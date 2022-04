Tumore del fegato, incoraggianti risultati di una nuova strategia di cura e di un vaccino

Uno studio multicentrico internazionale condotto dall’Università di Trieste ha chiarito per la prima volta il meccanismo di azione del farmaco 5-azacitidina nelle cellule del carcinoma epatico. Mentre l'Istituto nazionale tumori Irccs Fondazione Pascale di Napoli ha presentato i primi dati di uno studio di fase I su Hepavac, unico vaccino in sperimentazione per la neoplasia

di Redazione AboutPharma Online

“A oggi non esiste un trattamento farmacologico sufficientemente efficace per contrastare il carcinoma epatico in fase avanzata. Un tumore primitivo del fegato ancora caratterizzato da limitate possibilità di cura e da una mortalità a 5 anni molto elevata. Per questa ragione, la comunità scientifica è attivamente alla ricerca di nuove strategie terapeutiche”. A ricordarlo è Gabriele Grassi, docente di Biochimica clinica dell’università di Trieste e coordinatore di uno studio multicentrico internazionale, pubblicato su Cancers, che ha chiarito per la prima volta alcuni dettagli del meccanismo molecolare di azione del farmaco 5-azacitidina nelle cellule del carcinoma epatico (o carcinoma epatocellulare, Hcc).

In contemporanea su Clinical Cancer Research dell’American Association for Cancer Research sono stati pubblicati i risultati “estremamente interessanti e promettenti” di una sperimentazione clinica di fase 1, condotto anche presso l’Istituto nazionale tumori Irccs Fondazione Pascale di Napoli, sull’unico vaccino in sperimentazione contro il tumore del fegato.

Lo studio triestino

La ricerca sui meccanismi d’azione della 5-azacitidina in cellule di carcinoma epatico, ha dimostrato che in diversi modelli cellulari e animali, la molecola è in grado di riattivare l’espressione di un particolare microRna con funzioni regolatorie, il miR-139-5p. Questo a sua volta inibisce la via biochimica pro-proliferativa che coinvolgeRock2/ciclinaD1/E2F1/ciclinaB1 e quella pro-migratoria di Rock2/Mmp-2. Due sistemi di trasduzione dei segnali all’interno delle cellule che ne supportano la moltiplicazione incontrollata e la capacità di spostarsi, determinando l’insorgenza di nuovi tumori in zone diverse del fegato o di metastasi in altri organi.

Un algoritmo per predire l’effetto

Complessivamente, come spiega l’ateneo triestino, l’azione della 5-azacitidina si traduce in una importante riduzione della crescita e della migrazione delle cellule tumorali. Per avere un’idea più precisa del potenziale terapeutico della 5-azacitidina, i ricercatori hanno sviluppato un algoritmo matematico per descrivere/predire l’effetto del farmaco sulla crescita del tumore in vivo (in modelli animali e potenzialmente nell’uomo). Infine, è statodimostrato che la 5-azacitidina contrasta anche la neo-angiogenesi tumorale, ossia l’induzione della formazione di nuovi vasi sanguigni da parte del tumore, finalizzata a supportare la sua stessa crescita. Questo aspetto è ritenuto molto interessante nel contesto di un approccio terapeutico per un tumore altamente vascolarizzato come l’Hcc.

L’indicazione per le sindromi mielodisplasiche

La 5-azacitidina è un farmaco demetilante, ossia in grado di ridurre la quantità di particolari gruppi chimici aggiuntialla sequenza di base del Dna dalle cellule stesse, a scopo regolatorio. In molte cellule tumorali la metilazione del Dna avviene in modo anomalo e ciò permette alle cellule di acquisire una maggiore capacità di moltiplicarsi e muoversi nei tessuti sani, colonizzandoli con nuovi foci tumorali o metastasi.

Negli Stati Uniti, dal 2004 la 5-azacitidina è autorizzata dalla Fda per il trattamento delle sindromi mielodisplasiche, un gruppo di malattie del sangue che possono evolvere in senso tumorale, determinando l’insorgenza di leucemia mieloide acuta. La 5-azacitidina è in uso anche in Europa e in Italia per il trattamento delle sindromi mielodisplasiche e di alcune forme di leucemia mieloide acuta. In relazione alla sua attività demetilante, la 5-azacitidina o suoi derivati potrebberorappresentare una nuova terapia per le forme avanzate di Hcc.

“Nel complesso – conclude Grassi – i nostri dati contribuiscono a porre solide basi per futuri studi sull’utilizzo della 5-azacitidina o di suoi derivati nel carcinoma epatico. La 5-azacitidina o suoi derivati, in futuro, potrebbero essere una di queste e offrire nuove speranze ai pazienti”.

Il vaccino per il cancro al fegato

Nell’ottobre del 2018 al Pascale fu vaccinato il primo paziente con Hepavac, il primo vaccino attualmente testato contro il carcinoma epatico, scoperto da un team internazionale di ricercatori coordinato dall’immunologo Luigi Buonaguro. Dopo 4 anni da quel giorno – e, prima ancora, 3 anni di studi che hanno visto coinvolti, oltre all’Italiacon il Pascale e il Sacro Cuore di Verona, altri 4 Paesi europei (Germania, Spagna, Belgio e Regno Unito) – sono stati arruolati 80 pazienti e, dopo gli screening di valutazione, ne sono stati vaccinati 20.

Come funziona Hepavac

Composto da 16 peptidi identificati nel corso del progetto, che rappresentano nuovi antigeni tumorali espressi specificamente da cellule tumorali del fegato, l’obiettivo finale del vaccino Hepavac è quello di indurre una risposta immunitaria nei pazienti nei confronti del tumore epatico per contenere lo sviluppo e la progressione della patologia. Con l’intento di ritardare la ricomparsa del tumore o, nella migliore delle ipotesi, evitarne la ricomparsa. Gli effetti collaterali osservati nei pazienti vaccinati sono stati di minima entità. “I risultati emersi dalla sperimentazione si possono definire pertanto estremamente interessanti e promettenti, e pongono le basi successive per continuare nello studio clinico su un numero maggiore di pazienti” spiega l’Irccs in una nota.

Nuovi orizzonti per il tumore del fegato

“Questi dati – afferma Luigi Buonaguro, direttore del Laboratorio di Modelli immunologici innovativi del Pascale – aprono un possibile nuovo orizzonte terapeutico per il tumore del fegato. Malattia per cui l’armamentario terapeutico è ancora molto limitato e che rappresenta la terza causa di mortalità per tumore al mondo. I risultati hanno dimostrato la totale ‘safety’ del vaccino, con effetti avversi di basso grado a rapida risoluzione. La risposta immunologica dei pazienti è stata significativa, con induzione di cellule T specifiche per gli antigeni vaccinali. Inoltre,dati preliminari mostrano un aumento del periodo libero da malattia nei pazienti vaccinati”.

I prossimi obiettivi del gruppo di Buonaguro ora saranno “potenziare la risposta immunogenica della formulazione vaccinale, disegnando schemi di combinazione con checkpoint inhibitor”. Obiettivi attualmente perseguiti grazie ai finanziamenti regionali RIS3 nell’ambito del progetto Campania Oncoterapie coordinato dall’Istituto Pascale, come spiega ancora la struttura in una nota.