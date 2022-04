Diabete di tipo 2, il monitoraggio glicemico è troppo trascurato

Gran parte dei pazienti in trattamento con insulina usa meno di 1100 strisce l'anno. I vantaggi del Flash Glucose Monitoring *IN COLLABORAZIONE CON ABBOTT

di HPS-AboutPharma

Una quota significativa di pazienti con diabete in terapia insulinica multi-iniettiva (MDI) presenta un monitoraggio dei livelli glicemici non adeguato, che potrebbe avere un impatto sia sulle prestazioni sanitarie sia sui costi di gestione della patologia. È quanto emerge da un’analisi di real-world evidence, attualmente in via di pubblicazione, eseguita nei mesi scorsi in Italia. “Il paziente in trattamento intensivo con insulina – spiega Luca Degli Esposti, amministratore di CliCon S.r.l. società Benefit che ha realizzato l’analisi – dovrebbe, secondo raccomandazioni, controllare la glicemia almeno tre volte al giorno. Nella nostra analisi, abbiamo osservato che una percentuale molto elevata di pazienti fa un uso di strisce inferiore a 1100 all’anno, ovvero utilizza meno di tre strisce al giorno. Questo costituisce un rischio di minor controllo della glicemia e conseguentemente di peggior impatto sugli effetti clinici ad esso correlati”.

Il risultati dell’analisi

Sono stati identificati 3606 pazienti utilizzatori di strisce reattive tradizionali, di cui il 41% ha utilizzato 1100 strisce/anno o più, mentre il 59% meno di 1100/anno. Dalla stratificazione dei risultati per tipologia di diabete si evidenzia come, nel diabete di tipo 1, il 58% circa dei pazienti utilizzatori di strisce reattive tradizionali utilizzava almeno 1100 strisce, mentre il 42% un numero inferiore. Al contrario, nel diabete di tipo 2, circa due terzi dei pazienti (67% circa) sottoposti a monitoraggio standard ha utilizzato un numero inferiore a 1100 strisce/annue.

Confronto con il Flash Glucose Monitoring

L’analisi ha poi confrontato pazienti diabetici in trattamento intensivo con insulina che utilizzano il Flash Glucose Monitoring (FGM) con pazienti che, viceversa, utilizzano le strisce reattive tradizionali. I pazienti inclusi nell’analisi che utilizzano il “monitoraggio standard”, sono stati ulteriormente stratificati in chi usa almeno 1100 strisce/anno e chi di meno, cioè pazienti che non si sottopongono al monitoraggio come da raccomandazione. Al fine di minimizzare l’effetto delle variabili confondenti, le due coorti “FGM vs strisce reattive tradizionali” sono state bilanciate per le loro caratteristiche tramite una metodologia di propensity score matching (PSM).

Meno ricoveri e prestazioni specialistiche

“Dai dati – osserva Degli Esposti – è emerso come nei pazienti utilizzatori di FGM rispetto a coloro che utilizzavano almeno tre strisce al giorno, si è osservata comunque una neutralità di costo nei primi 12 mesi. In altre parole, il costo del dispositivo viene compensato dai conseguenti costi minori per prestazioni specialistiche e ricoveri in ospedale. Quando poi si va a vedere il risultato nella coorte di pazienti che utilizza meno di tre strisce al giorno, la riduzione di ricoveri e prestazioni specialistiche aumenta, generando complessivamente un risparmio a favore del device.

Comportamenti da correggere

“In conclusione, l’analisi in un setting real-world mostra come una quota sostanziale di pazienti diabetici in trattamento intensivo con insulina, sottoposta a monitoraggio standard, non è adeguatamente monitorata”, sottolinea Degli Esposti. “Tale tendenza è stata riscontrata maggiormente nei pazienti con diabete di tipo 2 e sottolinea l’esigenza di implementare azioni volte al miglioramento del loro controllo glicemico. L’analisi suggerisce inoltre come il monitoraggio con FGM potrebbe comportare un saving in termini di costi di gestione della patologia, la cui riduzione compensa ampiamente i costi di acquisizione del dispositivo FGM rispetto al monitoraggio standard, soprattutto nei pazienti affetti da diabete di tipo 2 in cui si osserva un controllo non ottimale della glicemia”.

In collaborazione con Abbott