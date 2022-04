Dispositivi medici: torna il Regulatory Affairs Day 2022, dal 25 al 27 maggio

Giunta alla terza edizione, l’iniziativa di Confindustria Dispositivi Medici, in collaborazione con gli Organismi notificati attivi in Italia e con la partecipazione del ministero della Salute e della Commissione Ue, si focalizzerà sulla commercializzazione dei dispositivi medici e di quelli diagnostici in vitro analizzando i cambiamenti in atto con la nuova regolamentazione

di Redazione Aboutpharma Online

Torna la terza edizione dei Regulatory Affairs Day, dal 25 al 27 maggio, dalle 9.30 alle 13.30 in modalità virtuale. L’iniziativa di Confindustria Dispositivi medici, in collaborazione con gli Organismi notificati attivi in Italia e con la partecipazione del ministero della Salute e della Commissione Ue, si focalizzerà sulla commercializzazione dei dispositivi medici e di quelli diagnostici in vitro alla luce del passaggio dalle direttive ai regolamenti dell’Ivdr 2017/746 e del periodo transitorio dell’Mdr 2017/745.

I partecipanti

#Raday2022 è rivolto ai responsabili del sistema qualità, affari regolatori, indagini cliniche e a tutti i soggetti coinvolti nei processi di conformità aziendale e di prodotto delle imprese delle tecnologie mediche. È possibile iscriversi attraverso il sito oppure contattando la segreteria organizzativa (gentile@confindustriadm.it). L’iscrizione prevede la partecipazione online all’evento per tutti e tre i giorni.

Le sessioni tematiche

Durante la tre giorni di #Raday2022 ci saranno sessioni tematiche per approfondire le evidenze cliniche, la vigilanza e sorveglianza post-market, fino alla corretta gestione della contrattualistica con gli operatori economici. Si parlerà anche di Eudamed, UDI, pubblicità, etichettatura, vendita online e commercio parallelo. La terza giornata sarà dedicata a tre workshop pratici.