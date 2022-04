L’Ai di Lyriko reinventa la relazione con i clienti pharma

Lo strumento data-driven di Sixth Sense consente la distribuzione di contenuti personalizzati per incrementare le vendite, migliorando le performance degli informatori medico-scientifici e l’engagement del personale sanitario. Dal numero 197 del magazine. *IN COLLABORAZIONE CON SIXTH SENSE

Ripensare il modello di ingaggio dei clienti e dare un supporto decisionale avanzato alle aziende healthcare, raccogliendo e combinando informazioni da diverse fonti di dati per poi orchestrare la condivisione dei contenuti e consegnarli al destinatario giusto. Con questo obiettivo Sixth Sense, società che crea soluzioni digitali basate sull’intelligenza artificiale, ha lanciato Lyriko, lo strumento data-driven che reinventa il modo in cui le aziende pharma possono ingaggiare gli operatori sanitari. “Lyriko è uno strumento a supporto del marketing – spiega Giacomo Porzio, ceo di Sixth Sense – che consente di implementare la condivisione di contenuti (promozionali, scientifici e divulgativi) intorno alle esigenze dei clienti.

Attenzione alla customer experience

È la soluzione giusta per una customer experience efficace, quella che consente un’alta personalizzazione dei contenuti sulla base dei reali interessi del cliente. Con Lyriko si possono combinare le necessità del personale sanitario con le priorità di condivisione delle aziende pharma, migliorando le performance degli informatori medico-scientifici e il livello di ingaggio dei clinici”. Le aziende pharma utilizzano il Customer Relation Management (Crm) ma si scontrano con molteplici fonti dati da aggregare e sistematizzare e una grande mole di messaggi da veicolare. Lyriko è lo strumento basato sull’Ia che raccoglie questi dati e li sintetizza a vantaggio del cliente, integrando le interazioni registrate nel CRM aziendale, gli obiettivi di marketing e la rilevanza dei messaggi per i singoli destinatari.

Come funziona Lyriko

Il punto di forza di Lyriko è l’approccio sartoriale dato dall’implementazione dell’auto-tagging e al supporto di Sixth Sense nella messa a punto della soluzione. “Il suo funzionamento si può sintetizzare in tre passaggi chiave. Il primo è la lettura dei dati. Lyriko li raccoglie da fonti diverse, dal CRM ma anche dai canali digitali come i social media. Spesso in questa fase aiutiamo in nostri clienti a ‘fare ordine’ tra le molteplici fonti, andando a rendere possibili il monitoraggio dei principali driver del business e gli analytics. In seguito, tutte queste informazioni vengono aggregate e analizzate con algoritmi avanzati e di intelligenza artificiale. Il terzo passaggio è la restituzione di messaggi personalizzati attraverso molteplici canali.

Lyriko si avvale della procedura automatizzata di auto-tagging per costruire una tassonomia di tag che vengono automaticamente associate a tutti i moduli dei contenuti digitali. Questo consente la ricerca e l’utilizzo ottimizzato dei materiali, il monitoraggio dei messaggi e la creazione di un percorso di customer engagement personalizzato che tenga conto delle esigenze delle pharma con le necessità informative del target di riferimento.

Un assistente virtuale

Così Lyriko consiglierà agli informatori medico-scientifici quando incontrare gli operatori sanitari, quali documenti e argomenti proporre loro durante un incontro e suggerirà quando fissare quelli successivi. Il personale sanitario riceverà automaticamente una newsletter in linea con i propri interessi, così come banner personalizzati sui siti aziendali. L’azienda resterà sempre aggiornata sull’andamento dell’attività di engagement grazie alla realizzazione di report periodici.

Il cliente avrà così un “assistente virtuale” che permetterà di risparmiare tempo e semplificare il lavoro quotidiano. Le aziende healthcare potranno dunque usufruire del team di supporto di Sixth Sense, di un plug-in compatibile con tutti i CRM (es. Veeva), un’interfaccia intuitiva e la possibilità di installare Lyriko on-premise (con dati “in house” senza condivisione su cloud). “I benefici aziendali – spiega Giacomo Porzio – sono molteplici. La forza vendita è più focalizzata ed efficiente. Abbiamo misurato un aumento dell’efficacia superiore al 10%. Le ultime analisi hanno mostrato un aumento del 53% del tasso di CRM engagement degli informatori, +19% di copertura dei clinici da parte degli informatori, +22% di click sulle e-mail e +19% di tasso di apertura delle mail”.

