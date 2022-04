Una nuova tecnologia per contrastare la carenza di ferro

L’integrazione con sali di ferro per via orale è la soluzione ideale per chi soffre di carenza di ferro (sideropenia), ma lo scarso assorbimento e gli effetti avversi gastrointestinali portano i soggetti ad abbandonare la supplementazione. Per superare questi limiti Pharmanutra S.p.a. ha brevettato una nuova tecnologia chiamata Sucrosoma®. *IN COLLABORAZIONE CON PHARMANUTRA

di Hps-AboutPharma

“È amara, ma ti farà bene” scriveva Collodi e già secoli prima Lucrezio, con la convinzione che una medicina anche se non piacevole debba essere tollerata perché poi farà stare meglio. Oggi però la scienza e l’innovazione permettono di rendere gradevoli anche sostanze necessarie per la salute dell’organismo, ma difficilmente sopportate da chi ne ha bisogno. Come il ferro per esempio, un minerale essenziale per l’omeostasi dell’organismo che in alcune condizioni particolari può essere insufficiente portando a sideropenia. Una condizione che potrebbe essere corretta semplicemente assumendo sali di ferro per via orale, come il ferro solfato, ma generalmente poco assorbito dall’organismo e che a causa degli effetti avversi gastrointestinali, portano i soggetti ad abbandonare la supplementazione di ferro.

La sideropenia

La carenza di ferro (sideropenia) risulta essere una condizione problematica, in quanto se non corretta, può portare ad una diagnosi di anemia, una condizione che si manifesta quando l’organismo è incapace di soddisfare un’adeguata produzione di emoglobina, atta a garantire la giusta ossigenazione dell’organismo. Le cause principali di sideropenia sono un aumento della richiesta del minerale da parte dell’organismo, ridotto assorbimento e aumento delle perdite ematiche. E si manifesta in particolare, in determinate condizioni cliniche, come in seguito in seguito a interventi di chirurgia, malattie gastrointestinali, cardiovascolari, nefrologiche, oncologiche o anche semplicemente nelle donne che hanno un ciclo mestruale abbondante o sono in gravidanza.

La diagnosi

I sintomi associati sia alla sideropenia che all’anemia sideropenica, sono pallore, debolezza, capogiri, irritabilità, difficoltà nella concentrazione. Ma per meglio diagnosticare questa condizione l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms)ha definito i normali range di emoglobina (uomini 14-18 g/dL e donne 12-16 g/dL) al di sotto dei quali si può parlare di anemia sideropenica. Altri importanti parametri considerati per la diagnosi sono: la ferritina, proteina di stoccaggio in grado di contenere fino a 4500 atomi di ferro, la sideremia, che indica la quantità del ferro circolante legato ad una specifica proteina, chiamata transferrina e la saturazione della transferrina (%TSAT), proteina che trasporta il ferro nei tessuti e nei distretti preposti al suo utilizzo. Quando si parla di sideropenia, invece, non sempre sono presenti alterazioni ematologiche evidenti. Infatti, i livelli di emoglobina possono risultare essere nella norma, ma la ferritina e la saturazione della transferrina risultano essere basse.

Il trattamento innovativo

Come già ricordato, per gestire al meglio la condizione di carenza di ferro e l’anemia sideropenica è raccomandata l’integrazione di ferro orale, con tutti i limiti che ne derivano. Per questo, per cercare di renderne più sopportabile l’assunzione di ferro orale Pharmanutra S.p.a. ha brevettato una nuova tecnologia, chiamata Sucrosomiale®, che contiene ferro pirofosfato (ferro trivalente) avvolto da una matrice di fosfolipidi ed esteri saccarici degli acidi grassi (sucrestere). Tale struttura chiamata Sucrosoma® permette un elevato assorbimento di ferro a livello intestinale e ha un’ottima tollerabilità gastrointestinale. La sua efficacia è stata confermata negli ultimi anni anche da molte evidenze scientifiche (sia precliniche che cliniche) pubblicate su riviste scientifiche internazionali.

Il “viaggio” del ferro nell’organismo

Studi in vitro in particolare hanno dimostrato che la matrice di sucrestere protegge il ferro dall’acidità del pH dello stomaco. Tale gastroresistenza permette al Sucrosoma® di giungere intatto nella mucosa intestinale, dove viene assorbito dagli enterociti come una struttura vescicolare attraverso due vie: paracellulare e transcellulare. Qui, nella mucosa intestinale, le cellule membranose (cellule M) appartenenti alle placche di Peyer assorbono il Sucrosoma® mediante endocitosi e ne permettono l’entrata nel sistema linfatico. In questo modo il ferro viene assorbito e distribuito ai tessuti.

Inoltre si ipotizza che poiché il ferro Sucrosomiale® ha una struttura simile ai chilomicroni (lipoproteine intestinali che trasportano in circolo le sostanze di natura lipofila), raggiunga il fegato. Qui gli epatociti sono in grado di metabolizzare la matrice di fosfolipidi grazie all’azione di enzimi lisosomiali, e rendere così disponibile il ferro pirofosfato. A questo punto il ferro trivalente in forma libera viene legato dalla transferrina, che ha il compito di veicolare il ferro nell’organismo e trasportarlo nei siti per il suo utilizzo, principalmente a livello del midollo osseo per la formazione di nuovi globuli rossi.

Non per forza “amaro”

Altri studi clinici hanno dimostrato che il ferro Sucrosomiale® è in grado di ristabilire i normali valori ematochimici e, conseguentemente, di garantire la normale funzionalità dei globuli rossi e dell’emoglobina. Anche per sideropenia e anemia sideropenica spesso associate a malattie infiammatorie intestinali, celiachia e obesità, che portano a infiammazioni croniche e limitano l’assorbimento e l’uso del ferro da parte dell’organismo. Qui trova largo impiego la tecnologia Sucrosomiale® che porta ad avere un’ottima tollerabilità e permettere l’assunzione di ferro in qualsiasi momento della giornata (con il pasto o lontano dai pasti), per lunghi periodi di tempo. Prevenendo in questo modo il disagio comunemente associato all’assunzione di ferro, come il retrogusto metallico sgradevole, l’irritazione della mucosa gastrica, la nausea o la stitichezza. Superando anche il preconcetto che per forza si debba sopportare il gusto “amaro” di una medicina (o per meglio dire, in questo caso, un integratore) per stare meglio.

