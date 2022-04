Etichettatura, Efsa dà parere scientifico sulla profilazione degli alimenti

La consultazione rientra nell'ambito dell'iniziativa "Dal produttore al consumatore" che porterà la Commissione europea a proporre, per la fine del 2022, una revisione della normativa vigente sulla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori

di Redazione Aboutpharma Online

Ridurre l’assunzione di energia, grassi saturi, sodio e zuccheri aggiunti per combattere le malattie croniche legate a una cattiva alimentazione. Aumentare l’assunzione di potassio e di fibre alimentari nella dieta. Sono alcune raccomandazioni contenute nella consulenza scientifica fornita dall’European Food Safety Authority alla Commissione europea, nell’ambito del processo di elaborazione di un sistema Ue per l’etichettatura nutrizionale.

La consulenza Efsa

La Commissione europea ha chiesto una consulenza scientifica solo su alcuni aspetti specifici: l’individuazione di sostanze nutritive e componenti non nutritivi (per esempio energia, fibre alimentari) importanti per la salute pubblica delle popolazioni europee, le categorie di alimenti con incidenza rilevante nelle diete europee e i criteri che potrebbero orientare la scelta delle sostanze nutritive e dei componenti non nutritivi per i modelli di profilazione nutrizionale. L’Efsa non ha valutato né proposto un modello specifico di profilazione dei nutrienti per una di queste finalità, ma si è occupata di raccogliere (da novembre 2021 a gennaio 2022) 529 osservazioni da parte di 83 organizzazioni e singoli di 21 Paesi.

La consultazione pubblica

Gli esperti di nutrizione di Efsa hanno poi elaborati i dati contenuti nella consulenza scientifica. “Desideriamo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito con i loro pareri. I nostri scienziati – ha detto Ana Afonso, responsabile dell’unità Nutrition and Food Innovation di Efsa – hanno esaminato ogni osservazione e preso in considerazione ogni domanda, mentre il vostro apporto ci ha aiutato a chiarire l’ambito della nostra valutazione e a distinguere con maggior precisione il nostro contributo scientifico dai fattori che non rientrano nel mandato dell’Efsa”.

Dal produttore al consumatore

La Commissione europea, nell’ambito dell’iniziativa “Dal produttore al consumatore”, intende proporre per la fine del 2022 una revisione della normativa vigente sulla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori. Il contributo scientifico dell’Efsa costituirà la base per la proposta della Commissione, oltre ad altre evidenze acquisite, ma non può stabilire se occorre definire profili nutrizionali in generale e/o per talune categorie alimentari, non può esprimersi su un metodo di calcolo dei profili (con valori limite e sistemi di punteggio), sulla scelta della base/quantità di riferimento per detti profili nutrizionali (ad esempio per valore energetico, per unità di peso o volume del prodotto oppure per porzione), né di in merito alla fattibilità e alla sperimentazione di modelli di profilazione nutrizionale.