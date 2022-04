Massimiliano Boggetti è il nuovo presidente del Cluster Alisei

La nomina del già presidente di Confindustria dispositivi medici arriva in occasione dell’Assemblea ordinaria dei soci del Cluster, durante il quale si è insediata la nuova commissione direttiva. Nel board anche Silva Bortolussi, Vera Codazzi e Luigi Boggio. Davide Ederle sarà vice-presidente

di Redazione AboutPharma Online

Massimiliano Boggetti è il nuovo presidente del Cluster tecnologico nazionale scienze della vita Alisei (Advanced life science in Italy). La nomina arriva in occasione dell’Assemblea ordinaria dei soci del Cluster (che si è tenuta mercoledì 13 aprile), durante il quale si è insediata la nuova commissione direttiva. Nel board anche Silva Bortolussi, professoressa associata dell’Università di Pavia, Vera Codazzi, cluster manager presso il cluster lombardo scienze della vita e Luigi Boggio, in rappresentanza delle organizzazioni industriali. Davide Ederle (Fondazione hub innovazione Trentino, presidente dell’Associazione biotecnologi italiani) è il nuovo vice presidente di Alisei. Nel suo nuovo incarico, Massimo Boggetti, già presidente di Confindustria dispositivi medici e Ceo di Diesse diagnostica senese, succede a Diana Bracco. Contestualmente, Luigi Boggio è stato nominato Commissario dell’industria nel Comitato direttivo di Alisei.

Punto di riferimento per la white economy

Alisei promuove l’interazione tra il sistema della ricerca multidisciplinare, il tessuto industriale farmaceutico-biomedicale e le istituzioni pubbliche nel settore della salute, con l’obiettivo di dare impulso concreto alla ricerca e all’innovazione in Italia.

“Il cluster Alisei – ha dichiarato il direttore generale di Confindustria dispositivi medici, Fernanda Gellona – rappresenta un punto di riferimento per l’industria della white economy e riveste un ruolo di importanza strategica per il Paese. Il sostegno del cluster nazionale scienze della vita ai processi di valorizzazione della ricerca, di innovazione e trasferimento tecnologico, oltre che di supporto alla qualificazione del capitale umano, di sviluppo di sistemi di gestione della conoscenza è oggi quantomai fondamentale per lo sviluppo dell’Italia e il suo rilancio in un momento storico che con la pandemia e il conflitto in Ucraina sta mettendo in seria difficoltà l’economia globale”.