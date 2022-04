Nuovo regolamento Hta, al via un piano di lavoro triennale tra Ema e il consorzio EunetHta

L’obiettivo dell'intesa è mettere a punto le strategie utili, da un punto di vista metodologico e operativo, per affrontare le novità introdotte dalla nuova normativa europea sulle valutazioni delle tecnologie sanitarie, che entrerà in vigore a gennaio 2025

di Redazione AboutPharma Online

L’Agenzia europea per i medicinali (Ema) e il consorzio European network for health technology assessment (EunetHta 21) hanno pubblicato un piano di lavoro congiunto, della durata triennale, in vista dell’introduzione del nuovo Regolamento Hta, che entrerà in vigore a gennaio 2025. L’obiettivo del piano è proprio mettere a punto le strategie, da un punto di vista metodologico e operativo, utili per affrontare le novità introdotte dalla nuova normativa europea sulle valutazioni delle tecnologie sanitarie.

Collaborazione continua

L’iniziativa, si legge in una nota di Ema, rappresenta un segnale di continuità nell’ottica della collaborazione tra l’Agenzia europea e gli organismi di valutazione delle tecnologie sanitarie in Europa. Tale collaborazione è iniziata nel 2010 tramite una serie di iniziative congiunte, denominate “Joint Action”, volte a incrementare l’uso di tecnologie sanitarie tra gli stati membri

Le priorità del piano di lavoro

Le aree prioritarie del piano di lavoro congiunto Ema/EunetHta 21 includono: la consultazione scientifica congiunta, finalizzata a una solida generazione di prove e la generazione di dati/informazioni rilevanti per il paziente, volte a supportare il processo decisionale e le metodologie per coinvolgere pazienti e operatori sanitari. Il piano mira anche a facilitare lo scambio di informazioni tra i valutatori normativi e gli organismi di Hta sui prodotti di reciproco interesse, compresi i medicinali per terapie avanzate (Atmp).

Altre iniziative

Recentemente, conclude la nota, è stata rilanciata la procedura europea per la consultazione scientifica congiunta degli organismi di Hta, in parallelo con la consulenza scientifica dell’Ema, precedentemente nota come consulenza scientifica parallela. Tale procedura fornisce una piattaforma per gli sviluppatori di farmaci, per discutere i loro piani per la generazione di prove di un medicinale nel corso del suo intero ciclo di vita con le autorità di regolamentazione e gli organismi di Hta, compresi i piani per la generazione di prove post-licenza.