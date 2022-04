Prezzi e rimborso dei medicinali: migliorano i tempi delle procedure

L’analisi dell’Agenzia italiana del farmaco: tra il 2018 e il 2020 la durata dell’iter, dall'avvio alle valutazioni di Cts e Cpr, si è ridotta da nove a otto mesi

di Redazione Aboutpharma Online

Migliorano i tempi delle procedure per definire prezzo e rimborso dei medicinali. Lo spiega l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), che ha pubblicato una nuova analisi. La durata complessiva del procedimento, dall’avvio alla conclusione, includendo le valutazioni delle commissioni consultive (segretariato Hta, Cts e Cpr), è diminuita dal 2018 al 2020 passando da una media di nove a otto mesi (circa 250 giorni, 96 invece per quelli generici).

I dati principali

A livello europeo, il tempo tra l’emissione parere del Comitato per i medicinali a uso umano (Chmp) dell’Agenzia del farmaco europea (Ema) e la decisione finale della Commissione Ue si è attestato, nel periodo 2018-2021, in media intorno ai due mesi per i farmaci non generici e tra i due-tre mesi per i farmaci generici.

La finestra temporale tra la decisione della Commissione e la data di presentazione dell’istanza di prezzo e rimborso da parte dell’azienda è durata (nel periodo 2018-2020) in media 10-12 mesi per i farmaci di marca e 7-12 mesi per gli equivalenti, con una forte variabilità per entrambe le categorie di medicinali.

La durata della verifica amministrativa, con un valore medio nel periodo 2018-2021 pari a otto giorni, nel 2021 si è ridotta a due giorni per i farmaci generici e cinque giorni per gli altri.

Il tempo per la trasmissione in Gazzetta Ufficiale, a partire dalla data di conclusione del procedimento, è diminuito da poco più di due mesi nel 2018 a due mesi nel 2020 per entrambe le categorie.

Il confronto con la media europea

I dati emersi sono stati confrontati con le tempistiche dei principali Paesi europei, riportate in uno studio internazionale recentemente pubblicato. “Dal confronto emerge che le tempistiche di Aifa sono da ritenersi soddisfacenti, infatti l’Italia si posiziona tra i primi Paesi”, commenta l’agenzia. Con un valore medio pari a 429 giorni rispetto a una media europea di 511 giorni, riferiti al tempo che passa tra l’approvazione e la disponibilità del farmaco per il paziente.

