020 e oltre 67 000 persone sono decedute a seguito della malattia. Enfortumab vedotin è il primo coniugato anticorpo-farmaco autorizzato nell’UE per le persone affette da carcinoma uroteliale.