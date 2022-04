Avrà il compito di supervisionare le operazioni commerciali e rafforzare il posizionamento dell'azienda nelle aree geografiche di competenza, con la responsabilità di guidare lo sviluppo del business healthtech. Succede a Simona Comandè, ora responsabile dell’area Southern Europe

di Redazione AboutPharma Online

Andrea Celli è il nuovo managing director di Philips Italia, Israele e Grecia. Lo annuncia una nota della società olandese, attiva a livello mondiale nel settore dell’health tecnology. Succede a Simona Comandè, alla guida di Philips IIG dal 2019, che ora va a ricoprire un ruolo di leadership all’interno del team europeo. Celli avrà il compito di supervisionare le operazioni commerciali e rafforzare ulteriormente il posizionamento di Philips nelle geografie di competenza, con la responsabilità di guidare lo sviluppo del business healthtech, raggiungere gli obiettivi di crescita delineati e guidare l’espansione dell’azienda nell’healthcare informatics.

Il profilo

Andrea Celli è in Philips dal 2011, in cui ha ricoperto negli ultimi anni, il ruolo di Health systems sales e service & solution delivery leader, dopo essere stato alla guida della divisione strategy e B2G. Laureato in ingegneria elettronica all’Università La Sapienza di Roma, e con un master Mba conseguito presso la Sda Bocconi, Celli ha maturato una expertise manageriale in diversi settori come Ict, consumer electronics, lighting, Tlc ed healthcare. Nel biennio 2018-2020, è stato anche presidente dell’associazione elettromedicali all’interno di Confindustria Dispositivi Medici.

La sfida della digital health

“Il nostro sistema sanitario ha oggi l’opportunità senza precedenti di ammodernamento del parco tecnologico, di spinta in infrastrutture digitali e soluzioni software dedicate, indispensabili per innestare un sistema di digital health davvero efficace. Una sfida che si gioca su più livelli -tecnologico, infrastrutturale, culturale- che possiamo vincere solo con uno sforzo di sistema, dove aziende, strutture ospedaliere e istituzioni mettano a fattor comune competenze e know-how a beneficio del paziente e del sistema sanitario. E Philips è certamente pronta a dare il proprio contributo”, ha commentato Celli.

Cambi al vertice europeo

Simona Comandè, dal 1° aprile 2022, è responsabile per Philips dell’area Southern Europe, (IIG, Francia, Spagna e Portogallo) e prende il ruolo di sales excellence and B2G leader del mercato Western Europe. Prosegue inoltre il proprio mandato come presidente di Philips spa.